Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Dùng camera AI 'phạt nguội' người xả rác, lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội

Đây là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa công tác quản lý, góp phần giữ vững trật tự, mỹ quan Thủ đô trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Gia Đạt

Ngày 16/1, Công an Hà Nội cho biết đơn vị chức năng đã chính thức sử dụng dữ liệu camera AI để "phạt nguội" vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Trong ngày 14 và 15/1, Công an Hà Nội đã "phạt nguội" 48 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 58 triệu đồng.

capture-3483.png
Một số vi phạm về trật tự đô thị được camera AI ghi nhận.

Đơn vị này cho biết, bên cạnh việc xử lý vi phạm giao thông, thông qua camera AI, các vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường sẽ bị xử lý nghiêm gồm: lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bày bán hàng hóa trái quy định; làm mái che, treo biển quảng cáo trái quy định; dừng, đỗ, để xe trên đường, vỉa hè trái quy định pháp luật…

Cùng với đó là phạt vi phạm vệ sinh môi trường như thu gom, thải rác trái quy định; vứt, thải, bỏ đầu mẩu, tàn thuốc lá; vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định; đổ nước thải sai quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; vứt, thải rác trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước…

Tất cả hành vi vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera, tùy theo tính chất hành vi, địa điểm, hình ảnh vi phạm sẽ được chuyển đến Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc công an phường, xã để xem xét xác minh.

Nếu đủ căn cứ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo, mời người vi phạm đến làm việc để lập biên bản vi phạm hành chính và các văn bản liên quan; trên cơ sở đó ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức thi hành theo quy định.

Công an thành phố cũng nêu thực trạng trước đây, các vi phạm như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán… vẫn xảy ra tình trạng tái vi phạm khi vắng bóng lực lượng chức năng. Từ thực tiễn đó, đặt ra yêu cầu cần có giải pháp xử lý vi phạm một cách hiệu quả hơn, đồng bộ hơn, minh bạch hơn.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục vận hành hiệu quả hệ thống camera AI kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội Đảng, phục vụ nhân dân đón Tết.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#AI camera #phạt nguội #Hà Nội #trật tự đô thị #xả rác #vỉa hè

Bài liên quan

Xã hội

Danh sách 545 phương tiện bị phạt nguội ở Hà Nội qua camera AI

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội công khai danh sách 545 phương tiện bị "phạt nguội" ở Hà Nội qua camera AI.

Ngày 29/12, Công an Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát giao thông vừa công khai danh sách 545 chủ xe bị xử lý "phạt nguội" qua hệ thống camera AI.

Trước đó, từ ngày 13/12, Công an Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội (Camera AI) vào hoạt động và thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với một hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

Xem chi tiết

Xã hội

Hình ảnh mới lạ ở Hà Nội từ khi 'mắt thần' hoạt động

Hà Nội lắp gần 2.000 camera AI giám sát, phạt nguội: Ý thức chấp hành giao thông của người dân chuyển biến rõ rệt, vi phạm giờ hiếm thấy.

3e8e68e68eef01b158fe.jpg
Từ 13/12, Công an TP Hà Nội chính thức đưa hệ thống 1.837 camera cùng đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào vận hành trên toàn địa bàn Thủ đô. Sau hơn 3 ngày triển khai, nhìn chung ý thức chấp hành quy định giao thông của người dân đã có chuyển biến rõ rệt.
70a4cfd829d1a68fffc0.jpg
Các phương tiện khi dừng, đỗ “ngay ngắn”, đúng vạch, đúng phần lường, làn đường... hơn so với trước.
Xem chi tiết

Xã hội

Ngoài phát hiện vi phạm giao thông, camera AI Hà Nội còn làm được gì?

Camera AI tại Hà Nội được vận hành với nhiều chức năng, không chỉ ghi nhận vi phạm và xử 'phạt nguội' mà còn thực hiện một số nhiệm vụ khác.

Hệ thống camera AI và Trung tâm điều khiển giao thông thông minh mới của Công an thành phố Hà Nội được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu điều hành giao thông trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tăng nhanh và hạ tầng chịu áp lực lớn. Việc đưa hệ thống vào hoạt động được xác định là bước chuyển từ mô hình giám sát thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu thời gian thực, bảo đảm việc điều hành giao thông có cơ sở và thống nhất.

anh-chup-man-hinh-2025-12-14-luc-084609.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới