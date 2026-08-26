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Doanh nghiệp

Khởi động triển khai hợp đồng EPC Dự án nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất

Sau khi Hợp đồng EPC Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất được ký ngày 09/7/2026 giữa Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) và Liên danh Nhà thầu EPC Chengda - BPE, các bên đã khẩn trương triển khai nhiều công việc chuẩn bị quan trọng để sẵn sàng bước vào giai đoạn triển khai trên thực địa.

PV

Với tinh thần chủ động và trách nhiệm cao, Chủ đầu tư, Liên danh Tư vấn Quản lý Dự án WOOD - PVE (PMC) và Liên danh Nhà thầu EPC Chengda - BPE đã phối hợp chặt chẽ trong việc huy động nhân sự chủ chốt, hoàn thiện bộ máy quản lý dự án, thống nhất các quy trình phối hợp, chuẩn bị các kế hoạch triển khai và xây dựng khung quản trị tổng thể cho dự án. Những nỗ lực đó đã tạo nền tảng vững chắc cho việc tổ chức thành công cuộc họp khởi động triển khai Hợp đồng EPC (Kick-off Meeting).

Ngày 21/8/2026, cuộc họp khởi động triển khai Hợp đồng EPC đã được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo và đội ngũ quản lý dự án của Chủ đầu tư BSR, Liên danh Tư vấn quản lý dự án WOOD - PVE và Liên danh Nhà thầu EPC Chengda - BPE.

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Đại diện Chủ đầu tư phát biểu tại buổi họp

Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu việc Dự án chính thức chuyển sang giai đoạn triển khai thực hiện và thể hiện quyết tâm chung của các bên trong việc xây dựng một mô hình hợp tác hiệu quả, minh bạch, cùng hướng tới các mục tiêu chiến lược của Dự án.

Thống nhất mục tiêu, thống nhất hành động

Tại cuộc họp, các bên đã cùng rà soát toàn diện các mục tiêu tổng thể của dự án, bao gồm nâng công suất chế biến của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất từ 148.000 thùng/ngày lên 171.000 thùng/ngày; nâng cao khả năng linh hoạt trong chế biến dầu thô; sản xuất các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu EURO V; đáp ứng các yêu cầu về môi trường theo lộ trình của Chính phủ và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Xuyên suốt các nội dung trao đổi, các bên đã thống nhất thông điệp hành động chung:

“One Team, One Goal - Safe. On Time. Together”

“Một đội ngũ, Một mục tiêu - An toàn - Đúng tiến độ - Chung sức đồng lòng”

Thông điệp này thể hiện cam kết của Chủ đầu tư, Tư vấn PMC và Nhà thầu EPC trong việc đồng hành như một đội ngũ thống nhất, cùng chia sẻ trách nhiệm và cùng giải quyết các thách thức trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Thiết lập nền tảng quản trị cho giai đoạn triển khai

Một trong những kết quả quan trọng nhất của cuộc họp là việc các bên thống nhất các cơ chế quản trị dự án ngay từ giai đoạn khởi động.

Theo đó, các nguyên tắc quản trị được xây dựng trên cơ sở phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và cơ chế phối hợp giữa các bên; bảo đảm quá trình ra quyết định kịp thời, minh bạch và có đầy đủ cơ sở; tăng cường quản lý rủi ro chủ động, quản lý thay đổi hiệu quả và duy trì sự đảm bảo về kỹ thuật – công nghệ trong toàn bộ vòng đời dự án.

BSR giữ vai trò quản trị tổng thể dự án với tư cách Chủ đầu tư; Liên danh WOOD - PVE thực hiện chức năng Tư vấn PMC hỗ trợ quản lý và giám sát dự án; Liên danh Chengda - BPE triển khai các công việc thiết kế, mua sắm, xây dựng và chạy thử theo phạm vi hợp đồng EPC.

Việc thống nhất sớm mô hình quản trị được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho sự phối hợp đồng bộ, nâng cao hiệu quả xử lý công việc và bảo đảm các quyết định được thực hiện nhanh chóng ngay từ những tháng đầu triển khai.

Cam kết mạnh mẽ đối với các mục tiêu và KPI trọng yếu

Tại cuộc họp, các bên cũng đã thống nhất các mục tiêu và các chỉ số đánh giá hiệu quả (KPIs) làm cơ sở quản trị và theo dõi thực hiện trong suốt quá trình triển khai.

An toàn và chất lượng được xác định là giá trị cốt lõi, đồng thời là ưu tiên cao nhất của dự án, với mục tiêu đảm bảo tuân thủ các quy định về chất lượng theo Hợp đồng đã ký, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố nghiêm trọng.

Về tiến độ, các bên cam kết tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các mốc quan trọng theo kế hoạch được phê duyệt, hướng tới mục tiêu đạt mốc Nghiệm thu ban đầu (Initial Acceptance) sớm hơn 01 tháng so với Hợp đồng đã ký.

Đối với chi phí, dự án được triển khai trên nguyên tắc kiểm soát chặt chẽ trong phạm vi giá hợp đồng đã ký kết, bảo đảm hiệu quả đầu tư và sử dụng tối ưu các nguồn lực.

Bên cạnh đó, các mục tiêu về chạy thử, vận hành và phát triển năng lực cũng được xác lập với các chỉ tiêu, cam kết định lượng cụ thể nhằm hướng tới việc đưa công trình vào vận hành an toàn, ổn định và đạt hiệu quả.

Đồng hành để cùng thành công

Tại cuộc họp, BSR khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Tư vấn PMC và Nhà thầu EPC trong quá trình triển khai dự án thông qua việc huy động sớm nguồn lực của Chủ đầu tư, tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh và thúc đẩy cơ chế xem xét, phản hồi nhanh đối với các hồ sơ, tài liệu thuộc đường găng của Dự án.

Những cam kết này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chủ đầu tư trong việc tạo mọi điều kiện thuận lợi để Dự án được triển khai hiệu quả, đồng thời xây dựng môi trường hợp tác cởi mở, minh bạch và hướng tới kết quả.

Khép lại cuộc họp khởi động, lãnh đạo BSR, Liên danh Tư vấn PMC WOOD - PVE và Liên danh Nhà thầu EPC Chengda - BPE cùng ký cam kết trong việc triển khai Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất an toàn, đúng tiến độ, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật. Các bên khẳng định rằng các cam kết này không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ theo Hợp đồng đã ký mà còn là danh dự và uy tín của Nhà thầu, Tư vấn PMC, Chủ đầu tư và các bên liên quan.

Với tinh thần “One Team, One Goal - Safe. On Time. Together”, cuộc họp khởi động đã tạo tiền đề quan trọng cho sự phối hợp đồng bộ giữa các bên, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn triển khai EPC với quyết tâm cao nhất. Đây là bước khởi đầu có ý nghĩa đặc biệt đối với dự án trọng điểm của BSR, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển mới của ngành lọc hóa dầu và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

bsr.com.vn
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#Dự án nâng cấp nhà máy Dung Quất #Hợp đồng EPC #Quản trị dự án #Chuyển đổi năng lượng #BSR

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