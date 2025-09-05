Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Người phụ nữ bị đứt lìa cẳng chân do máy cắt cỏ văng vào người

Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người bệnh đã được phẫu thuật nối lại cẳng chân trong thời gian nhanh nhất có thể và ca mổ đã thành công tốt đẹp.

Thúy Nga

Mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận người bệnh nữ bị tai nạn lao động đứt lìa cẳng chân do máy cắt cỏ. Bệnh nhân được sơ cứu tại tuyến trước và chuyển đến bệnh viện để nối lại cẳng chân.

542757262-1291754749409729-1906203361682961783-n.jpg
Cẳng chân bị đứt lìa - Ảnh BVCC

Bệnh nhân V.T.H (41 tuổi) quê ở Vị Xuyên, Tuyên Quang (tỉnh Hà Giang cũ) trong một lần đi làm nương bị lưỡi máy cắt cỏ văng cắt đứt rời cẳng chân phải. Bệnh nhân đã may mắn được người làm cùng garo vết thương và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, sau đó cẳng chân đứt rời đã được bảo quản lạnh chuyển cùng bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau 9h đứt lìa.

Mặc dù thời gian được chuyển đến viện là muộn so với yêu cầu nối lại chi thể, tuy nhiên dưới sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cẳng chân của bệnh nhân đã được nối lại thành công. Hiện tại sau phẫu thuật 1 tuần, bệnh nhân đã khỏe mạnh, có thể cử động được các ngón chân.

542573843-1291754839409720-6213389051073508162-n.jpg
Cẳng chân sau khi nối - Ảnh BVCC

TS.BS Nguyễn Quang Vịnh, Khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ, kíp phẫu thuật đã rất cân nhắc trước khi tiến hành nối lại vì bệnh nhân đến muộn, ngoài tỷ lệ thành công thấp thì nguy cơ nhiễm độc sau nối chi thể là rất cao, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.

Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người bệnh đã được phẫu thuật nối lại cẳng chân trong thời gian nhanh nhất có thể và ca mổ đã thành công tốt đẹp.

Cũng theo TS Vịnh, với những tổn thương đứt rời chi thể người bệnh cần được sơ cứu tốt, bảo quản chi thể đúng cách (rửa sơ bộ, gói trong khăn sạch, bọc kín trong túi ni lông và để trong phích đá, tránh để chi thể tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh) và nhanh chóng chuyển đến các bệnh viện có khả năng xử lý.

541463696-1291754826076388-99533870623370071-n.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Cho đến nay, nước ta phần lớn vẫn là sản xuất nông nghiệp. Ngày nay với sự phát triển của khoa học công nghệ, người nông dân đỡ vất vả hơn nhờ ứng dụng máy móc vào sản xuất.

Tuy nhiên, đa số các máy họ sử dụng là tự mua, tự mày mò hoặc người trước hướng dẫn cho người sau sử dụng và chưa được hướng dẫn quy trình sử dụng, bảo dưỡng một cách bài bản. Những tai nạn do máy cắt cỏ gần đây gióng lên hồi chuông cảnh báo cho người dân khi sử dụng loại máy này.

#tai nạn máy cắt cỏ #nối lại chi thể #bảo quản chi thể #phẫu thuật trồng nối #sơ cứu đúng cách #chấn thương đứt lìa

Bài liên quan

Sống Khỏe

Nghịch dao cắt cỏ, bé trai ở Tây Ninh suýt mất 2 ngón tay

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi quê Tây Ninh bị đứt gần lìa ngón cái và ngón trỏ bàn tay trái do nghịch dao cắt cỏ.

Bệnh nhi là LNH (nam, 12 tuổi, ngụ Tây Ninh), nhập viện trong tình trạng đứt gần lìa ngón cái và ngón trỏ bàn tay trái do tai nạn sinh hoạt. Nguyên nhân được xác định là do bé nghịch dao cắt cỏ, dùng lưỡi dao cắt cỏ để cắt sắn thì không may bị lưỡi dao làm đứt tay.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi bị tổn thương nghiêm trọng, ngón cái và ngón trỏ gần như đứt hoàn toàn, chỉ còn dính một cầu da mỏng.

Xem chi tiết

Y học và đời sống

Đeo găng tay rộng, thanh niên 22 tuổi bị đứt lìa ngón trỏ

Đứt rời tại đốt xa ngón trỏ là một trong những thách thức lớn nhất trong vi phẫu. Ngay cả ở các bệnh viện lớn có chuyên môn cao, tỷ lệ thành công ở vị trí này vẫn còn hạn chế.

Ngày 12/5, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện vừa vi phẫu khẩn cấp cứu sống ngón tay cho nam công nhân bị đứt lìa ngón trỏ trái.

Găng tay cuốn vào máy trục, lưỡi dao chém đứt ngón tay

Xem chi tiết

Gia đình mới

Nghịch dao, trẻ bị đứt lìa nhiều đốt ngón tay

Nhiều trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích do sinh hoạt không thể phục hồi như đứt lìa ngón tay, bàn tay,… thậm chí có trường hợp tai nạn gây nguy hiểm tới tính mạng, nên cần chú ý phòng tránh.

Ngày 27/3, Bệnh viện sản Nhi Nghệ An cho biết, khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bỏng vừa tiếp nhận, phẫu thuật cho bệnh nhi P.M.K (45 tháng tuổi, trú tại Diễn Châu) bị tổn thương ở bàn tay trái, vết thương do dao sắc cắt lìa.

Theo gia đình cho biết, trước đó tại nhà, 2 anh em ngồi chơi và chặt quả dừa cùng nhau. Khi nghe tiếng khóc lớn, gia đình chạy vào thì thấy bé P.M.K. bị dao cắt chảy rất nhiều máu. Ngay lập tức, gia đình đưa bé tới bệnh viện huyện sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu vào tối ngày 22/3.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Cách xử lý côn trùng đốt

Cách xử lý côn trùng đốt

Nếu biết cách xử lý kịp thời và đúng cách, bạn có thể giảm đau rát, ngứa ngáy và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm khi bị côn trùng đốt.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cách xử lý côn trùng đốt

Cách xử lý côn trùng đốt

Nếu biết cách xử lý kịp thời và đúng cách, bạn có thể giảm đau rát, ngứa ngáy và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm khi bị côn trùng đốt.

Bí quyết chăm sóc da mùa thu đông

Bí quyết chăm sóc da mùa thu đông

Thời tiết hanh khô của mùa thu đông khiến da mất nước, bong tróc và xỉn màu. Chỉ cần vài bí quyết đơn giản, bạn vẫn có thể giữ cho làn da mềm mại suốt cả mùa.

Lợi ích của quả lê

Lợi ích của quả lê

Theo Y học cổ truyền, quả lê có tính mát, hơi chua, có tác dụng thanh nhiệt, nhuận phế, tiêu đờm, giảm ho. 