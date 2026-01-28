Những điều cần tránh trong tháng 12 âm lịch để vượng khí năm mới

1. Tránh nói sai: Lời nói gắn liền với điều lành và điều không may

Tháng 12 âm lịch, là tháng tế lễ, mỗi gia đình sẽ chuẩn bị nhiều lễ vật khác nhau để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn tổ tiên và thần linh. Trong bầu không khí như vậy, việc nói những lời tốt lành và những lời tốt đẹp đã trở thành một phong tục. Mọi người tin rằng điều này có thể được thần linh phù hộ và mang lại may mắn trong năm mới. Vì vậy, điều cấm kỵ nhất trong tháng 12 âm lịch là nói những lời không may mắn, đặc biệt là những lời nói mang hàm ý tiêu cực như “chết, xong, hỏng, đói, mệt”.

2. Tránh cãi vã: mọi việc sẽ thịnh vượng nếu gia đình hòa thuận

Vào tháng 12 âm lịch, mọi nhà đều hòa mình vào niềm vui chuẩn bị đón Tết. Người ta chú ý đến “hòa thuận là quan trọng nhất” và tin rằng mọi việc sẽ thịnh vượng nếu gia đình hòa thuận. Vì vậy, cãi vã trong tháng này được coi là điều cấm kỵ, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến không khí hòa thuận trong gia đình mà còn có thể tác động tiêu cực đến vận mệnh trong năm mới.

3. Tránh di chuyển và làm xáo trộn trái đất: thờ cúng tổ tiên và không làm phiền các vị thần

Tháng 12 âm lịch là tháng thờ cúng tổ tiên và thần linh. Người ta tin rằng việc di chuyển, chuyển nhà trong tháng này có thể khiến thần linh đi lạc và tìm về nhà cũ, ảnh hưởng đến vận may trong năm. Theo truyền thống, người ta cho rằng việc chuyển nhà vào tháng 12 âm lịch sẽ dẫn đến năm kém may mắn nên nhiều người sẽ tránh những hoạt động lớn như dọn nhà, động thổ trong tháng này.

Ads

4. Tránh vay tiền vào tháng 12 âm lịch: nợ nần đến cuối năm, tài vận sẽ chảy ra ngoài

Vay tiền hoặc mắc nợ trong tháng 12 âm lịch được coi là xui xẻo. Cuối năm là thời điểm quan trọng để mua sắm đồ Tết và chuẩn bị cho năm mới. Có nhiều nơi cần tiền. Hơn nữa, trong văn hóa, tiền tượng trưng cho sự giàu sang, phúc lộc. Vay tiền vào cuối năm có nghĩa là tài lộc chảy ra ngoài, có thể ảnh hưởng đến tài vận và vận may trong năm mới.

5. Tránh đổ rác vào đêm giao thừa: giữ phước lành và chào đón năm mới

Vào đêm giao thừa, bụi trong nhà được coi là phúc lành và giàu có do tổ tiên mang lại, rác thải cũng được coi là biểu tượng của sự giàu có. Vì vậy, không nên dọn dẹp, đổ rác vào đêm giao thừa để tránh lãng phí tài lộc, phước lành. Mọi người tin rằng chỉ bằng cách giữ lại những phước lành và sự giàu có này, chúng ta mới có thể gặp may mắn và thu hoạch bội thu trong năm mới.

Những điều cấm kỵ trong tháng 12 âm lịch này tuy có phần mê tín nhưng cũng thể hiện sự mong đợi, cầu phúc trong năm mới của người dân cũng như sự tôn trọng, kế thừa văn hóa truyền thống của người dân. Trong xã hội hiện đại, chúng ta nên nhìn những phong tục, điều cấm kỵ này với thái độ hợp lý và khoa học hơn, lấy tinh hoa, loại bỏ những cặn bã, để chúng trở thành một cách đón Tết thú vị và đầy ý nghĩa để chúng ta đón Tết và kế thừa nét văn hóa của mình. Đồng thời, chúng ta cũng phải chú ý lồng ghép văn hóa truyền thống với cuộc sống hiện đại, để văn hóa truyền thống có thể tỏa ra sức sống, sức sống mới trong xã hội hiện đại.