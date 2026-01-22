Người Phú Thọ chấp hành nghiêm Luật giao thông dưới 'mắt thần' camera AI

Người dân tại khu vực trung tâm tỉnh Phú Thọ chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, đi lại cẩn trọng, nền nếp hơn từ khi có hệ thống camera AI.

Những ngày gần đây, tại nhiều tuyến đường và nút giao ở phường Việt Trì, trung tâm tỉnh Phú Thọ, dễ dàng nhận thấy sự chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ của người dân. Việc tuân thủ tín hiệu đèn, đi đúng làn đường, dừng xe đúng vạch được thực hiện nghiêm túc hơn so với trước, nhất là từ khi có hệ thống camera AI.

Cận cảnh một cụm Camera AI ở khu vực ngã tư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Ghi nhận của phóng viên tại các khu vực như Quảng trường Hùng Vương, ngã tư Tỉnh ủy và các trục đường chính tại khu vực thành phố Việt Trì (cũ) - nơi được lắp đặt hệ thống camera AI cho thấy, các phương tiện chủ động giảm tốc độ khi đến nút giao, không có tình trạng vượt đèn đỏ, sang đường tùy tiện hay chen lấn khi chờ tín hiệu.

Chị Nguyễn Thị Hồng, người dân sinh sống tại khu vực trung tâm Việt Trì, cho biết từ khi hệ thống camera AI hoạt động, người tham gia giao thông đều có ý thức hơn. “Trước đây nhiều người còn tranh thủ vượt nhanh, giờ ai cũng cẩn thận. Ra đường thấy yên tâm hơn vì giao thông trật tự”, chị Hồng chia sẻ.

Cùng chung nhận xét, anh Kiều Hoàng Mạnh cho rằng, việc camera ghi hình công khai đã tác động trực tiếp đến hành vi của người điều khiển phương tiện. “Chỉ cần thấy camera và đèn flash chớp là mọi người tự giác đi đúng luật. Không cần lực lượng đứng chốt nhưng ai cũng ý thức hơn”, anh Mạnh nói.

Camera hiện đại được lắp đặt từ cuối năm 2025.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, hệ thống camera giám sát thông minh trên địa bàn thành phố Việt Trì (cũ) được lắp đặt từ cuối năm 2025. Hệ thống tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo, có khả năng ghi hình 24/7, nhận diện phương tiện, biển số và các hành vi vi phạm, phục vụ công tác quản lý giao thông và xử lý vi phạm theo hình thức phạt nguội trong thời gian tới.

Vài ngày trước, hệ thống camera hiện đại bắt đầu chụp ảnh phương tiện giao thông với đèn Flash nháy sáng cả ban ngày và đêm và nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Việc ứng dụng camera AI bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từng bước xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn tại trung tâm Phú Thọ.

Một số hình ảnh:

(Nguồn: VTV1)