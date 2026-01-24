Hà Nội

5 loại cây nhà giàu trồng ban công để trấn giữ của cải

Bất động sản

5 loại cây nhà giàu trồng ban công để trấn giữ của cải

Ban công được xem là “cửa nạp khí” của ngôi nhà, vì vậy, nhiều gia đình khá giả chú trọng lựa chọn cây trồng ban công với mong muốn giữ tiền bạc, hút tài lộc.

Chanh vàng có lá xanh quanh năm, quả vàng nổi bật, vừa có giá trị thẩm mỹ vừa sử dụng được trong đời sống. Ảnh: Chanhviet
Trồng chanh vàng ở ban công gợi cảm giác của cải có dòng chảy, liên tục sinh ra giá trị mới. Ảnh: Dân Việt
Cây khế có dáng vẻ mềm mại, tán lá tỏa đều, tạo cảm giác che chở và hài hòa. Theo quan niệm Á Đông, khế gắn với hình ảnh gia đình đủ đầy, phúc khí tích tụ từ những điều nhỏ. Ảnh: Internet
Trồng khế ở ban công giúp không gian mềm mại, trung hòa năng lượng mạnh của nhà cao tầng, kính và bê tông. Nhà giàu coi đây là cách giữ sự cân bằng - yếu tố quan trọng để của cải không đến rồi đi quá nhanh. Ảnh: Facebook
Bàng Singapore là lựa chọn quen thuộc trong nhiều không gian sống cao cấp. Lá to, dáng đứng vững, tán gọn giúp ban công thêm sang trọng. Ảnh: Caycanhmienbac
Với gia đình có điều kiện, bàng Singapore tượng trưng cho nền móng vững chắc, mọi thứ được xây dựng từ gốc rễ ổn định. Ảnh: Saigonhoa
Cây ngọc kỳ lân có thân mập, gai nổi rõ tạo cảm giác bảo vệ và canh giữ. Nhà giàu chuộng ngọc kỳ lân vì cây mang hình ảnh của sự phòng thủ, không cho năng lượng xấu xâm nhập. Ảnh: Cayxanhhadong
Trồng ngọc kỳ lân ở ban công giống như một vệ sĩ thầm lặng, giúp giữ nền năng lượng ổn định và hạn chế sự xáo trộn từ bên ngoài. Ảnh: Internet
Trầu bà leo không đứng im một chỗ mà liên tục lan tỏa, bò theo lan can, tường. Ảnh: Internet
Với nhà giàu, trầu bà tượng trưng cho dòng tiền không ngừng mở rộng, mối quan hệ và cơ hội luôn có đường phát triển. Ảnh: Internet ﻿Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!
﻿Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!
Hoàng Minh (tổng hợp)
