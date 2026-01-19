Hà Nội

Xã hội

Camera AI phát hiện 23 trường hợp vượt đèn đỏ trên phố Phạm Văn Bạch, Hà Nội

Camera AI được thí điểm lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội), đã tự động phát hiện 23 trường vượt đèn đỏ.

Bảo Ngân

Ngày 19/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, từ 12h ngày 17/1 đến 12h ngày 18/1, Camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận có 10.372 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 70,5 km/h.

Đồng thời phát hiện, 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn; 1 trường hợp vi phạm về tốc độ. Các trường hợp vi phạm này đều được thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

cats.jpg
Hình ảnh trích xuất từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi). (Ảnh: Cục CSGT).

Bên cạnh đó, qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện 28 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 23 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy).

Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

