Camera giao thông nháy flash xuất hiện tại Phú Thọ, người dân bất ngờ

Những ngày gần đây, nhiều camera giao thông tại TP Việt Trì (cũ), tỉnh Phú Thọ bất ngờ chớp đèn flash khi phương tiện lưu thông qua, làm dấy lên sự quan tâm của người dân về việc sắp đưa hệ thống giám sát hiện đại vào quản lý, xử phạt vi phạm.

Ghi nhận của PV cho thấy, tại nhiều tuyến đường và nút giao trên địa bàn thành phố Việt Trì (cũ), hệ thống camera giao thông bất ngờ chụp hình phương tiện với đèn flash chói sáng, tương tự mô hình camera giám sát đang được Cục CSGT triển khai trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hệ thống camera thông minh tại khu vực quảng trường Hùng Vương.

Dù chưa có thông tin chính thức về thời điểm đưa hệ thống vào vận hành, song nhiều người dân cho rằng đây là bước chuẩn bị cho việc quản lý, xử phạt vi phạm giao thông bằng hình thức “phạt nguội”.

Anh Thanh, một người dân sinh sống tại Việt Trì cho biết, việc lắp đặt camera đã được triển khai từ cuối năm 2025, tuy nhiên thời gian gần đây hệ thống bắt đầu ghi hình kèm đèn flash tại các điểm như Quảng trường Hùng Vương, ngã tư Tỉnh ủy...

Theo anh Thanh, việc sớm đưa camera vào hoạt động là cần thiết, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, nhất là khi nhiều tuyến đường trên địa bàn không có dải phân cách cứng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cùng quan điểm, anh Hùng (Hà Nội), người thường xuyên di chuyển vào khu vực thành phố Việt Trì (cũ), cũng bày tỏ sự bất ngờ khi lần đầu chứng kiến hệ thống camera thông minh chụp ảnh phương tiện kèm đèn flash. Theo anh Hùng, việc camera hoạt động công khai, ghi hình rõ ràng sẽ giúp người tham gia giao thông tự giác hơn, hạn chế các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn hay dừng đỗ không đúng quy định.

Theo tìm hiểu của PV, hệ thống camera hiện đại không chỉ được lắp đặt tại khu vực trung tâm mà đã phủ rộng toàn địa bàn thành phố Việt Trì (cũ), tập trung vào nhiều vị trí trọng yếu. Các camera được gắn cố định trên cột cao, có khả năng ghi hình 24/7, nhận diện biển số phương tiện, quan sát rõ cả ban đêm nhờ tích hợp hồng ngoại.

Nhiều khả năng, thời điểm này, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang vận hành thử nghiệm hệ thống camera thông minh, ghi hình các phương tiện.

Trước đó, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Tham mưu đã tham mưu và phối hợp triển khai hệ thống camera giám sát hiện đại trên toàn tỉnh. Thành phố Việt Trì (cũ) và Khu Di tích lịch sử Đền Hùng là những khu vực trọng điểm được ưu tiên lắp đặt hệ thống camera giám sát.

Hệ thống camera thông minh được triển khai lắp đặt tại khu vực TP Việt Trì cũ từ tháng 2/2025.

Với gần 700 camera tại hơn 200 vị trí, hệ thống góp phần quản lý giao thông, xử lý vi phạm, hỗ trợ điều tra, truy vết tội phạm và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh. Việc lắp đặt được triển khai từ tháng 2/2026, dự kiến vận hành chính thức từ đầu tháng 9/2026, đồng thời áp dụng hình thức xử phạt nguội.

Hệ thống camera tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép phân tích dữ liệu ngay tại nguồn, nhận diện phương tiện, loại xe, tốc độ, tình trạng đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn; phát hiện xe quá hạn đăng kiểm, xe sử dụng biển số giả hoặc liên quan đến các vụ việc vi phạm pháp luật.

Đây cũng là mô hình đang được triển khai rộng rãi tại Hà Nội, TP HCM và trên các tuyến cao tốc, hướng tới mục tiêu mở rộng trên phạm vi toàn quốc.

