Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Người bệnh hôn mê phục hồi sau 2 tháng nhờ Thứ trưởng mở đường cấp cứu

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn thăm người bệnh được giúp “mở đường” câp cứu khi gặp nạn trên cầu Nhật Tân sau 2 tháng điều trị tích cực.

Thúy Nga

Tranh thủ ít phút trước giờ nghỉ trưa ngày 27/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã tới Bệnh viện E để thăm, động viên người bệnh đã được ông giúp “mở đường” đi cấp cứu kịp thời và nhanh nhất qua “cửa tử” khi gặp tai nạn trên cầu Nhật Tân cách đây khoảng 2 tháng.

cau-nhat-tan.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thăm bệnh nhân tại Bệnh viện E - Ảnh BVCC

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của tập thể bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện E đã nhanh chóng đã kích hoạt hệ thống báo động toàn viện – Emergency Codes (Bệnh viện sử dụng tên mã để thông báo cho nhân viên của bệnh viện về trường hợp khẩn cấp) huy động toàn bộ các chuyên khoa cấp cứu, tim mạch, gây mê hồi sức, phẫu thuật, hồi sức tích cực hội chẩn cùng Ban tư vấn y khoa của bệnh viện để lựa chọn phương án điều trị tốt nhất cho người bệnh.

nhat-tan-1.jpg
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của tập thể bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện E - Ảnh BVCC

Ngay lập tức, người bệnh được chuyển thẳng vào phòng mổ để xử trí cấp cứu, thực hiện 2 ca phẫu thuật đồng thời: phẫu thuật dẫn lưu khoang màng phổi và phẫu thuật cấp cứu lấy máu tụ giải tỏa não để giải phóng chèn ép và kiểm soát tình trạng tổn thương, nẹp cố định xương đòn.

Người bệnh may mắn đó là anh T.H.H (SN 1981, ở Hà Nội), khi đang trên đường đi làm về không may gặp tai nạn nghiêm trọng trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) dẫn đến tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu, tính mạng nguy kịch. Giữa lúc "ngàn cân treo sợi tóc", Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tình cờ đi công tác ngang qua, đã “mở đường” đưa bệnh nhân đến Bệnh viện E cấp cứu một cách nhanh nhất.

Các bác sĩ nhanh chóng xác định bệnh nhân bị sốc đa chấn thương với chấn thương sọ não có máu tụ dưới màng cứng và đụng dập nhu mô não, chảy máu dưới nhện; đa gãy xương sườn (2, 3, 4, 5, 6), gãy xương đòn, chấn thương cột sống, chi và chấn thương ngực kín, dập phổi gây tràn máu tràn khí màng phổi.

nhat-tan-2.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đây là một trong những tình huống cực kỳ nguy kịch, mỗi phút trôi qua đều có thể cướp đi tính mạng bệnh nhân nếu không được sơ cấp cứu đúng cách, kịp thời và hồi sức tích cực tại cơ sở y tế.

"Thời gian vàng trong cấp cứu chấn thương chính là yếu tố quyết định. Càng rút ngắn khoảng thời gian từ khi xảy ra tai nạn đến lúc người bệnh được tiếp nhận tại cơ sở y tế, cơ hội cứu sống và phục hồi càng cao", ThS.BS Nguyễn Đình Thuyên - Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, Bệnh viện E chia sẻ.

Gia đình người bệnh xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thứ trưởng Trần Văn Thuấn. Bởi vì, nhờ sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Thứ trưởng Bộ Y tế, người bệnh đã vượt qua ranh giới sinh tử.

cau-nhat-tan-1.jpg
Kiểm tra chức năng vận động cho bệnh nhân đang hồi phục - Ảnh BVCC

“Đến nay, người bệnh dù vẫn còn yếu nửa người nhưng khả năng phục hồi tương đối tốt. Người bệnh đã có thể tự thở, tự nhận biết, tay chân cử động khá hơn, ăn uống vẫn phải qua xông.

Hy vọng trong thời gian tới, người bệnh sớm phục hồi sức khỏe, nâng cao thể trạng và có thể tập phục hồi chức năng và được ra viện trở về với gia đình, cộng đồng”, ThS.BS Kiều Quang Thuận, Khoa Phẫu thuật cột sống cho biết thêm.

#Cấp cứu người bệnh hôn mê #Hỗ trợ kịp thời của Thứ trưởng Bộ Y tế #Hệ thống báo động Emergency Codes #Phẫu thuật đa chấn thương #Tình huống cấp cứu trên cầu Nhật Tân #Phục hồi sau chấn thương nghiêm trọng

Bài liên quan

Sống Khỏe

Bé trai sinh non 32 tuần vượt qua nguy cơ suy hô hấp

Trẻ sinh non thường mắc phải các bệnh lý sơ sinh nguy hiểm như hội chứng suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn sơ sinh, hạ thân nhiệt, vàng da nặng, các bệnh lý về tim.

Các bác sĩ khoa Nhi - Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vừa nỗ lực cứu sống và nuôi dưỡng thành công bé trai sinh non ở tuần thai thứ 32, nặng 1,9 kg bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh.

Một ngày sau khi nhập viện tại khoa Sản - Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ để theo dõi và dưỡng thai, thai phụ N.T.K.N. (33 tuổi, sinh sống tại TP Cần Thơ) mang thai 32 tuần 3 ngày có dấu hiệu đau bụng kèm theo ra huyết âm đạo.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu trẻ 7 tuổi sốt xuất huyết nguy kịch vì hội chứng thực bào máu

Hội chứng thực bào máu liên quan sốt xuất huyết dengue có thể diễn tiến nặng gây suy gan, thận, rối loạn đông máu dẫn tới tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa cứu sống bệnh nhi sốt xuất huyết dengue nặng có hội chứng thực bào máu gây suy đa cơ quan.

Trong khoảng vài tuần gần đây, khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã nhận liên tiếp các trường hợp bệnh nhi nhập viện vì sốc sốt xuất huyết dengue có suy đa cơ quan. Đặc biệt mới đây là trường hợp bệnh nhi L.T.D (7 tuổi, An Giang) bị sốt xuất huyết dengue nặng có hội chứng thực bào máu gây suy gan, suy thận nặng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Rối loạn nhịp tim, phù phổi cấp dễ đột tử

Các rối loạn nhịp thất là nguyên nhân chính gây đột tử cho hầu hết bệnh nhân suy tim ở ngoại viện nếu phát hiện muộn.

Ngày 21/10/2025, BSCKII Nguyễn Khắc Lê Sơn – Phó khoa Điều trị rối loạn nhịp Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, Khoa vừa phối hợp cùng khoa Cấp cứu kịp thời cứu sống nữ bệnh nhân N.T.B (sinh năm 1955, ngụ TPHCM) bị rối loạn nhịp tim - suy tim phù phổi cấp, có thể gây đột tử nếu phát hiện muộn.

Sau khi hồi phục, bệnh nhân chia sẻ thông tin cùng bác sĩ rằng mình đột ngột bị đau ngực, khó thở, chóng mặt và ngất xỉu tại nhà trọ. Bệnh nhân được người dân xung quanh phát hiện đưa vào bệnh viện địa phương và chuyển lên khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 5h sáng ngày 20/10/2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới