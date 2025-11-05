Hà Nội

Nhan sắc hiện tại của ‘thánh sún’ từng nổi đình đám 6 năm trước

Cộng đồng trẻ

Nhan sắc hiện tại của ‘thánh sún’ từng nổi đình đám 6 năm trước

Sau 6 năm nổi đình đám tại một show truyền hình, ngoại hình hiện tại của Ngân Thảo có sự thay đổi lớn, thậm chí khiến nhiều người khó lòng nhận ra.

Trầm Phương
"Thánh sún" Phạm Ngân Thảo (SN 1992, đến từ Đồng Tháp) là cái tên đã gây bão mạng xã hội sau khi tham gia và trở thành Quán quân "Thách Thức Danh Hài" vào năm 2019. (Ảnh: FBNV)
Thời điểm mới nổi, cô nàng gây ấn tượng với ngoại hình đặc biệt khi mất 9 chiếc răng ở phía trước. Tuy nhiên cách nói chuyện duyên dáng, hài hước của Ngân Thảo đã chiếm trọn cảm tình của khán giả. (Ảnh: FBNV)
Đến hiện tại, sau 6 năm kể từ ngày nổi tiếng, cô nàng đã có sự thay đổi lớn trong cả ngoại hình, phong cách lẫn cuộc sống. (Ảnh: FBNV)
Điểm thay đổi lớn nhất và đáng chú ý nhất chính là hàm răng. Ngân Thảo đã có một hàm răng mới đều đẹp, giúp cô tự tin hơn rất nhiều. Danh xưng "thánh sún" giờ đây chỉ còn là một kỷ niệm đẹp. (Ảnh: FBNV)
Sau khi làm răng, nhan sắc của Ngân Thảo được nhận xét là "lên hương" rõ rệt. Cô nàng biết cách chăm chút cho bản thân hơn, đầu tư vào việc trang điểm và làm tóc. (Ảnh: FBNV)
Bên cạnh đó, cô nàng cũng quyết định trùng tu nhan sắc khi nâng mũi, giúp khuôn mặt hài hòa, thanh thoát hơn. (Ảnh: FBNV)
Từ hình ảnh cô gái miền Tây giản dị với áo bà ba trên sân khấu, Ngân Thảo ngoài đời đã "lột xác" theo phong cách gợi cảm, sành điệu và sang chảnh hơn. (Ảnh: FBNV)
Sau khi nổi tiếng, trang cá nhân của Ngân Thảo tăng lượt theo dõi chóng mặt, công việc bán hàng online của cô ngày càng đắt khách, giúp cuộc sống sung túc hơn trước rất nhiều. (Ảnh: FBNV)
"Thánh sún" cũng có một cái kết đẹp với bạn trai lâu năm, cả hai đã đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng hiện có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên cạnh người chồng luôn yêu thương mình. Ngân Thảo cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
