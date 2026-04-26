Người dùng Việt mua tới 1 triệu xe máy trong 3 tháng đầu năm 2026.

Thị trường xe máy Việt Nam mở đầu năm 2026 với một cột mốc đáng chú ý khi đạt khoảng 1 triệu xe bán ra trong quí 1, cao nhất theo dữ liệu từ Motorcycles Data.

Video: Xe máy điện Yamaha Neo's và những khác biệt so với Vinfast.

Động lực chính đang chuyển dịch rõ rệt sang xe máy điện, trong khi xe xăng dần đóng vai trò ổn định quy mô hơn là dẫn dắt tăng trưởng. Theo thông tin đăng tải trên Motorcycles Data, xe máy điện Việt Nam tăng trưởng tới 177% trong quí 1/2026. Đây là mức tăng hiếm thấy trong ngành xe hai bánh, và quan trọng hơn, nó bắt đầu tạo ảnh hưởng trực tiếp đến tổng dung lượng thị trường thay vì chỉ nằm ở nhóm tăng trưởng nhỏ.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường xe xăng vẫn duy trì quy mô lớn. Dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho thấy 5 thành viên gồm Honda, Yamaha Motor, Suzuki, Piaggio và SYM đã bán ra hơn 729.100 xe trong quí 1, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Điều này khẳng định xe xăng vẫn giữ vai trò nền tảng về sản lượng, đặc biệt ở các khu vực ngoài đô thị.

Trong khi đó, Motorcycles Data cho biết VinFast tăng 332% so với cùng kỳ 2025. Điểm phần trăm tăng trưởng cao hơn rất nhiều so với VAMM. Đồng nghĩa với việc, lượng 29,4% tăng trưởng của toàn thị trường đang được đóng góp phần lớn bởi mức tăng VinFast.

Theo số liệu hãng xe Việt công bố, quý I/2025 hãng này bán 44.904 xe máy và xe đạp điện. Thực tế xe máy điện chiếm phần lớn trong số này, có nghĩa là quý I năm nay VinFast bán khoảng hơn 190.000 xe. Như vậy, nếu trừ đóng góp của VAMM và VinFast, các hãng còn lại bán khoảng 70.000-80.000 xe.

Không chỉ VinFast, nhiều thương hiệu xe điện khác cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Yadea tăng 74%, Pega tăng 41,3% và DK Bike tăng hơn 130%. Sự tăng trưởng đồng loạt này cho thấy thị trường xe điện đã bước sang giai đoạn mở rộng theo chiều rộng, thay vì chỉ tập trung vào một vài doanh nghiệp dẫn dắt.

Ở chiều ngược lại, nhóm xe xăng truyền thống đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm và phân hóa rõ rệt. Honda vẫn giữ vị trí dẫn đầu thị trường nhưng chỉ tăng 16,6%, thấp hơn nhiều so với tốc độ chung. Yamaha Motor thậm chí ghi nhận mức giảm 12,4%, phản ánh sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ xe điện tại khu vực đô thị.

Dù vậy, xe xăng vẫn duy trì vai trò chủ lực trong ngắn hạn. Quy mô tiêu thụ hơn 729.000 xe trong quí 1 cho thấy nhu cầu tại khu vực nông thôn và vùng có hạ tầng hạn chế vẫn ổn định, khiến quá trình chuyển đổi không thể diễn ra tức thời.