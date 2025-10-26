Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngắm nhà bê tông xanh mướt giữa lòng đô thị

Bất động sản

Ngắm nhà bê tông xanh mướt giữa lòng đô thị

Với kiến trúc bê tông hiện đại được bao phủ bởi thiên nhiên tươi tốt, ngôi nhà tạo nên sự tương phản hài hòa và một ốc đảo xanh mát giữa lòng đô thị.

Hoàng Minh (theo Designboom)
Nằm trong một con hẻm tại khu vực đông dân cư của Yogyakarta (Indonesia), ngôi nhà rộng 98m2 được thiết kế để kết nối với thiên nhiên. Ảnh: Designboom
Nằm trong một con hẻm tại khu vực đông dân cư của Yogyakarta (Indonesia), ngôi nhà rộng 98m2 được thiết kế để kết nối với thiên nhiên. Ảnh: Designboom
Bốn khối bê tông được đặt giữa bốn khu vườn, cho phép mọi phòng đều có thông gió tự nhiên và ánh sáng ban ngày. Ảnh: Designboom
Bốn khối bê tông được đặt giữa bốn khu vườn, cho phép mọi phòng đều có thông gió tự nhiên và ánh sáng ban ngày. Ảnh: Designboom
Để giảm thiểu ánh nắng trực tiếp, cửa sổ và cửa kính được bố trí một cách chiến lược ở mặt tiền phía nam và phía bắc. Ảnh: Designboom
Để giảm thiểu ánh nắng trực tiếp, cửa sổ và cửa kính được bố trí một cách chiến lược ở mặt tiền phía nam và phía bắc. Ảnh: Designboom
Ngược lại, mặt tiền phía tây được thiết kế với các khối bê tông chắn gió cho phòng tắm và khu vực dịch vụ, đóng vai trò như một vùng đệm hiệu quả. Ảnh: Designboom
Ngược lại, mặt tiền phía tây được thiết kế với các khối bê tông chắn gió cho phòng tắm và khu vực dịch vụ, đóng vai trò như một vùng đệm hiệu quả. Ảnh: Designboom
Tầng một dành cho không gian sử dụng chung, còn tầng hai dành cho các chức năng riêng tư như phòng ngủ và phòng tắm. Ảnh: Designboom
Tầng một dành cho không gian sử dụng chung, còn tầng hai dành cho các chức năng riêng tư như phòng ngủ và phòng tắm. Ảnh: Designboom
Không gian lưu thông trở thành một phần của không gian ngoài trời. Ảnh: Designboom
Không gian lưu thông trở thành một phần của không gian ngoài trời. Ảnh: Designboom
Gần một nửa diện tích khu đất được dành cho khu vườn ngoài trời. Ảnh: Designboom
Gần một nửa diện tích khu đất được dành cho khu vườn ngoài trời. Ảnh: Designboom
Cây cầu lưới thép cho ánh nắng và mưa đi qua khu vườn bên dưới. Ảnh: Designboom
Cây cầu lưới thép cho ánh nắng và mưa đi qua khu vườn bên dưới. Ảnh: Designboom
Những con hẻm hẹp giữa các khu vườn tạo cảm giác cởi mở cộng đồng. Ảnh: Designboom
Những con hẻm hẹp giữa các khu vườn tạo cảm giác cởi mở cộng đồng. Ảnh: Designboom
Những con hẻm hẹp giữa các khu vườn tạo cảm giác cởi mở cộng đồng. Ảnh: Designboom
Những con hẻm hẹp giữa các khu vườn tạo cảm giác cởi mở cộng đồng. Ảnh: Designboom
Hoàng Minh (theo Designboom)
#Kiến trúc nhà bê tông xanh #Thiết kế hòa hợp thiên nhiên #Ngôi nhà đô thị xanh #Không gian sống tự nhiên #Thiết kế sân vườn nhỏ #Tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT