Chiêm ngưỡng nhà bê tông trần đẹp giản dị tại Sài Gòn

Bất động sản

Chiêm ngưỡng nhà bê tông trần đẹp giản dị tại Sài Gòn

Ngôi nhà gây ấn tượng bởi khung bê tông trần, tường sơn không trát và mặt tiền hai lớp.

Hoàng Minh (theo Archdaily)
Ngôi nhà nằm trong một hẻm nhỏ của Sài Gòn – nơi có đặc trưng khí hậu và văn hóa của thành phố với những cơn mưa bất chợt, ngày nắng gắt kéo dài, tiếng xe cộ rộn ràng suốt ngày đêm...Ảnh: Quangdam
Ở dự án này, kiến trúc sư tiếp cận và xây dựng ngôi nhà quay về với tự nhiên và sự thô mộc, tạo một không gian thư giãn, nơi gia đình kết nối, làm việc thông thoáng và tràn đầy năng lượng. Ảnh: Quangdam
Nhà được xây dựng với khung bê tông trần, tường sơn không trát và sàn bê tông đánh bóng. Ảnh: Quangdam
Nội thất làm từ gỗ tự nhiên được giữ ở trạng thái “sống” – có khoảng hở cong vênh theo khí hậu. Ảnh: Quangdam
Mặt tiền hai lớp là giải pháp giúp điều tiết và giảm bức xạ hướng Tây. Lớp ngoài là hệ khung với nhiều hoa văn sắt sinh động. Ảnh: Quangdam
Bên trong là lớp bảo vệ và cách nhiệt. Cây xanh đan cài xen lẫn vào các khoảng trống làm mát dịu không gian, tăng sự riêng tư và gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Quangdam
Cầu thang là trục giao thông chính đồng thời là ống thông gió của ngôi nhà. Ảnh: Quangdam
Các bậc đục rỗng làm tăng sự trao đổi không khí theo phương đứng, giúp công trình thông thoáng tự nhiên. Ảnh: Quangdam
Tầng một và tầng lửng được bố trí văn phòng làm việc, tổ chức thông tầng để kết nối thị giác và thông gió. Ảnh: Quangdam
Tầng 2 là nơi ở và nghỉ ngơi cho nhân viên. Ảnh: Quangdam
Tầng 3 và 3 là không gian nhà ở gia đình. Ảnh: Quangdam
Phòng khách, bếp và phòng ngủ được kết nối bằng hành lang. Ảnh: Quangdam
Các khoảng thông tầng rộng thoáng giúp gia đình dễ dàng giao tiếp với nhau. Ảnh: Quangdam
Sân thượng là khu vườn trồng rau xanh và cây ăn trái. Ảnh: Quangdam
