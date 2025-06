Ngôi sao xe điện của Trung Quốc Neta Auto nguy cơ phá sản

Video: Xem thử nghiệm xe điện Hozon Neta S Hunting Edition.

Neta Auto, từng được ví như là một ngôi sao đang lên của ngành xe điện Trung Quốc, được cho là bắt đầu tiến trình tái cấu trúc phá sản vào ngày 12/6. Thông tin này xuất hiện sau khi một đoạn video gây chú ý được lan truyền trên mạng vào ngày 11/6, cho thấy các nhân viên đối chất với Chủ tịch Neta Auto - ông Phương Vận Chu (Fang Yunzhou) - tại văn phòng mới của công ty ở Thượng Hải để yêu cầu thanh toán nợ lương.

Hãng xe điện Trung Quốc Neta Auto đối mặt nguy cơ phá sản.

Theo trang TMTPost, hơn 100 người đã tụ tập và kết quả chỉ là một chỉ thị chờ thanh lý phá sản. Một nhân viên của Neta Auto trong video đã xác nhận rằng công ty sẽ tham gia thủ tục tái tổ chức phá sản vào ngày hôm sau.

Sự cố mới nhất này phản ánh rõ nét một loạt các cuộc khủng hoảng đã gây ảnh hưởng đến Neta Auto trong những năm gần đây, bao gồm gián đoạn dòng tiền, sự ra đi của các giám đốc điều hành và áp lực từ các nhà cung cấp.

Neta Auto đã nhiều lần bị cưỡng chế thi hành án kể từ năm 2024 do đứt gãy chuỗi vốn và vỡ nợ. Các nhân viên cho biết họ đã bị nợ lương từ tháng 11 năm ngoái - thời điểm công ty mạnh tay cắt giảm quy mô, sa thải hơn 2.900 người, tương đương gần một nửa lực lượng lao động ban đầu ở nhiều bộ phận.

Mặc dù đã thắng kiện, các cựu nhân viên vẫn không thể nhận được tiền lương bị nợ, do công ty gần như không còn tài sản để bị kê biên. Ví dụ vào tháng 3, lệnh đóng băng tài khoản ngân hàng của hai công ty liên kết với Neta Auto chỉ phát hiện chưa đầy 500 nhân dân tệ (khoảng 1,75 triệu đồng) trong cả hai tài khoản.

Neta Auto chứng kiến doanh số giảm mạnh từ 152.000 xe trong năm 2022 xuống còn 127.500 xe vào năm 2023, và tiếp tục lao dốc...

Vào ngày 13/5, Công ty Quảng cáo Thượng Hải Vũ Hưng (Shanghai Yuxing Advertising Co., Ltd.) đã nộp đơn yêu cầu xem xét phá sản đối với công ty mẹ -Hozon New Energy, với cáo buộc Neta Auto còn nợ 5,31 triệu nhân dân tệ (khoảng 19 tỷ đồng) tiền dịch vụ quảng cáo và không thực hiện đầy đủ cam kết trả nợ.

Tuy nhiên, Neta Auto phản hồi rằng đây là yêu cầu đơn phương từ phía nhà cung cấp, công ty chưa chính thức khởi động thủ tục phá sản và hoạt động nội bộ vẫn tiếp tục diễn ra.

Từng là một công ty dẫn đầu trong những nhà sản xuất xe điện mới tại Trung Quốc, Neta Auto chứng kiến doanh số giảm mạnh từ 152.000 xe trong năm 2022 xuống còn 127.500 xe vào năm 2023, và tiếp tục lao dốc chỉ còn 64.500 xe vào năm 2024. Trong tháng 1/2025, lượng xe giao trong nước chỉ đạt 110 chiếc, khiến công ty gần như bị loại khỏi thị trường phổ thông.