Người được chọn làm lãnh đạo chính phủ lâm thời Nepal là ai?

Thế giới

Ông Kulman Ghising, cựu lãnh đạo Cơ quan Điện lực Nepal (NEA), được chọn là người lèo lái đất nước cho đến khi các cuộc bầu cử mới được tổ chức.

Theo trang News18, giới trẻ Nepal ủng hộ kỹ sư Kulman Ghising (ảnh), cựu lãnh đạo NEA, làm quyền lãnh đạo chính phủ lâm thời Nepal, sau khi cả Thị trưởng Kathmandu Balen Shah và cựu Chánh án Tòa án Tối cao Nepal Sushila Karki rút lui khỏi danh sách ứng cử. Ảnh: HT.
Ông Ghising, được ghi nhận đã giúp chấm dứt tình trạng cắt điện luân phiên kéo dài trên toàn quốc, là một nhân vật quốc gia có hình ảnh trong sạch và được kính trọng. Ảnh: FB.
Ông Ghising sinh năm 1970 tại Bethan, Nepal. Theo Hindustan Times, ông tốt nghiệp cử nhân ngành kỹ thuật điện tại Viện Công nghệ Khu vực Jamshedpur, Ấn Độ. Ảnh: THT.
Sau đó, ông lấy bằng thạc sĩ ngành kỹ thuật hệ thống điện tại Viện Kỹ thuật Pulchowk, Đại học Tribhuvan, Nepal. Ảnh: Khabar.
Ông Ghising bắt đầu sự nghiệp chuyên môn tại Cơ quan Điện lực Nepal (NEA) vào năm 1994 và liên tục thăng tiến qua các cấp bậc. Ảnh: Khabar.
Năm 2016, ông Ghising được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của NEA. Ở vị trí này, ông được ghi nhận đã giúp chấm dứt tình trạng cắt điện 18 giờ mỗi ngày trong thời gian dài. Ảnh: NepalTimes.
Tuy nhiên, tháng 3/2025, chỉ 4 tháng trước khi nhiệm kỳ kết thúc, ông Ghising bị cách chức ở NEA. Ảnh: Khabar.
Việc ông Ghising bị cách chức khi đó đã vấp phải sự phản đối của công chúng và các đảng đối lập. Ảnh: researchgate.
>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Nepal (Nguồn video: ANI/X)
