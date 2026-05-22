Có một siêu phẩm mỏng nhẹ tên Air bị khai tử ngay trước thềm ra mắt

Lãnh đạo hãng này xác nhận hủy bỏ dự án smartphone siêu mỏng vào phút chót do những hạn chế nghiêm trọng về thời lượng pin và hiệu năng.

Tuệ Minh
Một lãnh đạo cấp cao của thương hiệu Xiaomi đã xác nhận lý do khiến mẫu điện thoại siêu mỏng Xiaomi 17 Air không được tung ra thị trường. Trong một buổi phát trực tiếp gần đây, ông Lu Weibing - Chủ tịch tập đoàn Xiaomi tiết lộ hãng đã quyết định hủy bỏ dự án này ngay trước thềm ra mắt.
Nguyên nhân chính là do thiết kế của Xiaomi 17 Air quá mỏng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời lượng pin và hiệu năng tổng thể của máy. Dù đã hoàn tất các khâu lập kế hoạch, nghiên cứu và chuẩn bị sản xuất ban đầu, dự án vẫn bị chấm dứt do không đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe về trải nghiệm người dùng.
Ông Lu Weibing giải thích rằng các kỹ sư của Xiaomi đã phát hiện ra những giới hạn vật lý khó có thể vượt qua khi cố gắng ép độ dày thân máy xuống mức tối đa. Thay vì tung ra một sản phẩm flagship với tính thực dụng kém, hãng đã dứt khoát loại bỏ nó ngay trước khi đưa vào dây chuyền sản xuất hàng loạt.
Dù chưa từng công bố tên gọi chính thức, các nguồn tin rò rỉ đều khẳng định thiết bị được nhắc đến chính là chiếc Xiaomi 17 Air. Những hình ảnh rò rỉ về nguyên mẫu cho thấy máy có thiết kế rất giống với ý tưởng iPhone Air của Apple, nổi bật với khung máy mỏng dính, cụm camera kép xếp ngang và vẫn giữ lại được hệ thống loa ngoài ở cạnh dưới.
Từ bỏ trào lưu siêu mỏng, Xiaomi quyết định dồn toàn lực cho một sản phẩm mang tính thực tiễn cao hơn mang tên Xiaomi 17 Max. Trong buổi phát sóng, ông Lu Weibing nhấn mạnh rằng thiết bị này không đơn thuần là một phiên bản phóng to màn hình như những mẫu máy "Plus" truyền thống, mà là sự nâng cấp toàn diện về mọi mặt.
Mẫu máy cao cấp mới này được trang bị hệ thống camera chính 200MP tinh chỉnh bởi Leica, ống kính tele tiềm vọng 3X và đặc biệt là viên pin khổng lồ lên tới 8,000mAh. Chiến lược này phản ánh rõ định hướng của Xiaomi khi ưu tiên thời lượng pin và hiệu suất của cụm camera thay vì đánh đổi để lấy thiết kế mỏng nhẹ trên smartphone.
Quyết định khai tử Xiaomi 17 Air của ban lãnh đạo là một bước đi cực kỳ dũng cảm và thấu hiểu người dùng. Trong bối cảnh các hãng đang đua nhau làm smartphone siêu mỏng để thu hút truyền thông, việc Xiaomi dám từ bỏ để bảo vệ trải nghiệm cốt lõi cho thấy họ thực sự đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.
Dù hơi tiếc nuối khi không được chiêm ngưỡng thiết kế tuyệt đẹp của dòng Air, nhưng mẫu máy Xiaomi 17 Max sắp tới của hãng chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những người dùng thực dụng nhất.
Video cho thấy siêu phẩm mỏng nhẹ Xiaomi 17 Air giống như phiên bản iPhone Air với camera kép.
