Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nghệ An khẩn cấp sơ tán hơn 2.000 người dân ở khu tập thể cũ đến nơi an toàn

Nghệ An sơ tán khẩn cấp hơn 2.000 người dân ra khỏi các khu tập thể Quang Trung cũ và những ngôi nhà tạm bợ để bảo đảm an toàn trước bão số 10 Bualoi.

Thanh Hà

Ngày 28/9, thông tin từ lãnh đạo UBND phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, chính quyền triển khai kế hoạch sơ tán khẩn cấp hơn 2.000 người dân ra khỏi các khu tập thể Quang Trung cũ và những ngôi nhà tạm bợ để bảo đảm an toàn trước bão số 10 Bualoi.

Theo đó, từ 12h đến 17h cùng ngày, toàn bộ cư dân sống tại các dãy nhà C2, C3, C4, C5, C6, D2 khu tập thể Quang Trung và nhiều hộ dân ở trong các căn nhà xuống cấp đã được di chuyển đến nơi an toàn.

5560102761221363872009236151952565953449954607n-11164890.jpg
Đến 9h30 ngày 28/9, phường Cửa Lò di dời 151 hộ dân với 356 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Người dân được bố trí tạm trú tại khách sạn Lam Giang và trụ sở UBND phường Quang Trung cũ, phường Cửa Nam cũ. Sau khi bão tan, tình hình ổn định, bà con sẽ trở về nhà. Phường đã thông báo chi tiết và cử cán bộ đến vận động trực tiếp để bà con yên tâm di dời.

Tại phường Cửa Lò, công tác ứng phó với bão số 10 cũng được triển khai quyết liệt. Toàn bộ 250 tàu cá, 275 thúng cùng 32 lồng bè đã được đưa vào nơi tránh trú, tuyệt đối không để người dân ở lại trên biển.

Chính quyền thị xã thành lập 7 tổ trực chốt và một tổ cơ động với gần 100 thành viên, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhu yếu phẩm và trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ”.

bao-so-10-nghe-an-6-10253091.jpg
Các tàu, thuyền, cano... đã tập kết về bãi trú trước giờ bão Bualoi đổ bộ.

Đến 9h30 ngày 28/9, phường Cửa Lò di dời 151 hộ dân với 356 nhân khẩu đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương cũng tổ chức khơi thông kênh mương, chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa và chuẩn bị phương án di dời thêm 615 hộ với gần 1.800 nhân khẩu trong trường hợp bão diễn biến phức tạp.

Chính quyền kêu gọi bà con tiếp tục theo dõi thông tin, chấp hành nghiêm hướng dẫn, không ra khơi đánh bắt hay tranh thủ đi câu cá trước, trong và sau bão.

#Nghệ An #sơ tán #người dân #an toàn #trước bão #bão Bualoi

Bài liên quan

Xã hội

Xã biên giới Đăk Plô sơ tán khẩn 12 hộ dân do xuất hiện vết nứt dài trên đỉnh đồi

Qua kiểm tra, vết nứt trên đỉnh đồi ở thôn Rooc Mẹt xuất hiện sau thời gian dài mưa lớn, có chiều rộng 5 - 15 cm, sâu 45 - 50 cm, kéo dài gần 200m. 

Ngày 27/9, ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, tại thôn Rooc Mẹt phát hiện một vết nứt trên đỉnh đồi kéo dài gần 200m, đe dọa trực tiếp đến 12 hộ dân.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, chính quyền địa phương đã quyết định sơ tán khẩn cấp người dân và cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Xem chi tiết

Thế giới

Philippines sơ tán hàng nghìn người dân vì siêu bão Ragasa

Hơn 10.000 người dân ở Philippines đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn khi siêu bão Ragasa tiến gần đất liền.

CNA dẫn thông tin từ Cơ quan Thời tiết Quốc gia Philippines cho biết, tính đến 11 giờ sáng ngày 22/9, sức gió mạnh nhất duy trì ở tâm bão là 215 km/h, với sức gió giật lên tới 265 km/h khi bão di chuyển về phía tây hướng tới quần đảo Baybuyan (Philippines).

"Tôi thức giấc vì gió mạnh, đập vào cửa sổ", Tirso Tugagao, một cư dân ở Aparri, một thị trấn ven biển ở phía bắc tỉnh Cagayan, cho hay.

Xem chi tiết

Thế giới

Phát hiện bom chưa nổ từ Thế chiến II, Hong Kong sơ tán 6.000 người

Cảnh sát Hong Kong đã sơ tán 6.000 người khỏi một khu dân cư và thương mại đông đúc sau khi công nhân xây dựng phát hiện một quả bom chưa nổ từ Thế chiến II.

NBC News dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, quả bom nặng khoảng 454 kg này được phát hiện tại khu phố Quarry Bay của Hong Kong (Trung Quốc) ngày 19/9. Đơn vị xử lý bom mìn của sở cảnh sát tin rằng quả bom "vẫn còn trong tình trạng tốt", do đó đã phải "di tản khẩn cấp" người dân ở 18 tòa nhà dân cư và thương mại.

Các con đường ở Quarry Bay tạm thời bị đóng cửa khi đội rà phá bom chuẩn bị di dời quả bom.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới