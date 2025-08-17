Hà Nội

Con gái Lưu Thiên Hương thân thiết với Corbin K tại sự kiện

Giải trí

Con gái Lưu Thiên Hương thân thiết với Corbin K tại sự kiện

Mimi- con gái của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chia sẻ về mối quan hệ giữa cô và Corbin K.

Thu Cúc (tổng hợp)
Tham gia một sự kiện mới đây, Mimi- con gái của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chụp ảnh chung với Corbin K. Ảnh: FB Lưu Thiên Hương.
Khi được hỏi về mối quan hệ với Corbin K, Mimi chia sẻ trên Arrtimes, cả hai chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Ảnh: FB Mimi Lưu.
Lưu Thiên Hương cũng chia sẻ về mối quan hệ giữa Mimi và Corbin K. Ảnh: FB Mimi Lưu.
"Tôi xin đính chính là 2 anh em chơi với nhau thân thiết, rất đoàn kết. Được mời dự show, cả hai rủ nhau đi chung rồi đứng buôn chuyện nên nhiều khi vô ý vô tứ, chứ không gì", Lưu Thiên Hương cho hay. Ảnh: FB Mimi Lưu.
Mimi sở hữu nhan sắc gợi cảm. Lưu Thiên Hương từng chia sẻ trên Vietnamnet, Mimi có thân hình đẹp nhờ giữ kỷ luật trong tập luyện, dinh dưỡng. Ảnh: FB Mimi Lưu.
Mimi còn có khả năng vũ đạo. Lưu Thiên Hương từng chia sẻ trên Znews, con gái của cô có trí nhớ tốt nên chỉ tập một bài nhảy trong khoảng một giờ. Ảnh: FB Mimi Lưu.
Con gái Lưu Thiên Hương yêu thích pop dance có vũ đạo, thường tự biên đạo các bài nhảy của mình. Ảnh: FB Mimi Lưu.
Mimi vừa tập đàn, hát mỗi ngày với giáo viên vừa theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: FB Mimi Lưu.
Lưu Thiên Hương là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: FB Lưu Thiên Hương.
Ở tuổi 48, Lưu Thiên Hương vẫn trẻ trung, gợi cảm. Ảnh: FB Lưu Thiên Hương.
