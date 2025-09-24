Nguyên nhân phụ nữ giảm ham muốn "chuyện vợ chồng"

Phụ nữ giảm ham muốn "chuyện vợ chồng" có thể do các nguyên nhân như bệnh lý, tác dụng phụ của thuốc, thay đổi nội tiết tố, mãn kinh, tâm lý căng thẳng...

Tình dục tuy chỉ là mảnh ghép nhỏ nhưng nó lại là một phần quan trọng không thể thiếu nhằm duy trì cuộc sống hôn nhân. Vợ không "gần gũi" với chồng có thể khiến hôn nhân dần lạnh nhạt và vô cảm.

Theo các chuyên gia, các bệnh nhân giảm ham muốn chủ yếu thuộc hai nhóm: Nguyên phát - xuất hiện ngay từ những lần quan hệ đầu tiên và thứ phát - trước đây ham muốn bình thường, nhưng vì một số nguyên nhân sau đó không còn nhiều động lực tình dục trong quan hệ vợ chồng. Thực tế lâm sàng cho thấy, giảm ham muốn thứ phát phổ biến hơn.

Nguyên nhân đa dạng bao gồm: Khô hạn âm đạo gây khó chịu; Co thắt âm đạo dẫn đến đau và né tránh quan hệ; Đối tác gặp rối loạn tình dục hoặc thiếu quan tâm đến cảm xúc; Tác dụng phụ của thuốc tránh thai; Viêm nhiễm phụ khoa kéo dài; Ảnh hưởng sau phẫu thuật hoặc thủ thuật như lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung, u vùng tiểu khung… Ngoài ra, phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh cũng thường gặp tình trạng này.

Vì sao phụ nữ giảm ham muốn và không muốn gần gũi chồng. Ảnh minh họa/Internet

Theo ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Quốc Linh, Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, yếu tố tâm lý đóng vai trò vô cùng quan trọng trong tất cả các giai đoạn của hoạt động tình dục nữ.

Những vấn đề rối loạn tình dục nữ, điển hình như co thắt âm đạo không chỉ gây khó khăn về thể chất mà còn để lại tác động sâu sắc về tâm lý, khiến phụ nữ hình thành cảm giác lo lắng, sợ hãi và né tránh quan hệ. Cùng với đó, rào cản văn hóa, xã hội cũng là một yếu tố lớn.

Trong nhiều trường hợp, phụ nữ thường e ngại thể hiện mong muốn tình dục do những định kiến xã hội về việc phụ nữ “không nên thể hiện quá chủ động” trong đời sống tình dục. Điều này khiến họ khó cởi mở cảm xúc, dẫn đến khó đạt khoái cảm và giảm chất lượng quan hệ. Một số trường hợp nghiêm trọng còn xuất hiện nỗi sợ bộ phận sinh dục nam giới, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống tình dục và hạnh phúc gia đình.

Theo ThS.BS Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội – Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, một trong những thách thức lớn hiện nay trong chăm sóc sức khỏe tình dục nữ tại Việt Nam chính là hạn chế trong nhận thức của chính bản thân người bệnh. Nhiều người khó khăn trong việc tìm kiếm địa chỉ điều trị phù hợp, không biết nên đặt câu hỏi ra sao, mở lòng với ai để chia sẻ những vấn đề thầm kín.

Bên cạnh đó, Y học giới tính vẫn là một lĩnh vực khá mới mẻ không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Trong chương trình đào tạo nhân viên y tế hiện nay, nội dung liên quan đến mảng này chưa được đề cập nhiều. Tuy nhiên, xu hướng toàn cầu cho thấy lĩnh vực này đang ngày càng được quan tâm với sự ra đời của nhiều tổ chức chuyên môn như: Hội Y học Giới tính thế giới (ISSM), Tổ chức nghiên cứu Sức khỏe tình dục Nữ thế giới (ISSWSH), Hiệp hội Quốc tế Nghiên cứu Bệnh lý Âm hộ - Âm đạo (ISSVD)... cũng đang trở thành diễn đàn uy tín để các bác sĩ, chuyên gia cùng nghiên cứu, chia sẻ, cập nhật kiến thức chuyên sâu.

Cụ thể một số lý do khiến vợ không thích "gần gũi" với chồng:

Căng thẳng, stress kéo dài

Áp lực công việc, gia đình và các mối quan hệ dễ đẩy người phụ nữ vào tình trạng căng thẳng, stress. Căng thẳng, stress kéo dài không được giải tỏa có thể dẫn đến những suy nghĩ và hành động tiêu cực. Tình trạng mệt mỏi tinh thần này khiến chị em không còn hứng thú với chuyện vợ chồng.

Căng thẳng, áp lực, mệt mỏi là nguyên nhân gây ra chứng lãnh cảm ở nữ giới. Ảnh minh hoạ/Internet

Tác dụng phụ của thuốc tránh thai

Thuốc tránh thai cũng như các loại thuốc hormon sinh dục khác dùng lâu dài sẽ phá vỡ cân bằng nội tiết bình thường của cơ thể, ảnh hưởng đến sự bài tiết của các kích thích tiết tố nữ, làm giảm bôi trơn âm đạo, dẫn đến đau, khó chịu khi giao hợp. Thuốc tránh thai cũng có tác dụng phụ gây giảm ham muốn tình dục. Do đó, những phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai trong thời gian dài dễ bị suy giảm ham muốn tình dục.

Lời khuyên của các chuyên gia y tế là chị em phụ nữ không nên sử dụng thuốc tránh thai trong khoảng thời gian quá dài.

Không có tiếng nói chung với bạn tình

Sự bất đồng và cảm giác không thỏa mãn trong mối quan hệ với người bạn tình sẽ làm cạn kiệt dần niềm vui thích chuyện phòng the ở nhiều phụ nữ. Bất kỳ mâu thuẫn nào xuất hiện trong đời sống cũng có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và ham muốn tình dục của người phụ nữ. Tình trạng này kéo dài khiến chị em ngại gần gũi với bạn tình.

Khi ngại gần gũi, phụ nữ rất khó để bạn tình tiếp cận về thể xác. Do đó, để chuyện phòng the được “xuôi chèo mát mái” hai người cần có tiếng nói chung, cảm thông và chia sẻ sâu sắc cùng nhau trong cuộc sống và các mối quan hệ.

Lao động quá sức

Lao động quá sức khiến chị em mất nhiều sức lực, dần dần sẽ giảm ham muốn tình dục. Vận động có ích cho sức khỏe, thúc đẩy não phát triển khiến cho bạn thấy hưng phấn và vui vẻ, nâng cao được ham muốn. Nhưng vận động quá mức sẽ làm cho cơ thể mệt mỏi và mất đi ham muốn. Vận động nhiều sẽ tiêu hao nhiều lượng mỡ trong cơ thể và khi lượng mỡ ngày càng giảm thì hormon nữ trong cơ thể sẽ ít dẫn đến ham muốn tình dục sẽ nhạt dần.

Rối loạn tiền mãn kinh và mãn kinh

Rất nhiều phụ nữ giảm khả năng tình dục trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Hiện tượng khô âm đạo, đau khi giao hợp làm chị em không còn hứng thú với “chuyện ấy”.

Lạm dụng dung dịch vệ sinh

Nhiều phụ nữ sử dụng xà phòng, khăn ướt, dung dịch có mùi thơm… để vệ sinh vùng kín. Các sản phẩm vệ sinh dễ phá hủy độ pH tự nhiên của môi trường âm đạo, làm tăng khả năng bị nhiễm nấm, gây ngứa ngáy, đau rát, quan hệ tình dục sẽ đau và giảm ham muốn.

Tuổi tác

Khi tuổi tác càng cao sẽ làm nồng độ androgen trong máu giảm đi, từ đó dẫn đến rối loạn ham muốn tình dục ở nữ giới.