Hà Nội

Sống Khỏe

Nguy hiểm khi lạm dụng thuốc xịt mũi, cách sử dụng an toàn

Thuốc xịt mũi giúp giảm nghẹt nhanh, nhưng lạm dụng dễ gây lệ thuộc, tổn thương niêm mạc và nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài.

Trương Hiền

Thuốc xịt mũi thường được xem là giải pháp tức thời giúp giảm nghẹt mũi và cải thiện hô hấp nhanh chóng. Tuy nhiên, việc sử dụng quá mức hoặc lạm dụng loại thuốc này có thể mang đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Không chỉ khiến tình trạng nghẹt mũi trở nên trầm trọng hơn theo thời gian, lạm dụng thuốc xịt mũi còn tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương niêm mạc mũi, phụ thuộc thuốc, rối loạn huyết áp và nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài khác mà người dùng thường không ngờ tới. Vì vậy, việc sử dụng thuốc xịt mũi cần được cân nhắc kỹ lưỡng và tuân thủ hướng dẫn của chuyên gia y tế để tránh những hậu quả không mong muốn.

z7249088851358-38246f0742f78fb95c1a79ad0e4916f2.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Nguy cơ lệ thuộc thuốc

Thuốc xịt mũi, đặc biệt loại chứa chất co mạch như oxymetazoline hoặc xylometazoline, nếu dùng liên tục quá 3–5 ngày, có thể khiến niêm mạc mũi bị lệ thuộc. Khi ngừng thuốc, mũi thường bị nghẹt trở lại, thậm chí nặng hơn, tạo vòng luẩn quẩn khó dứt.

Tổn thương niêm mạc mũi

Sử dụng thuốc xịt mũi quá thường xuyên có thể làm niêm mạc mũi khô, mỏng, dễ chảy máu và mất khả năng tự bảo vệ. Tình trạng này kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ viêm nhiễm và viêm xoang mạn tính.

Tác động lên huyết áp và tim mạch

Các thuốc xịt mũi co mạch có thể hấp thu một lượng nhỏ vào máu, làm tăng huyết áp và nhịp tim. Người có bệnh tim mạch, cao huyết áp hoặc đang dùng thuốc điều trị tim mạch cần đặc biệt cẩn trọng, vì nguy cơ biến chứng sẽ cao hơn.

Gây đau đầu và chóng mặt

Lạm dụng thuốc xịt mũi có thể dẫn đến tình trạng co mạch quá mức, gây giảm oxy niêm mạc và tăng áp lực xoang mũi, từ đó xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, khó chịu kéo dài.

Nguy cơ viêm xoang và nhiễm khuẩn

Niêm mạc mũi bị tổn thương và khô sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, dẫn tới nguy cơ viêm xoang, viêm mũi nhiễm khuẩn hoặc bội nhiễm, kéo dài và khó điều trị.

Ảnh hưởng tới giấc ngủ

Nghẹt mũi do lệ thuộc thuốc xịt có thể khiến người dùng khó thở khi ngủ, dẫn đến mất ngủ, mệt mỏi kéo dài và giảm chất lượng cuộc sống.

Ảnh hưởng đến khứu giác

Dùng thuốc xịt mũi liên tục có thể làm giảm hoặc mất tạm thời khả năng ngửi, bởi niêm mạc mũi bị tổn thương và các dây thần kinh cảm giác bị ảnh hưởng.

Tăng nguy cơ tái phát dị ứng

Lạm dụng thuốc xịt mũi có thể làm niêm mạc mũi nhạy cảm hơn với các tác nhân dị ứng, dẫn tới hiện tượng viêm mũi dị ứng tái phát thường xuyên và nặng hơn.

Ảnh hưởng tới dạ dày và thần kinh

Một số thành phần thuốc xịt mũi khi hấp thu vào máu có thể gây rối loạn tiêu hóa nhẹ, cảm giác buồn nôn hoặc kích thích hệ thần kinh, dẫn đến lo âu, tim đập nhanh hoặc mất ngủ ở một số người nhạy cảm.

Lời khuyên khi sử dụng thuốc xịt mũi

Để sử dụng thuốc xịt mũi an toàn, bạn chỉ nên dùng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc theo chỉ dẫn trên nhãn sản phẩm, tuyệt đối không sử dụng liên tục quá 3–5 ngày đối với các loại thuốc co mạch.

Bên cạnh đó, việc duy trì vệ sinh mũi thường xuyên bằng nước muối sinh lý sẽ giúp giảm nghẹt mũi hiệu quả và hạn chế tổn thương niêm mạc. Nếu triệu chứng nghẹt mũi kéo dài hoặc xuất hiện các biến chứng bất thường, bạn nên thăm khám bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

