Nguy cơ nhiễm xoắn khuẩn vàng da suy đa tang sau mưa lũ

Suy đa tạng, nhiễm khuẩn huyết... vì lội nước lũ

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị liên tiếp nhiều ca bệnh nhiễm xoắn khuẩn Leptospira, trong đó có nhiều trường hợp diễn biến nặng, tổn thương đa cơ quan.

Trường hợp nặng nhất là ông B.Đ.Q (65 tuổi, trú tại Thái Nguyên). Trong đợt ngập lụt vừa qua, ông thường xuyên lội nước để di chuyển đồ đạc trong nhà.

Bốn ngày trước khi nhập viện, ông bắt đầu sốt cao, rét run, đau mỏi cơ toàn thân. Sang ngày hôm sau, ông xuất hiện vàng da vàng mắt tăng dần, mệt nhiều và nôn ra máu. Tới ngày thứ 4 của bệnh, ông mới được đưa vào bệnh viện tỉnh, sau đó nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân nhiễm nhiễm xoắn khuẩn Leptospira đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - Ảnh BVCC

ThS.BS Phan Văn Mạnh, Khoa Cấp cứu cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vàng mắt vàng da, nôn máu – thiếu máu nặng, sốc, toan chuyển hóa và suy đa tạng (suy thận, suy gan, suy tim), rối loạn đông máu.

Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm Leptospira thể nặng (còn được gọi là bệnh Weil), tiên lượng tử vong rất cao. Người bệnh được xử trí nội soi dạ dày cấp cứu để cầm máu và truyền cấp các chế phẩm máu, đồng thời can thiệp hồi sức tích cực bằng đặt ống thở nội khí quản thở máy và lọc máu”.

Trường hợp thứ hai là anh T.Q.H (45 tuổi, ở Cao Bằng). Trước khi nhập viện 3 ngày, anh có biểu hiện sốt cao 40oC, rét run, đau đầu, buồn nôn ra máu đỏ tươi. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện tuyến tỉnh cho thấy men gan tăng cao, suy gan suy thận cấp nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi nhập viện tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, bệnh nhân có mắt sung huyết, củng mạc mắt vàng, đau mỏi toàn thân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do Leptospira, viêm gan cấp do nhiễm độc, suy thận.

Trường hợp thứ ba là anh T.V.T (34 tuổi ở Tuyên Quang). Trước khi nhập viện 7 ngày, anh T sốt nóng, sốt rét từng cơn (nhiệt độ cao nhất 40oC), đau mỏi cơ, đau họng, mệt mỏi, ăn uống kém, khó thở, tức ngực. Sau một ngày điều trị tại bệnh viện tỉnh không thuyên giảm, anh được chuyển đến Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng mắt sung huyết, đau mỏi cơ toàn thân, nhiễm trùng huyết do Leptospira, suy thận.

Bệnh nhân nặng phải điều trị tích cực tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Khai thác bệnh sử của cả ba bệnh nhân đều có điểm chung là thường xuyên lội nước, tiếp xúc với bùn đất trong vùng ngập lụt do ảnh hưởng của đợt mưa bão vừa qua. Đây là điều kiện thuận lợi để xoắn khuẩn Leptospira xâm nhập qua cơ thể qua các vết trầy xước hoặc niêm mạc.

Xuất huyết phổi, viêm cơ tim... dễ tử vong

ThS.BS Phan Văn Mạnh, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết: bệnh Leptospira (xoắn khuẩn vàng da) là bệnh truyền nhiễm cấp tính do các xoắn khuẩn gây bệnh thuộc chi Leptospira, họ Leptospiraceae gây ra. Nguồn lây nhiễm chính là từ các loài động vật gặm nhấm (như chuột), vật nuôi (trâu, bò, lợn, mèo, chó…).

Vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể người thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nước tiểu hoặc mô của động vật bị nhiễm bệnh. Bệnh Leptospira có phổ lâm sàng rất đa dạng, từ các triệu chứng nhẹ tới các thể bệnh rất nặng gây nhiều biến chứng nguy hiểm như tổn thương gan, suy thận, xuất huyết phổi, viêm cơ tim và sốc với tỷ lệ tử vong cao”.

“Bệnh thường bùng phát sau mưa lũ, khi môi trường ẩm ướt tạo điều kiện cho vi khuẩn lan theo dòng nước. Hai cơn bão số 10 và 11 vừa qua khiến nhiều khu vực, đặc biệt là vùng chăn nuôi, hệ thống vệ sinh kém, trở thành ổ chứa tiềm tàng của Leptospira”, bác sĩ Mạnh cho biết.

Thăm khám cho bệnh nhân sau hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Để phòng bệnh xoắn khuẩn vàng da sau mưa lũ, người dân cần đặc biệt chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống. Không sử dụng nước ngập, nước ao hồ, giếng bị ô nhiễm để tắm giặt hay rửa rau sống; mọi nguồn nước dùng trong sinh hoạt cần được đun sôi hoặc khử khuẩn bằng Cloramin B theo hướng dẫn của ngành y tế.

Khi buộc phải lội nước, cần mang ủng, găng tay, tránh để da tiếp xúc trực tiếp với bùn đất. Nếu có vết trầy xước, nên rửa sạch bằng nước sạch và các chất sát khuẩn.

Đồng thời, người dân cũng cần thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, chuồng trại, diệt chuột và thu gom rác thải, nước tiểu động vật đúng nơi quy định để hạn chế nguồn lây.