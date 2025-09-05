Người phụ nữ bị đứt lìa cẳng chân do máy cắt cỏ văng vào người

Mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận người bệnh nữ bị tai nạn lao động đứt lìa cẳng chân do máy cắt cỏ. Bệnh nhân được sơ cứu tại tuyến trước và chuyển đến bệnh viện để nối lại cẳng chân.

Cẳng chân bị đứt lìa - Ảnh BVCC

Bệnh nhân V.T.H (41 tuổi) quê ở Vị Xuyên, Tuyên Quang (tỉnh Hà Giang cũ) trong một lần đi làm nương bị lưỡi máy cắt cỏ văng cắt đứt rời cẳng chân phải. Bệnh nhân đã may mắn được người làm cùng garo vết thương và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, sau đó cẳng chân đứt rời đã được bảo quản lạnh chuyển cùng bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau 9h đứt lìa.

Mặc dù thời gian được chuyển đến viện là muộn so với yêu cầu nối lại chi thể, tuy nhiên dưới sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cẳng chân của bệnh nhân đã được nối lại thành công. Hiện tại sau phẫu thuật 1 tuần, bệnh nhân đã khỏe mạnh, có thể cử động được các ngón chân.

Cẳng chân sau khi nối - Ảnh BVCC

TS.BS Nguyễn Quang Vịnh, Khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ, kíp phẫu thuật đã rất cân nhắc trước khi tiến hành nối lại vì bệnh nhân đến muộn, ngoài tỷ lệ thành công thấp thì nguy cơ nhiễm độc sau nối chi thể là rất cao, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.

Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người bệnh đã được phẫu thuật nối lại cẳng chân trong thời gian nhanh nhất có thể và ca mổ đã thành công tốt đẹp.

Cũng theo TS Vịnh, với những tổn thương đứt rời chi thể người bệnh cần được sơ cứu tốt, bảo quản chi thể đúng cách (rửa sơ bộ, gói trong khăn sạch, bọc kín trong túi ni lông và để trong phích đá, tránh để chi thể tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh) và nhanh chóng chuyển đến các bệnh viện có khả năng xử lý.

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Cho đến nay, nước ta phần lớn vẫn là sản xuất nông nghiệp. Ngày nay với sự phát triển của khoa học công nghệ, người nông dân đỡ vất vả hơn nhờ ứng dụng máy móc vào sản xuất.

Tuy nhiên, đa số các máy họ sử dụng là tự mua, tự mày mò hoặc người trước hướng dẫn cho người sau sử dụng và chưa được hướng dẫn quy trình sử dụng, bảo dưỡng một cách bài bản. Những tai nạn do máy cắt cỏ gần đây gióng lên hồi chuông cảnh báo cho người dân khi sử dụng loại máy này.