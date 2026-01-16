Dùng camera AI 'phạt nguội' người xả rác, lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội

Đây là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa công tác quản lý, góp phần giữ vững trật tự, mỹ quan Thủ đô trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Ngày 16/1, Công an Hà Nội cho biết đơn vị chức năng đã chính thức sử dụng dữ liệu camera AI để "phạt nguội" vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Trong ngày 14 và 15/1, Công an Hà Nội đã "phạt nguội" 48 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 58 triệu đồng.

Một số vi phạm về trật tự đô thị được camera AI ghi nhận.

Đơn vị này cho biết, bên cạnh việc xử lý vi phạm giao thông, thông qua camera AI, các vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường sẽ bị xử lý nghiêm gồm: lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bày bán hàng hóa trái quy định; làm mái che, treo biển quảng cáo trái quy định; dừng, đỗ, để xe trên đường, vỉa hè trái quy định pháp luật…

Cùng với đó là phạt vi phạm vệ sinh môi trường như thu gom, thải rác trái quy định; vứt, thải, bỏ đầu mẩu, tàn thuốc lá; vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định; đổ nước thải sai quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; vứt, thải rác trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước…

Tất cả hành vi vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera, tùy theo tính chất hành vi, địa điểm, hình ảnh vi phạm sẽ được chuyển đến Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc công an phường, xã để xem xét xác minh.

Nếu đủ căn cứ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo, mời người vi phạm đến làm việc để lập biên bản vi phạm hành chính và các văn bản liên quan; trên cơ sở đó ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức thi hành theo quy định.

Công an thành phố cũng nêu thực trạng trước đây, các vi phạm như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán… vẫn xảy ra tình trạng tái vi phạm khi vắng bóng lực lượng chức năng. Từ thực tiễn đó, đặt ra yêu cầu cần có giải pháp xử lý vi phạm một cách hiệu quả hơn, đồng bộ hơn, minh bạch hơn.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục vận hành hiệu quả hệ thống camera AI kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội Đảng, phục vụ nhân dân đón Tết.

