Người bệnh hôn mê phục hồi sau 2 tháng nhờ Thứ trưởng mở đường cấp cứu

Tranh thủ ít phút trước giờ nghỉ trưa ngày 27/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã tới Bệnh viện E để thăm, động viên người bệnh đã được ông giúp “mở đường” đi cấp cứu kịp thời và nhanh nhất qua “cửa tử” khi gặp tai nạn trên cầu Nhật Tân cách đây khoảng 2 tháng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thăm bệnh nhân tại Bệnh viện E - Ảnh BVCC

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của tập thể bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện E đã nhanh chóng đã kích hoạt hệ thống báo động toàn viện – Emergency Codes (Bệnh viện sử dụng tên mã để thông báo cho nhân viên của bệnh viện về trường hợp khẩn cấp) huy động toàn bộ các chuyên khoa cấp cứu, tim mạch, gây mê hồi sức, phẫu thuật, hồi sức tích cực hội chẩn cùng Ban tư vấn y khoa của bệnh viện để lựa chọn phương án điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của tập thể bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện E - Ảnh BVCC

Ngay lập tức, người bệnh được chuyển thẳng vào phòng mổ để xử trí cấp cứu, thực hiện 2 ca phẫu thuật đồng thời: phẫu thuật dẫn lưu khoang màng phổi và phẫu thuật cấp cứu lấy máu tụ giải tỏa não để giải phóng chèn ép và kiểm soát tình trạng tổn thương, nẹp cố định xương đòn.

Người bệnh may mắn đó là anh T.H.H (SN 1981, ở Hà Nội), khi đang trên đường đi làm về không may gặp tai nạn nghiêm trọng trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) dẫn đến tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu, tính mạng nguy kịch. Giữa lúc "ngàn cân treo sợi tóc", Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tình cờ đi công tác ngang qua, đã “mở đường” đưa bệnh nhân đến Bệnh viện E cấp cứu một cách nhanh nhất.

Các bác sĩ nhanh chóng xác định bệnh nhân bị sốc đa chấn thương với chấn thương sọ não có máu tụ dưới màng cứng và đụng dập nhu mô não, chảy máu dưới nhện; đa gãy xương sườn (2, 3, 4, 5, 6), gãy xương đòn, chấn thương cột sống, chi và chấn thương ngực kín, dập phổi gây tràn máu tràn khí màng phổi.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đây là một trong những tình huống cực kỳ nguy kịch, mỗi phút trôi qua đều có thể cướp đi tính mạng bệnh nhân nếu không được sơ cấp cứu đúng cách, kịp thời và hồi sức tích cực tại cơ sở y tế.

"Thời gian vàng trong cấp cứu chấn thương chính là yếu tố quyết định. Càng rút ngắn khoảng thời gian từ khi xảy ra tai nạn đến lúc người bệnh được tiếp nhận tại cơ sở y tế, cơ hội cứu sống và phục hồi càng cao", ThS.BS Nguyễn Đình Thuyên - Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, Bệnh viện E chia sẻ.

Gia đình người bệnh xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thứ trưởng Trần Văn Thuấn. Bởi vì, nhờ sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Thứ trưởng Bộ Y tế, người bệnh đã vượt qua ranh giới sinh tử.

Kiểm tra chức năng vận động cho bệnh nhân đang hồi phục - Ảnh BVCC