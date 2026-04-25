Ngày 25/4, mưa rào và dông từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ

Từ đêm 24 đến 26/4, nhiều khu vực miền Bắc, Trung Bộ có mưa, dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 24 đến ngày 26/4, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác. Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ đêm 25 đến 26/4 xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng có mưa rào và dông vài nơi, riêng Đông Bắc Bộ chiều tối 26/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Tại khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, đêm 24 và ngày 25/4 có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau đó còn mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối 25/4 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ban ngày trời nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 29-31 độ; phía Nam 32-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

TP HCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

