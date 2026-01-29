Hà Nội

Thế giới

Ngoại trưởng Rubio nói về cuộc đàm phán 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine tiếp theo

Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner sẽ không tham dự cuộc đàm phán 3 bên sắp tới.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, cuộc đàm phán 3 bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi dự kiến diễn ra vào ngày 1/2. Ngoại trưởng Mỹ Rubio ngày 28/1 cho biết Mỹ sẽ đóng vai trò ít hơn trong lần này.

"Có thể sẽ có sự hiện diện của Mỹ ở Abu Dhabi, nhưng ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ không tham dự (cuộc đàm phán)", ông Rubio nói với các nhà lập pháp ở Washington.

my.png
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: EFE/EPA.

Đặc phái viên Mỹ Witkoff và ông Kushner đã nhiều lần gặp các quan chức Nga và Ukraine, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky.

Đặc phái viên Witkoff đánh giá cuộc gặp 3 bên cuối tuần trước "rất mang tính xây dựng" trong khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hoan nghênh việc bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga, Ukraine và Mỹ là một bước “tích cực” .

Các bên đều thừa nhận rằng tranh chấp lãnh thổ vẫn là trở ngại chính đối với bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Điện Kremlin yêu cầu Ukraine chính thức công nhận các đường biên giới mới trong khi Kiev nhiều lần bác bỏ bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào.

"Lãnh thổ là vấn đề duy nhất còn lại đang cản trở một thỏa thuận hòa bình (giữa Nga và Ukraine). Tôi biết rằng đang có những nỗ lực tích cực để xem liệu quan điểm của cả hai bên về vấn đề đó có thể được dung hòa hay không", ông Rubio nói.

