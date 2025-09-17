Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nỗ lực cắt “mỏm đá” Dobropolye không thành, khiến quân Ukraine thiệt hại nặng

Quân sự

Nỗ lực cắt “mỏm đá” Dobropolye không thành, khiến quân Ukraine thiệt hại nặng

Những nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm cắt đứt điểm nhô ra ở Dobropolye trên hướng bắc thành phố Pokrovsk đã không thành công, khiến họ bị đánh thiệt hại nặng.

Tiến Minh
Tổn thất của quân đội Ukraine (AFU) trên hướng mặt trận Pokrovsk, nơi tướng Syrsky, Tổng Tư lệnh AFU đang trực tiếp chỉ huy, nhằm cố gắng cắt đứt tuyến phòng thủ của quân đội Nga (RFAF) tại khu vực Zolotoy Kolodez, đã lên tới gần 10 nghìn người, bao gồm cả những người thiệt mạng, bị thương, mất tích, bị bắt và đào ngũ.
Tổn thất của quân đội Ukraine (AFU) trên hướng mặt trận Pokrovsk, nơi tướng Syrsky, Tổng Tư lệnh AFU đang trực tiếp chỉ huy, nhằm cố gắng cắt đứt tuyến phòng thủ của quân đội Nga (RFAF) tại khu vực Zolotoy Kolodez, đã lên tới gần 10 nghìn người, bao gồm cả những người thiệt mạng, bị thương, mất tích, bị bắt và đào ngũ.
Trong suốt một tháng giao tranh tại khu vực Zolotoy Kolodez, tình hình thực tế không có gì thay đổi, mặc dù Bộ Tổng tham mưu AFU cho biết tình hình đang diễn biến theo chiều hướng có lợi cho họ trên hướng này. Tuy nhiên quân tiếp viện của AFU trận đã gần như cạn kiệt, trong khi vẫn không thể cắt đứt tuyến phòng thủ và đẩy lùi quân Nga.
Trong suốt một tháng giao tranh tại khu vực Zolotoy Kolodez, tình hình thực tế không có gì thay đổi, mặc dù Bộ Tổng tham mưu AFU cho biết tình hình đang diễn biến theo chiều hướng có lợi cho họ trên hướng này. Tuy nhiên quân tiếp viện của AFU trận đã gần như cạn kiệt, trong khi vẫn không thể cắt đứt tuyến phòng thủ và đẩy lùi quân Nga.
Trong khi đó, RFAF đang có thời cơ phát huy hỏa lực, tiêu diệt quân Ukraine ở ngoài công sự, đang tấn công các vị trí phòng ngự của quân Nga. Chiến dịch phản công ở phía bắc Pokrovsk của AFU nhằm cắt đứt tuyến phòng thủ của Nga, đã khiến họ chịu khoảng 8-10 nghìn thương vong.
Trong khi đó, RFAF đang có thời cơ phát huy hỏa lực, tiêu diệt quân Ukraine ở ngoài công sự, đang tấn công các vị trí phòng ngự của quân Nga. Chiến dịch phản công ở phía bắc Pokrovsk của AFU nhằm cắt đứt tuyến phòng thủ của Nga, đã khiến họ chịu khoảng 8-10 nghìn thương vong.
Kênh Legitimate cho biết, các cuộc tấn công dữ dội bằng pháo binh, bom lượn có điều khiển FAB và UAV FPV của RFAF, vào đội hình tấn công của AFU, đang phơi mình trên các thảo nguyên phía tây tình Donetsk, đã loại khỏi vòng chiến đấu hàng chục nghìn quân Ukraine.
Kênh Legitimate cho biết, các cuộc tấn công dữ dội bằng pháo binh, bom lượn có điều khiển FAB và UAV FPV của RFAF, vào đội hình tấn công của AFU, đang phơi mình trên các thảo nguyên phía tây tình Donetsk, đã loại khỏi vòng chiến đấu hàng chục nghìn quân Ukraine.
Theo tình báo Ukraine, RFAF trên hướng Pokrovsk đang chuẩn bị cho một cuộc đột phá mới, mà AFU không còn lực lượng để ngăn cản. Chiến thuật chuyển quân dự bị từ hướng này sang hướng khác của AFU đã không còn hiệu quả nữa. Vì vậy, tướng Syrsky đã đốc thúc cơ quan tuyển quân (TCC), tăng cường huy động, cố gắng tuyển thêm quân để bịt lỗ hổng phòng thủ.
Theo tình báo Ukraine, RFAF trên hướng Pokrovsk đang chuẩn bị cho một cuộc đột phá mới, mà AFU không còn lực lượng để ngăn cản. Chiến thuật chuyển quân dự bị từ hướng này sang hướng khác của AFU đã không còn hiệu quả nữa. Vì vậy, tướng Syrsky đã đốc thúc cơ quan tuyển quân (TCC), tăng cường huy động, cố gắng tuyển thêm quân để bịt lỗ hổng phòng thủ.
Kênh Rybar cho biết, Tập đoàn quân Cận vệ 51 RFAF đã ngăn chặn được đòn phản công của AFU từ phía đông thị trấn Belitskoye. Quân Ukraine đã không thể đột phá mặt trận của họ ở khu vực Ivanivka - Nykanorivka - Zatyshok và tiếp cận tuyến dọc theo sông Kazeny Torets.
Kênh Rybar cho biết, Tập đoàn quân Cận vệ 51 RFAF đã ngăn chặn được đòn phản công của AFU từ phía đông thị trấn Belitskoye. Quân Ukraine đã không thể đột phá mặt trận của họ ở khu vực Ivanivka - Nykanorivka - Zatyshok và tiếp cận tuyến dọc theo sông Kazeny Torets.
Hiện AFU đơn giản là không có đủ quân số và hỏa lực để thực hiện chiến dịch phản công, trong khi hỏa lực vượt trội của RFAF đã phát huy tác dụng. Hiện tại, tình hình tác chiến của AFU trên hướng Dobropolye thậm chí còn tệ hơn so với một tuần trước. Các đơn vị xung kích của họ ở đầu cầu Bilytske bị sa lầy trong vòng vây, giống như ở làng Zolotoy Kolodez.
Hiện AFU đơn giản là không có đủ quân số và hỏa lực để thực hiện chiến dịch phản công, trong khi hỏa lực vượt trội của RFAF đã phát huy tác dụng. Hiện tại, tình hình tác chiến của AFU trên hướng Dobropolye thậm chí còn tệ hơn so với một tuần trước. Các đơn vị xung kích của họ ở đầu cầu Bilytske bị sa lầy trong vòng vây, giống như ở làng Zolotoy Kolodez.
Hiện tại, quân Nga tại “mỏm đá” Dobropolye, đã bao vây các đơn vị AFU đã đột phá đến Zatyshok, buộc số quân Ukraine này phải ẩn náu trong những khe núi và cánh rừng trồng trên một số tuyến đường tới làng Zatyshok. Các nhóm xung kích của Nga đang cô lập các "bong bóng", được hình thành sau cuộc phản công của đối phương.
Hiện tại, quân Nga tại “mỏm đá” Dobropolye, đã bao vây các đơn vị AFU đã đột phá đến Zatyshok, buộc số quân Ukraine này phải ẩn náu trong những khe núi và cánh rừng trồng trên một số tuyến đường tới làng Zatyshok. Các nhóm xung kích của Nga đang cô lập các "bong bóng", được hình thành sau cuộc phản công của đối phương.
Cũng như ở khu vực Zolotoy Kolodez, quân Ukraine đã không thể rút lui khỏi Zatyshok do địa hình trống trải, bất kỳ nỗ lực rút lui nào về vị trí ban đầu của họ, cũng có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Điều duy nhất còn lại cho nhóm binh sĩ Ukraine đang mắc kẹt tại đây, là chờ đợi nỗ lực giải cứu của cấp trên.
Cũng như ở khu vực Zolotoy Kolodez, quân Ukraine đã không thể rút lui khỏi Zatyshok do địa hình trống trải, bất kỳ nỗ lực rút lui nào về vị trí ban đầu của họ, cũng có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Điều duy nhất còn lại cho nhóm binh sĩ Ukraine đang mắc kẹt tại đây, là chờ đợi nỗ lực giải cứu của cấp trên.
Tuy nhiên, chỉ huy AFU tại “mỏm đá” Dobropolye gần như không có cơ hội nào để cứu vãn lực lượng của mình. Thất bại của cuộc phản công đã tạo tiền đề cho RFAF đột kích vào thị trấn Belitsky; giờ đây, AFU không còn thời gian cho nhóm binh sĩ bị bao vây.
Tuy nhiên, chỉ huy AFU tại “mỏm đá” Dobropolye gần như không có cơ hội nào để cứu vãn lực lượng của mình. Thất bại của cuộc phản công đã tạo tiền đề cho RFAF đột kích vào thị trấn Belitsky; giờ đây, AFU không còn thời gian cho nhóm binh sĩ bị bao vây.
Kết quả từ nỗ lực phản công của tướng Syrsky gần Dobropolye, có thể được mô tả là một sự lãng phí lực lượng. Họ đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh giống như sự khởi đầu của cuộc đột phá của RFAF vào nửa đầu tháng 8, khi phía AFU không có lực lượng phòng thủ đáng kể.
Kết quả từ nỗ lực phản công của tướng Syrsky gần Dobropolye, có thể được mô tả là một sự lãng phí lực lượng. Họ đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh giống như sự khởi đầu của cuộc đột phá của RFAF vào nửa đầu tháng 8, khi phía AFU không có lực lượng phòng thủ đáng kể.
Khi đó, tướng Syrsky tung toàn bộ lực lượng dự bị vào chiến đấu, họ quyết định không tăng cường phòng tuyến mà chấp nhận “5 ăn – 5 thua”, lấy tấn công làm phòng thủ, quyết tâm đánh bại Tập đoàn quân 51 RFAF. Nhưng kết quả thật thảm khốc: thế chủ động ở Dobropolye lại thuộc về quân Nga, khi RFAF tận dụng thời cơ tấn công quân Ukraine ngoài công sự.
Khi đó, tướng Syrsky tung toàn bộ lực lượng dự bị vào chiến đấu, họ quyết định không tăng cường phòng tuyến mà chấp nhận “5 ăn – 5 thua”, lấy tấn công làm phòng thủ, quyết tâm đánh bại Tập đoàn quân 51 RFAF. Nhưng kết quả thật thảm khốc: thế chủ động ở Dobropolye lại thuộc về quân Nga, khi RFAF tận dụng thời cơ tấn công quân Ukraine ngoài công sự.
Trên hướng thành phố Pokrovsk, RFAF cũng giành được nhiều chiến quả. Các nhóm tiền phương RFAF đã chiếm được khu vực nhà dân ở ngoại ô phía tây thành phố, tạo tiền đề cho việc thọc sâu vào cụm công nghiệp. Đồng thời, điều này sẽ mở ra cơ hội cho Tập đoàn quân hỗn hợp Cận vệ số 2 RFAF bắt đầu một cuộc tấn công phối hợp cùng Tập đoàn quân 51 vào làng Grishino.
Trên hướng thành phố Pokrovsk, RFAF cũng giành được nhiều chiến quả. Các nhóm tiền phương RFAF đã chiếm được khu vực nhà dân ở ngoại ô phía tây thành phố, tạo tiền đề cho việc thọc sâu vào cụm công nghiệp. Đồng thời, điều này sẽ mở ra cơ hội cho Tập đoàn quân hỗn hợp Cận vệ số 2 RFAF bắt đầu một cuộc tấn công phối hợp cùng Tập đoàn quân 51 vào làng Grishino.
Điều này sẽ đồng nghĩa với việc RFAF có thể bao vây hoàn toàn quân Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd. Để tiếp tục phát triển về phía bắc, Tập đoàn quân hỗn hợp số 2 RFAF, phải kiểm soát khu vực nhà dân ở phía tây thành phố.
Điều này sẽ đồng nghĩa với việc RFAF có thể bao vây hoàn toàn quân Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd. Để tiếp tục phát triển về phía bắc, Tập đoàn quân hỗn hợp số 2 RFAF, phải kiểm soát khu vực nhà dân ở phía tây thành phố.
Về phía đông Pokrovsk, RFAF tiếp tục chiếm lĩnh nhiều tòa nhà cao tầng ở tiểu khu Lazurny, Shakhtyorsky và Yuzhny. Tại đây, quân Ukraine đang kháng cự quyết liệt, vì việc thất thủ ở đây sẽ đe dọa khả năng giữ vững một phần đáng kể thành phố.
Về phía đông Pokrovsk, RFAF tiếp tục chiếm lĩnh nhiều tòa nhà cao tầng ở tiểu khu Lazurny, Shakhtyorsky và Yuzhny. Tại đây, quân Ukraine đang kháng cự quyết liệt, vì việc thất thủ ở đây sẽ đe dọa khả năng giữ vững một phần đáng kể thành phố.
Vì vậy, mọi nỗ lực phòng thủ của AFU đều tập trung ở phía nam và trung tâm thành phố, tại các tòa nhà chung cư trên Đại lộ Shakhtostroiteley, vốn là chuỗi cứ điểm phòng thủ chính, nơi quân đội Nga khó đột kích nhất.
Vì vậy, mọi nỗ lực phòng thủ của AFU đều tập trung ở phía nam và trung tâm thành phố, tại các tòa nhà chung cư trên Đại lộ Shakhtostroiteley, vốn là chuỗi cứ điểm phòng thủ chính, nơi quân đội Nga khó đột kích nhất.
Pokrovsk, giống như bất kỳ thành phố lớn nào khác, có hệ thống đường ống và cống ngầm phát triển tốt: có nhiều đường ống sưởi ấm cũng như tiện ích ngầm khác. Chúng trở thành trợ thủ đắc lực cho quân Nga để bí mật tiếp cận vị trí đối phương vào ban ngày, thông qua chuỗi đường ống và bất ngờ đột kích vào ban đêm.
Pokrovsk, giống như bất kỳ thành phố lớn nào khác, có hệ thống đường ống và cống ngầm phát triển tốt: có nhiều đường ống sưởi ấm cũng như tiện ích ngầm khác. Chúng trở thành trợ thủ đắc lực cho quân Nga để bí mật tiếp cận vị trí đối phương vào ban ngày, thông qua chuỗi đường ống và bất ngờ đột kích vào ban đêm.
Chiến thuật này được lính Nga gọi là "độn thổ". Ưu điểm chính của nó là hoàn toàn bí mật trước sự trinh sát của đối phương và khả năng vươn tới hầu hết mọi mục tiêu trong thành phố. Đồng thời, sau khi đột kích vào một cứ điểm, AFU không thể tổ chức truy đuổi hoặc chặn đường rút lui của "biệt đội đột kích" RFAF bằng hỏa lực súng cối. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS, Liveuamap).
Chiến thuật này được lính Nga gọi là "độn thổ". Ưu điểm chính của nó là hoàn toàn bí mật trước sự trinh sát của đối phương và khả năng vươn tới hầu hết mọi mục tiêu trong thành phố. Đồng thời, sau khi đột kích vào một cứ điểm, AFU không thể tổ chức truy đuổi hoặc chặn đường rút lui của "biệt đội đột kích" RFAF bằng hỏa lực súng cối. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS, Liveuamap).
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/270938-popytki-vsu-srezat-vystup-na-pokrovskom-napravlenii-priveli-k-bolshim-poterjam.html
#Nga bao vây Pokrovsk #Ukraine phản công #Pokrovsk #xung đội Nga-Ukraine #Nga tấn công Pokrovsk #thành phố Pokrovsk

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT