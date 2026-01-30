Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Những loại hoa 'phá tài' không nên trồng ở ban công

Bất động sản

Những loại hoa 'phá tài' không nên trồng ở ban công

Theo quan niệm phong thủy, một số loại cây đặt ban công có thể gây hao tài, ảnh hưởng sức khỏe các thành viên trong gia đình.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Những loại hoa như dạ lan hương, hoa huệ, ngọc lan... thường có hương thơm đậm, đặc biệt tỏa mùi mạnh vào buổi tối. Ảnh: FLoLi
Những loại hoa như dạ lan hương, hoa huệ, ngọc lan... thường có hương thơm đậm, đặc biệt tỏa mùi mạnh vào buổi tối. Ảnh: FLoLi
Khi trồng ở ban công gần phòng ngủ, mùi hương nồng có thể gây cảm giác khó chịu, đau đầu, mất ngủ, nhất là với người già và trẻ nhỏ. Ảnh: Internet
Khi trồng ở ban công gần phòng ngủ, mùi hương nồng có thể gây cảm giác khó chịu, đau đầu, mất ngủ, nhất là với người già và trẻ nhỏ. Ảnh: Internet
Theo phong thủy, hương quá mạnh còn khiến năng lượng trong nhà mất cân bằng, dễ phát sinh mệt mỏi, căng thẳng tinh thần, từ đó ảnh hưởng đến tài vận lâu dài. Ảnh: Internet
Theo phong thủy, hương quá mạnh còn khiến năng lượng trong nhà mất cân bằng, dễ phát sinh mệt mỏi, căng thẳng tinh thần, từ đó ảnh hưởng đến tài vận lâu dài. Ảnh: Internet
Một số loài hoa đẹp nhưng tiềm ẩn độc tố như trúc đào, thược dược, thủy tiên hay trạng nguyên không được khuyến khích trồng tại ban công chung cư, nhà phố. Ảnh: Báo Lâm Đồng
Một số loài hoa đẹp nhưng tiềm ẩn độc tố như trúc đào, thược dược, thủy tiên hay trạng nguyên không được khuyến khích trồng tại ban công chung cư, nhà phố. Ảnh: Báo Lâm Đồng
Nhựa cây hoặc phấn của loài hoa này có thể gây dị ứng da, kích ứng đường hô hấp nếu tiếp xúc thường xuyên. Ảnh: Sài Gòn Flowers
Nhựa cây hoặc phấn của loài hoa này có thể gây dị ứng da, kích ứng đường hô hấp nếu tiếp xúc thường xuyên. Ảnh: Sài Gòn Flowers
Về phong thủy, cây mang độc tính được cho là phát ra năng lượng xấu, cản trở dòng khí tốt lưu thông vào nhà, dễ gây thất thoát tài lộc. Ảnh: Caycanhtaman
Về phong thủy, cây mang độc tính được cho là phát ra năng lượng xấu, cản trở dòng khí tốt lưu thông vào nhà, dễ gây thất thoát tài lộc. Ảnh: Caycanhtaman
Hoa hồng gai lớn, xương rồng hoa, hay một số loại cây cảnh có thân và lá nhọn thường bị xem là không phù hợp để đặt ở ban công. Ảnh: Vuonhoanhatminh
Hoa hồng gai lớn, xương rồng hoa, hay một số loại cây cảnh có thân và lá nhọn thường bị xem là không phù hợp để đặt ở ban công. Ảnh: Vuonhoanhatminh
Các gai nhọn được ví như “mũi tên sát khí”, tạo cảm giác bất an, dễ gây xung đột trong gia đình. Ảnh: Cua Gạo Garden
Các gai nhọn được ví như “mũi tên sát khí”, tạo cảm giác bất an, dễ gây xung đột trong gia đình. Ảnh: Cua Gạo Garden
Một số loài hoa như hoa dâm bụt, hoa bướm, hoa tigon tuy đẹp nhưng rất dễ thu hút muỗi, kiến và côn trùng. Ảnh: Internet
Một số loài hoa như hoa dâm bụt, hoa bướm, hoa tigon tuy đẹp nhưng rất dễ thu hút muỗi, kiến và côn trùng. Ảnh: Internet
Khi trồng ở ban công, những loài hoa này có thể trở thành nơi trú ngụ của côn trùng gây bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe gia đình. Ảnh: Internet
Khi trồng ở ban công, những loài hoa này có thể trở thành nơi trú ngụ của côn trùng gây bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe gia đình. Ảnh: Internet
Theo quan niệm dân gian, ban công bừa bộn, nhiều côn trùng cũng đồng nghĩa với việc “khí xấu” tích tụ, khiến tiền bạc khó giữ, công việc dễ trục trặc. Ảnh: Internet
Theo quan niệm dân gian, ban công bừa bộn, nhiều côn trùng cũng đồng nghĩa với việc “khí xấu” tích tụ, khiến tiền bạc khó giữ, công việc dễ trục trặc. Ảnh: Internet
Các loại hoa khó sống, dễ héo úa nếu không được chăm sóc kỹ cũng không nên trồng ở ban công. Cây hoa khô héo tượng trưng cho sự suy tàn, thiếu sinh khí. Ảnh: Internet
Các loại hoa khó sống, dễ héo úa nếu không được chăm sóc kỹ cũng không nên trồng ở ban công. Cây hoa khô héo tượng trưng cho sự suy tàn, thiếu sinh khí. Ảnh: Internet
Trong phong thủy, điều này được cho là ảnh hưởng tiêu cực đến vận may, khiến gia chủ gặp khó khăn trong tài chính và sự nghiệp. Ảnh: Internet ﻿Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!
Trong phong thủy, điều này được cho là ảnh hưởng tiêu cực đến vận may, khiến gia chủ gặp khó khăn trong tài chính và sự nghiệp. Ảnh: Internet
﻿Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Hoa gây hao tài theo phong thủy #Hoa có hương thơm mạnh ảnh hưởng sức khỏe #Hoa độc tố và nguy cơ dị ứng #Ảnh hưởng của cây có độc tính đến dòng khí #Cây cảnh thân nhọn và gai gây xung đột #Hoa dễ thu hút côn trùng gây bệnh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT