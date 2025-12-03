7 điều kiêng kỵ Rằm tháng 10 giúp tránh vận hạn mất tài lộc

Rằm tháng 10 được xem là thời điểm âm khí mạnh, dễ tác động đến may mắn và tài vận. Chuyên gia phong thủy cảnh báo 7 điều tuyệt đối không nên phạm vào ngày này.

Rằm tháng 10 hằng năm mang ý nghĩa kép: vừa là ngày trăng tròn của tháng cuối mùa thu, vừa là dịp cúng Tết Cơm Mới, nghi lễ tạ ơn trời đất, thần linh và tổ tiên sau một mùa thu hoạch. Người xưa tin rằng, thời điểm này tiết trời chuyển lạnh, âm khí tăng mạnh, đồng thời cũng là lúc “vượng - suy” của vạn vật thay đổi.

Chính vì thế, nhiều gia đình đặc biệt chú trọng đến việc thắp hương, cúng lễ và giữ gìn những quy tắc phong thủy để tránh khí xấu len vào nhà. Dưới đây là 7 điều tuyệt đối không nên phạm vào trong ngày Rằm tháng 10 để gia đạo bình yên, tài lộc không bị xao động.

1. Cúng Rằm tháng 10 một cách qua loa

Nghi lễ cúng Rằm tháng 10 mang tính chất tri ân mùa màng, tưởng nhớ tổ tiên và cầu bình an. Vì thế, điều cần tránh nhất chính là thái độ cúng lễ hời hợt, làm cho có. Những hình ảnh như bàn thờ bám bụi, nước cúng không thay, hoa héo hay mâm lễ sơ sài đều thể hiện sự thiếu tôn kính.

Dân gian tin rằng sự qua loa khiến “đường lộc” dễ bị chắn, làm gia chủ cảm thấy nặng nề, khó thu hút may mắn. Không cần cúng cầu kỳ, nhưng phải đủ sạch, đủ trang trọng và có sự hiện diện của lòng thành. Gia chủ nên lau ban thờ, thay nước mới, bày hoa quả và thắp hương trang nghiêm.

2. Thắp số lượng hương tùy tiện

Trong văn hóa thờ cúng, số lượng hương mang ý nghĩa tượng trưng, đặc biệt quan trọng trong ngày Rằm tháng 10, ngày âm khí mạnh. Việc đốt sai hoặc ngẫu hứng thắp 1 nén hay 5 nén khi không hiểu ý nghĩa có thể làm “lệch nghi” theo quan niệm dân gian, khiến dòng năng lượng trên bàn thờ không ổn định.

Theo quy ước: 1 nén thường dành cho việc khấn vong linh, cầu siêu; 3 nén là số lượng phổ biến khi cúng tổ tiên, thổ công; 5 nén mang tính nghi lễ lớn. Ngày Rằm tháng 10 nên thắp 3 nén hương để biểu tượng cho sự hòa hợp của Thiên - Địa - Nhân.

3. Mở cửa nhà rộng vào buổi tối

Rằm tháng 10 trùng thời điểm thời tiết bắt đầu trở lạnh, sương nhiều, gió mạnh. Mở cửa quá rộng, đặc biệt vào buổi tối được cho là “mở lối” cho luồng khí lạnh tràn vào, làm không gian trở nên nặng nề, gây ảnh hưởng đến tinh thần và làm vận khí suy giảm.

Để hóa giải, vào buổi tối gia chủ chỉ nên khép cửa, kéo rèm và bật thêm ánh sáng vàng ấm để giữ dương khí trong nhà.

4. Tranh cãi, to tiếng trong gia đình

Ngày rằm vốn là ngày thanh tịnh, mọi tranh cãi hay lời nói nặng nề đều làm tổn hại hòa khí, ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc. Rằm tháng 10 là ngày chuyển mùa, năng lượng mạnh dễ khuếch đại những cảm xúc tiêu cực. Dân gian tin rằng cãi vã trong ngày này khiến tiền bạc thất thoát, công việc trục trặc. Nếu có mâu thuẫn, hãy trì hoãn sang hôm khác để ngăn vận xấu len vào nhà.

5. Vay mượn hoặc cho vay tiền

Đây là một trong những kiêng kỵ quan trọng nhất. Dân gian quan niệm ngày này là thời điểm “thu lộc”, tượng trưng cho việc gom góp sau mùa màng. Cho vay tiền được xem là “cho đi lộc”, trong khi đi vay lại bị coi là “mở cửa nợ” khiến cuối năm dễ gặp chuyện hao tài. Do đó, nên hạn chế ký hợp đồng, đầu tư hoặc giao dịch tiền bạc lớn trong ngày này.

6. Đi qua nơi tối tăm, vắng vẻ lúc đêm xuống

Do tiết trời lạnh và đêm dài, dân gian cho rằng đây là lúc âm khí thịnh. Những nơi như cầu ao, nghĩa trang, đường vắng nên hạn chế lui tới, nhất là sau 21 giờ. Việc đi qua những khu vực này dễ khiến người yếu bóng vía mệt mỏi, lo âu, làm tinh thần sa sút và kéo theo vận may, tài lộc suy giảm. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, nên đi cùng người thân hoặc mang theo vật có tính dương như bật lửa, vòng gỗ trầm.

7. Làm đổ vỡ hoặc để thất lạc đồ đạc

Trong quan niệm người Việt, đổ vỡ là dấu hiệu không may. Việc làm rơi bát đĩa, vỡ gương hay mất ví trong ngày này thường được xem là điềm báo tài lộc bị “rời rạc”, vận trình tài chính dễ gặp trục trặc. Nếu lỡ xảy ra sự cố, không nên hoảng hốt mà cần thu dọn gọn gàng, thắp nén hương cầu bình an và giữ tinh thần nhẹ nhàng.

Một vài lưu ý để giữ vượng khí:

Bên cạnh các điều kiêng kỵ, để vận khí lưu thông tốt, gia chủ nên dọn dẹp nhà cửa gọn gàng (đặc biệt là cửa chính), tránh để rác qua đêm, không phơi đồ ngoài trời sau 21 giờ và không mua đồ cũ (đồ phong thủy, điện tử).

Những điều kiêng kỵ trong Rằm tháng 10 không nhằm mục đích tạo lo sợ, mà là sự nhắc nhở về cách sống thận trọng, biết gìn giữ hòa khí. Khi gia đình hài hòa, không gian sống được chăm chút, tài lộc tự nhiên sẽ trở nên ổn định.

