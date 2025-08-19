Hà Nội

Sống Khỏe

Người đàn ông vô sinh phát hiện mắc hội chứng hiếm gặp mang giới tính nữ

Chủ động kiểm tra sức khỏe sinh sản trước khi kết hôn không chỉ giúp phát hiện sớm các bất thường tiềm ẩn, còn tạo “cơ hội vàng” trong hành trình tìm con.

Thúy Nga

Vừa qua, tại Phòng khám Hiếm muộn – Nam học, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, các bác sĩ đã chẩn đoán thành công một trường hợp vô sinh nam do hội chứng De la Chapelle (46,XX) - một rối loạn di truyền hiếm gặp.

Đây là ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại bệnh viện, đánh dấu bước tiến mới trong công tác chẩn đoán và điều trị vô sinh do nguyên nhân di truyền tại địa phương.

Bệnh nhân là nam giới, đến khám vì vợ chồng mong con hơn 1 năm. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận xét nghiệm tinh dịch đồ cho thấy không có tinh trùng (azoospermia), siêu âm tinh hoàn phát hiện hai bên có kích thước nhỏ.

Trước nghi ngờ nguyên nhân liên quan đến bất thường di truyền, bệnh nhân được chỉ định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu bao gồm: Phân tích vi mất đoạn AZF trên nhiễm sắc thể Y và xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ (karyotype).

kham-vo-sinh.jpg
Tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kết quả cho thấy:

Mất đoạn AZF – một vùng quan trọng trên NST Y liên quan đến sinh tinh.

SRY dương tính – có gen định hướng giới tính nam.

NST đồ: Người nam mang karyotype 46, XX.

Dựa trên kết quả và thăm khám lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng De la Chapelle – một nguyên nhân di truyền hiếm gặp gây vô sinh ở nam giới, trong đó người bệnh có hình thể bên ngoài là nam giới, nhưng lại mang bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của nữ giới (46,XX). Mắc hội chứng này nên bệnh nhân không thể sản xuất tinh trùng.

Đây là nhóm bệnh lý phức tạp, khó phát hiện, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và năng lực chuyên môn cao về di truyền học. Đáng chú ý, ca bệnh này được chẩn đoán thành công nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa Tổ hỗ trợ sinh sản và phòng Di truyền – đơn vị trực thuộc Trung tâm Sàng lọc – Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

Việc phát hiện đúng nguyên nhân di truyền không chỉ có ý nghĩa quyết định trong việc lựa chọn phương án điều trị phù hợp, tránh can thiệp không cần thiết, mà còn giúp định hướng rõ ràng các giải pháp sinh sản, đồng thời tư vấn tâm lý kịp thời cho người bệnh.

Trường hợp này là lời nhắc quan trọng về vai trò của việc khám tiền hôn nhân và tầm soát khả năng sinh sản sớm, đặc biệt đối với các cặp vợ chồng trẻ đang mong con sau thời gian dài nhưng chưa có thai tự nhiên.

Việc chủ động kiểm tra sức khỏe sinh sản trước khi kết hôn không chỉ giúp phát hiện sớm các bất thường tiềm ẩn, mà còn tạo “cơ hội vàng” trong điều trị sớm, giảm áp lực tâm lý và nâng cao tỷ lệ thành công trong hành trình tìm kiếm con yêu.

Sống Khỏe

Viêm tủy răng không hồi phục ở trẻ bị bệnh hội chứng Henter

Đây là trường hợp điều trị răng miệng phức tạp, trong bối cảnh người bệnh có nhiều bệnh nền nguy cơ cao do bệnh lý di truyền.

Không chỉ đơn giản là bệnh răng miệng

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba cho biết, khoa Răng miệng phối hợp với khoa Gây mê hồi sức đã tiến hành điều trị răng cho bệnh nhi nam, 9 tuổi, mắc hội chứng Hunter (MPS II) – một bệnh lý di truyền hiếm gặp ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể.



Sống Khỏe

Phát hiện trẻ 19 tháng tuổi mang đột biến gene Thalassemia

Mới đây, Phòng khám Di truyền Medlatec ghi nhận một trường hợp trẻ nhỏ phát hiện mang đột biến gene Thalassemia từ biểu hiện thiếu máu.

Thalassemia, hay còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh, là bệnh lý di truyền thường gặp với tỷ lệ người lành mang gen bệnh cao, đặc biệt là dân số Đông Nam Á nói riêng và dân số Việt Nam nói chung. Bệnh Thalassemia không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống mà còn gây những hậu quả nghiêm trọng đến giống nòi.

Mới đây, trẻ nhi T.D.H.S (19 tháng tuổi, Bắc Ninh) được gia đình đưa đến thăm khám tại Phòng khám Di truyền Medlatec do mẹ từng phát hiện mang gene bệnh Thalassemia trong thai kỳ nhưng chưa làm xét nghiệm chuyên sâu để chẩn đoán xác định.



Kiến thức cần biết

Phòng ngừa sớm ung thư di truyền

Không phải ai mang gen ung thư di truyền cũng mắc bệnh và di truyền không có nghĩa là không thể phòng ngừa. Tầm soát sớm là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình.

Ung thư từ lâu đã là nỗi ám ảnh không chỉ với người bệnh mà còn với cả gia đình. Mỗi năm, hàng triệu ca ung thư mới được phát hiện trên thế giới, trong đó không ít trường hợp có yếu tố di truyền. Khi nghe đến hai chữ “di truyền”, nhiều người thường nghĩ ngay đến “án tử đã được định sẵn” rằng nếu cha mẹ, anh chị em từng mắc bệnh thì sớm muộn bản thân cũng sẽ khó thoát khỏi số phận ấy. Nhưng sự thật không hẳn như vậy.

1.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet


