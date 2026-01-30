Những loại hoa 'phá tài' không nên trồng ở ban công

Theo quan niệm phong thủy, một số loại cây đặt ban công có thể gây hao tài, ảnh hưởng sức khỏe các thành viên trong gia đình.
Vợ chồng Phương Trinh Jolie tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho con trai út. Nghệ sĩ Tú Oanh bồi hồi nhớ Tết xưa.
Ra mắt năm 2010, iPad không gây sốc tức thì nhưng đã mở ra kỷ nguyên tablet, trở thành trụ cột doanh thu và định hình lại thị trường máy tính cá nhân.
Các nốt ruồi mà chúng ta đang thảo luận ở đây có liên quan đến bốn vị trí này. Vậy, những vị trí này nằm ở đâu trên cơ thể phụ nữ được xem là may mắn và tài lộc
Vịnh Cá Mập là kỳ quan thiên nhiên đặc biệt của miền Tây nước Úc, nơi hội tụ đa dạng sinh học biển và dấu tích tiến hóa cổ xưa.
Tắc kè hoa đeo mạng (Chamaeleo calyptratus) là loài bò sát độc đáo vùng bán đảo Ả Rập, nổi bật với ngoại hình kỳ lạ và khả năng thích nghi ấn tượng.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 31/1, Ma Kết có vận may, mọi trở ngại đều tan biến, tiền tài thăng hoa. Song Ngư tài lộc cũng tốt, có thể thu lợi.
Không ít cây đào cổ thụ với dáng vẻ xù xì có giá thuê lên tới cả trăm triệu đồng vẫn thu hút khách hàng dịp Tết Nguyên đán năm nay.
Mức giá bán của mẫu xe MPV Hyundai Stargazer phiên bản mới vừa xuất hiện tại thị trường Việt Nam vẫn còn là ẩn số nhưng dự đoán sẽ cao hơn trước.
Chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi chào đón thiên thần nhỏ, Ly Phạm đã nhanh chóng khiến người hâm mộ phải 'dụi mắt' vì thân hình mảnh mai như thời chưa sinh nở.
Măng Đen (Kon Tum) khoác sắc hồng hoa anh đào nở rộ khắp phố núi, thu hút đông đảo du khách du xuân, chụp ảnh, tận hưởng không khí cao nguyên.
Cơ ngơi của Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tại Đà Lạt ngập tràn hoa cỏ, có hồ cá đẹp như tiên cảnh, nơi con người và thiên nhiên không có khoảng cách.
Vợ chồng Diệu Nhi – Anh Tú khiến người hâm mộ thích thú khi đồng loạt chia sẻ loạt hình ảnh và clip trong chuyến du lịch Hàn Quốc.
Hot girl Bảo Khuyên Susan mới đây đã gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh hóa thân thành cô nhân viên văn phòng cực kỳ nóng bỏng trên chuyến tàu điện cuối ngày.
Mùa dâu tây chín rộ, Mộc Châu trở thành điểm hẹn hút khách với trải nghiệm hái dâu tại vườn, tận hưởng không khí cao nguyên se lạnh, trong lành.
Bước sang tháng 1 Âm lịch năm 2026, 3 con giáp này nhiều cát tinh hỗ trợ, giúp tăng danh tiếng, tài lộc và thành công trong công việc.
Những chiếc chìa khóa sắt kỳ lạ từ thời La Mã được tìm thấy ở sa mạc Judea gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Chỉ khoảng 1 triệu đồng, ba mẫu loa thanh Xiaomi, Robot và Samsung giúp khắc phục điểm yếu âm thanh TV mỏng, xem phim nghe nhạc đã tai hơn hẳn.
Những bức ảnh đám cưới hiếm hoi của rapper Phúc Du khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người hâm mộ khen ngợi nhan sắc dịu dàng, rạng rỡ của vợ nam rapper.
Một bộ sưu tập thỏi kim loại cổ lớn nhất từ cuối Thời Đại Đồ Sắt được tìm thấy trong một con sông ở Bosnia.
Trong lần chạy đầu tiên, siêu AI ExoMiner++ của NASA đã phát hiện 7.000 ứng viên hành tinh mới từ dữ liệu của Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh (TESS).