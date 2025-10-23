Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu trẻ 7 tuổi sốt xuất huyết nguy kịch vì hội chứng thực bào máu

Hội chứng thực bào máu liên quan sốt xuất huyết dengue có thể diễn tiến nặng gây suy gan, thận, rối loạn đông máu dẫn tới tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Thúy Nga

Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa cứu sống bệnh nhi sốt xuất huyết dengue nặng có hội chứng thực bào máu gây suy đa cơ quan.

Trong khoảng vài tuần gần đây, khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã nhận liên tiếp các trường hợp bệnh nhi nhập viện vì sốc sốt xuất huyết dengue có suy đa cơ quan. Đặc biệt mới đây là trường hợp bệnh nhi L.T.D (7 tuổi, An Giang) bị sốt xuất huyết dengue nặng có hội chứng thực bào máu gây suy gan, suy thận nặng.

Bệnh sử bé sốt cao liên tục 5 ngày kèm nôn ói và đau bụng nên gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 thăm khám với chẩn đoán sốt xuất huyết dengue cảnh báo ngày 5, dư cân béo phì.

Bệnh nhi được điều trị tại khoa Sốt xuất huyết bằng truyền dịch và theo dõi sát. Tuy nhiên bé vẫn sốt cao liên tục, đau bụng kèm tăng men gan rất nhanh nên được chẩn đoán là sốt xuất huyết dengue nặng, tổn thương gan nặng và chuyển khoa Hồi sức tích cực.

sot.jpg
Bệnh nhi khi mới vào viện và sau 3 tuần hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhi sốt cao liên tục, tổn thương gan tiếp tục tăng kèm hôn mê gan, tổn thương thận cấp nên được đặt nội khí quản thở máy, điều trị suy gan thận bằng lọc máu liên tục, thay huyết tương, truyền thuốc N-acetyl cystein, chống phù não, truyền các chế phẩm máu.

Tình trạng bệnh nhi vẫn sốt cao liên tục, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi có hội chứng thực bào máu với phản ứng viêm tăng rất cao, đặc biệt ferritin tăng gần 80.000 µg/L (trong khi chỉ cần ferritin > 500 µg/L là có thể thỏa 1 tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng thực bào máu).

Ngay lập tức các bác sĩ Hồi sức và Huyết học hội chẩn và quyết định dùng Dexamethasone để chống viêm, điều trị hội chứng thực bào máu. Sau 24 giờ, bệnh nhi bớt sốt và tổn thương gan tạm ổn định.

Sau gần 3 tuần hồi sức tích cực với thở máy, lọc máu, thay huyết tương, điều hòa miễn dịch, bệnh nhi đã ổn định tình trạng hô hấp, huyết động học, chức năng gan, thận, đông máu về bình thường. Hiện tại bệnh nhi tỉnh táo, ăn uống được và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Hội chứng thực bào máu liên quan sốt xuất huyết dengue tuy ít gặp nhưng có thể diễn tiến nặng gây suy gan, thận, rối loạn đông máu dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Bệnh nhi sốt xuất huyết dengue nặng nếu sốt cao liên tục trên 7 ngày kèm tổn thương gan, thận, huyết học... cần nghĩ tới hội chứng thực bào máu để điều trị kịp thời.

Qua trường hợp này, bệnh viện nhi đồng 2 khuyến cáo các bậc phụ huynh cần chú ý là bệnh sốt xuất huyết dengue đang tăng trong thời gian vừa qua. Đây là bệnh lý thường gặp vào mùa mưa, có thể dẫn đến tình trạng trụy tim mạch, xuất huyết nặng, suy hô hấp gây tử vong. Vì vậy cần được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

Đối với các bệnh nhi bị sốt từ 2-3 ngày trở lên, nhất là khi có kèm các dấu hiệu xuất huyết (chảy máu mũi, máu răng, chấm xuất huyết...), đau bụng, nôn ói nhiều thì phải nghĩ đến bệnh sốt xuất huyết. Người thân cần đưa bệnh nhi đến khám ngay bệnh viện để được xác định chẩn đoán và điều trị thích hợp.

#Hội chứng thực bào máu #sốt xuất huyết Dengue #suy gan #thận #rối loạn đông máu

Bị bỏng, cần nhanh chóng làm mát vùng bỏng dưới vòi nước sạch trong 15–20 phút, không bôi thuốc hay dán bất kỳ vật gì lên vết bỏng, nên đến cơ sở y tế gần nhất.