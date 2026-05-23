Xiaomi hé lộ tai nghe dạng kẹp đầu tiên với thiết kế bóng bẩy

Xiaomi vừa chính thức thông báo sẽ ra mắt mẫu tai nghe kẹp đầu tiên của hãng ngay trong tháng này, mang tên gọi đơn giản là "Tai nghe kẹp Xiaomi".

Tuệ Minh
​"Tai nghe kẹp Xiaomi", sản phẩm sở hữu thiết kế dạng mở độc đáo, trở thành mảnh ghép tiếp theo để hoàn thiện hệ sinh thái âm thanh hiện tại của hãng bên cạnh các dòng tai nghe nhét tai, bán nhét tai và chụp tai.
Ông Wei Siqi, Tổng Giám đốc Bộ phận Marketing của Xiaomi Trung Quốc, đã công bố hình ảnh chính thức về tai nghe kẹp tai của Xiaomi, tiết lộ tên màu của sản phẩm mới là "Vàng Satin".
Qua những hình ảnh quảng cáo chính thức, thiết bị gây ấn tượng mạnh mẽ bằng lớp hoàn thiện bóng loáng như gương cùng thiết kế nguyên khối tinh gọn, mang lại cảm giác vô cùng hiện đại.
Điểm nhấn độc đáo của sản phẩm nằm ở phần quả cầu phát âm thanh trong suốt phối hợp hài hòa với kết cấu kim loại đồng tâm, gợi liên tưởng sâu sắc đến bề mặt của những chiếc đĩa than cổ điển đầy tính nghệ thuật.
Những hình ảnh này, khi kết hợp cùng các dòng trạng thái lấp lửng trước đó của ban lãnh đạo Xiaomi về một mẫu tai nghe sở hữu kiểu dáng đột phá, đã trở thành bằng chứng rõ ràng cho việc ông lớn công nghệ này đang chính thức bước chân vào thị trường tai nghe kẹp tai đầy tiềm năng.​
Khác biệt hoàn toàn với dòng tai nghe nhét tai truyền thống vốn dễ gây bí bách, dòng sản phẩm mới áp dụng thiết kế hở phía sau và tự cố định một cách nhẹ nhàng vào vành tai thay vì đi sâu vào bên trong ống tai của người dùng.
Nhờ đặc tính công thái học vượt trội này, thiết bị trở thành lựa chọn tối ưu cho nhu cầu đeo trong thời gian dài, mang lại sự thoải mái tối đa cho người sử dụng khi đi lại hàng ngày hoặc tham gia vào các hoạt động tập luyện thể thao cường độ cao.
​Thêm vào đó, hộp sạc của sản phẩm mới cũng sở hữu tông màu vàng sang trọng đồng bộ, đồng thời biểu tượng chữ "R" và "L" được khắc khéo léo bên trong tai nghe để giúp người dùng dễ dàng phân biệt hai bên tai trái và phải khi sử dụng.
Một số thông tin từ sách hướng dẫn sử dụng cho biết thêm rằng phần hộp sạc sẽ được trang bị cổng sạc USB-C hiện đại, đèn LED báo tín hiệu trạng thái cùng công tắc nguồn tiện lợi, đồng thời phần thân tai nghe cũng hỗ trợ các thao tác điều khiển bằng cảm ứng vô cùng mượt mà.
Mặc dù vậy, Xiaomi vẫn quyết định giữ kín các thông số kỹ thuật chi tiết về cấu hình phần cứng, chất lượng màng loa, thời lượng pin thực tế cũng như mức giá bán dự kiến. Mọi thông tin cụ thể và chính xác hơn sẽ được hãng giữ bí mật tuyệt đối cho đến khoảnh khắc sản phẩm được chính thức trình làng trước công chúng. ​
​ Dưới góc nhìn toàn cảnh của thị trường công nghệ, dòng tai nghe kẹp đang định hình một xu hướng phát triển hoàn toàn mới cho phân khúc thiết bị âm thanh dạng mở vốn đang ngày càng được ưa chuộng.

​ Việc Xiaomi nhanh chóng tung ra dòng sản phẩm này đánh dấu một bước tiến dài trong chiến lược mở rộng và đa dạng hóa danh mục thiết bị âm thanh cao cấp của hãng.

Tai nghe kẹp đầu tiên của Xiaomi xuất hiệ với vẻ ngoài cực kỳ bóng bẩy.
Techcrunch Tec, Mi Store
