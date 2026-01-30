Hà Nội

Nhà mái dốc lớn cho gia chủ 'ngắm trọn bốn mùa'

Bất động sản

Nhà mái dốc lớn cho gia chủ 'ngắm trọn bốn mùa'

Không phô trương hình khối, ngôi nhà đủ yên tĩnh để nghỉ ngơi, đủ mở để thiên nhiên trở thành một phần của sinh hoạt hàng ngày.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tọa lạc tại Thái Lan, ngôi nhà nổi bật với hệ mái dốc lớn vươn rộng, bao phủ toàn bộ công trình như lớp vỏ bảo vệ mềm mại. Ảnh: Rungkit Charoenwat
Độ dốc vừa phải giải quyết tốt các yêu cầu về khí hậu như thoát nước, giảm bức xạ nhiệt, tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên. Ảnh: Rungkit Charoenwat
Mặt tiền tổ chức theo tinh thần mở nhưng vẫn giữ sự tiết chế cần thiết. Ảnh: Rungkit Charoenwat
Mái dốc kết hợp trần hiên ốp gỗ tạo lớp vỏ mềm mại cho mặt tiền. Ảnh: Rungkit Charoenwat
Cửa kính khung gỗ lớn mở rộng toàn bộ mặt tiền tầng trệt, góp phần giúp ranh giới giữa trong và ngoài gần như biến mất. Ảnh: Rungkit Charoenwat
Các cột gỗ đỡ mái giúp định hình nhịp điệu mặt đứng. Ảnh: Rungkit Charoenwat
Từ trong nhà, gia chủ dễ dàng nhìn ra hiên và khu vườn. Ảnh: Rungkit Charoenwat
Hành lang ngoài trời kết nối các không gian chức năng. Ảnh: Rungkit Charoenwat
Cuối ngày, góc hiên dưới mái dốc trở thành nơi nghỉ ngơi yên tĩnh. Ảnh: Rungkit Charoenwat
Không gian sinh hoạt chung thiết kế mở, kết nối phòng khách, bàn ăn và hiên ngoài trời. Ảnh: Rungkit Charoenwat
Cửa kính khung gỗ mở rộng toàn bộ không gian sinh hoạt chung. Ảnh: Rungkit Charoenwat
Khu bếp - ăn sử dụng gỗ tự nhiên, gạch và bê tông thô. Ảnh: Rungkit Charoenwat
Phòng ngủ yên tĩnh có cửa kính mở ra ban công. Ảnh: Rungkit Charoenwat
#Thiết kế nhà mái dốc lớn #Hệ mái bảo vệ mềm mại #Ngôi nhà gần gũi thiên nhiên #Không gian mở và kết nối tự nhiên #Sử dụng vật liệu gỗ tự nhiên #Thiết kế hướng ngoại và ánh sáng

