Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Quân đội Nga đóng “nắp lò lửa Myrnohrad”, tiến về phía bắc Pokrovsk

Quân sự

Quân đội Nga đóng “nắp lò lửa Myrnohrad”, tiến về phía bắc Pokrovsk

Quân đội Nga đã đóng vòng vây ở khu đô thị Mirnohrad, tiến về phía bắc thành phố Pokrovsk. Quân đội Ukraine phản công quyết liệt trên hướng thị trấn Rodinske.

Tiến Minh
Trang Military Review đưa tin, Quân đội Nga (RFAF) cuối cùng đã cắt đứt liên lạc của nhóm quân Ukraine (AFU), đang bị bao vây ở khu đô thị Myrnohrad với bên ngoài, chính thức “đóng nắp” vòng vây. Military Review đưa tin, hôm nay các đơn vị của Tập đoàn quân 2 RFAF, đã tiến từ vùng ngoại ô phía tây bắc của Pokrovske và “bắt tay” với các đơn vị của Tập đoàn quân 51, đang tiến từ thị trấn Rodynske.
Trang Military Review đưa tin, Quân đội Nga (RFAF) cuối cùng đã cắt đứt liên lạc của nhóm quân Ukraine (AFU), đang bị bao vây ở khu đô thị Myrnohrad với bên ngoài, chính thức “đóng nắp” vòng vây. Military Review đưa tin, hôm nay các đơn vị của Tập đoàn quân 2 RFAF, đã tiến từ vùng ngoại ô phía tây bắc của Pokrovske và “bắt tay” với các đơn vị của Tập đoàn quân 51, đang tiến từ thị trấn Rodynske.
Trong khi đó, nhóm quân phòng thủ Ukraine ở Myrnohrad vẫn đang bị bao vây hoàn toàn (theo truyền thông Ukraine là khoảng 2.000 quân), và hầu như không có cơ hội thoát khỏi thành phố. Có lẽ một số sẽ đủ may mắn để thoát khỏi Myrnohrad, vượt qua vòng vây, nhưng sẽ không thoát khỏi sự truy đuổi của UAV FPV.
Trong khi đó, nhóm quân phòng thủ Ukraine ở Myrnohrad vẫn đang bị bao vây hoàn toàn (theo truyền thông Ukraine là khoảng 2.000 quân), và hầu như không có cơ hội thoát khỏi thành phố. Có lẽ một số sẽ đủ may mắn để thoát khỏi Myrnohrad, vượt qua vòng vây, nhưng sẽ không thoát khỏi sự truy đuổi của UAV FPV.
Hiện tại, một số lính Ukraine ở trong vòng vây, vẫn cố gắng thoát khỏi vòng vây và đích hướng tới là làng Gryshyne, vì đây là hướng duy nhất mà lực lượng Ukraine vẫn đang phản công. Cuộc phản công từ Rodynske, được tướng Syrsky nhiều lần tuyên bố, cuối cùng đã bị dừng lại và họ không còn quân dự bị, để phá vòng vây, giúp lực lượng đang bị bao vây ở Myrnohrad thoát ra.
Hiện tại, một số lính Ukraine ở trong vòng vây, vẫn cố gắng thoát khỏi vòng vây và đích hướng tới là làng Gryshyne, vì đây là hướng duy nhất mà lực lượng Ukraine vẫn đang phản công. Cuộc phản công từ Rodynske, được tướng Syrsky nhiều lần tuyên bố, cuối cùng đã bị dừng lại và họ không còn quân dự bị, để phá vòng vây, giúp lực lượng đang bị bao vây ở Myrnohrad thoát ra.
Kênh ZOV Military đưa tin, có thông tin cho biết các đơn vị xung kích RFAF đã đột phá qua các cứ điểm của đối phương và tiến vào khu đô thị Mirnograd từ hướng làng Rivne, nằm giữa hai khu đô thị Pokrovsk và Myrnohrad. Ngôi làng quan trọng này, hiện đã hoàn toàn do RFAF kiểm soát.
Kênh ZOV Military đưa tin, có thông tin cho biết các đơn vị xung kích RFAF đã đột phá qua các cứ điểm của đối phương và tiến vào khu đô thị Mirnograd từ hướng làng Rivne, nằm giữa hai khu đô thị Pokrovsk và Myrnohrad. Ngôi làng quan trọng này, hiện đã hoàn toàn do RFAF kiểm soát.
Kênh Military Summary cho biết, các vị trí tiền tiêu của quân Nga tại khu vực nhà dân ở phía bắc thị trấn Rodinske (phía bắc Mirnograd) đã bị quân Ukraine tập kích. Điều này gián tiếp xác nhận RFAF mở rộng thành công vùng kiểm soát trong khu dân cư thêm 1km và chiếm giữ các vị trí mới ở phía bắc thành phố.
Kênh Military Summary cho biết, các vị trí tiền tiêu của quân Nga tại khu vực nhà dân ở phía bắc thị trấn Rodinske (phía bắc Mirnograd) đã bị quân Ukraine tập kích. Điều này gián tiếp xác nhận RFAF mở rộng thành công vùng kiểm soát trong khu dân cư thêm 1km và chiếm giữ các vị trí mới ở phía bắc thành phố.
Kênh Archangel of Special Forces vừa công bố đánh giá mới nhất về sự sụp đổ của quân phòng thủ Ukraine tại khu đô thị Mirnograd. Theo đó, vị trí của AFU tại Pokrovsk - Mirnograd đang nhanh chóng trở thành thảm họa. Tập đoàn quân 2 thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF, đang tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát ở phía tây bắc, tiến đến làng Gryshyne.
Kênh Archangel of Special Forces vừa công bố đánh giá mới nhất về sự sụp đổ của quân phòng thủ Ukraine tại khu đô thị Mirnograd. Theo đó, vị trí của AFU tại Pokrovsk - Mirnograd đang nhanh chóng trở thành thảm họa. Tập đoàn quân 2 thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF, đang tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát ở phía tây bắc, tiến đến làng Gryshyne.
Các cuộc đột phá của Tập đoàn quân 51, thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF vào phía bắc Mirnograd, từ đầu cầu làng Chervonyi Lyman (Nga gọi là Krasnyi Liman), trên thực tế đã tước đi nguồn tiếp tế vật chất của quân Ukraine trên tuyến đường này.
Các cuộc đột phá của Tập đoàn quân 51, thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF vào phía bắc Mirnograd, từ đầu cầu làng Chervonyi Lyman (Nga gọi là Krasnyi Liman), trên thực tế đã tước đi nguồn tiếp tế vật chất của quân Ukraine trên tuyến đường này.
Hiện việc tiếp vận cho nhóm binh sĩ AFU đồn trú ở Myrnohrad chỉ được thực hiện bằng UAV, nhưng phần lớn trong số đó đã bị bắn hạ. Họ cũng không thể sơ tán thương binh, khiến nhiều người đã thiệt mạng do thiếu hỗ trợ. Nhờ những thành công ở Pokrovsk và việc không có các cuộc phản công tập trung của đối phương, RFAF đã nhanh tay “đóng nắp nồi hầm Myrnohrad”.
Hiện việc tiếp vận cho nhóm binh sĩ AFU đồn trú ở Myrnohrad chỉ được thực hiện bằng UAV, nhưng phần lớn trong số đó đã bị bắn hạ. Họ cũng không thể sơ tán thương binh, khiến nhiều người đã thiệt mạng do thiếu hỗ trợ. Nhờ những thành công ở Pokrovsk và việc không có các cuộc phản công tập trung của đối phương, RFAF đã nhanh tay “đóng nắp nồi hầm Myrnohrad”.
Tại khu vực Udachne ở phía tây Pokrovsk, bất chấp việc AFU kháng cự quyết liệt, RFAF đã tiến vào khu vực mỏ số 1 và chiếm giữ các vị trí mới trong các cơ sở sản xuất. Hiện tại, các cuộc phản công duy nhất mà Bộ chỉ huy Kiev hy vọng là từ Belitske theo hướng Sukhetske và Rodinske, cũng như ở khu vực Udachne.
Tại khu vực Udachne ở phía tây Pokrovsk, bất chấp việc AFU kháng cự quyết liệt, RFAF đã tiến vào khu vực mỏ số 1 và chiếm giữ các vị trí mới trong các cơ sở sản xuất. Hiện tại, các cuộc phản công duy nhất mà Bộ chỉ huy Kiev hy vọng là từ Belitske theo hướng Sukhetske và Rodinske, cũng như ở khu vực Udachne.
Kênh Rybar cho biết, Bộ chỉ huy mặt trận Pokrovsk của AFU, nhiều lần cố gắng tổ chức các cuộc tấn công vào thị trấn Udachne bằng các nhóm bộ binh nhỏ, về cơ bản là không đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Ở phía bắc Pokrovsk, RFAF cũng đang phát triển từ Poltavka, tiến đến ngoại ô Sofiyivka, giáp với Toretskoye, giành được vị trí dọc theo con đường phía đông ngôi làng.
Kênh Rybar cho biết, Bộ chỉ huy mặt trận Pokrovsk của AFU, nhiều lần cố gắng tổ chức các cuộc tấn công vào thị trấn Udachne bằng các nhóm bộ binh nhỏ, về cơ bản là không đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Ở phía bắc Pokrovsk, RFAF cũng đang phát triển từ Poltavka, tiến đến ngoại ô Sofiyivka, giáp với Toretskoye, giành được vị trí dọc theo con đường phía đông ngôi làng.
Theo kênh Suriyakmaps, trên mặt trận Mirnograd và Pokrovsk, trong 2 ngày qua, RFAF kiểm soát hoàn toàn các khu nhà dân ở phía bắc Pokrovsk. Khu đô thị Pokrovsk hiện đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga, nhưng thông báo chính thức sẽ không được đưa ra cho đến khi chiến dịch kết thúc và không còn bất cứ binh sĩ Ukraine trong vòng vây.
Theo kênh Suriyakmaps, trên mặt trận Mirnograd và Pokrovsk, trong 2 ngày qua, RFAF kiểm soát hoàn toàn các khu nhà dân ở phía bắc Pokrovsk. Khu đô thị Pokrovsk hiện đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga, nhưng thông báo chính thức sẽ không được đưa ra cho đến khi chiến dịch kết thúc và không còn bất cứ binh sĩ Ukraine trong vòng vây.
Ngoài ra, RFAF tiếp tục tiến về phía đông dọc theo tuyến đường sắt và khu vực làng Rivne, giúp cho quân Nga tiến vào quận Brianka, phía tây bắc khu đô thị Mirnograd. Hơn nữa, trong 8 ngày qua, RFAF đã giành lại được một số vị trí ở trung tâm Rodinske. Giao tranh với quân Ukraine vẫn tiếp diễn bên trong thị trấn.
Ngoài ra, RFAF tiếp tục tiến về phía đông dọc theo tuyến đường sắt và khu vực làng Rivne, giúp cho quân Nga tiến vào quận Brianka, phía tây bắc khu đô thị Mirnograd. Hơn nữa, trong 8 ngày qua, RFAF đã giành lại được một số vị trí ở trung tâm Rodinske. Giao tranh với quân Ukraine vẫn tiếp diễn bên trong thị trấn.
Trang Military Review đưa tin, quân Nga đã tiến về phía bắc và phong tỏa hoàn toàn vòng vây; quân Ukraine bị kẹt trong vòng vây không còn cơ hội trốn thoát. Việc dọn sạch các vành đai rừng giữa hai khu đô thị Pokrovsk và Mirnohrad đang được tiến hành.
Trang Military Review đưa tin, quân Nga đã tiến về phía bắc và phong tỏa hoàn toàn vòng vây; quân Ukraine bị kẹt trong vòng vây không còn cơ hội trốn thoát. Việc dọn sạch các vành đai rừng giữa hai khu đô thị Pokrovsk và Mirnohrad đang được tiến hành.
Theo ước tính, khoảng hai nghìn quân Ukraine từ các lữ đoàn có khả năng chiến đấu cao đang bị bao vây tại Myrnohrad. Họ không có ý định đầu hàng, mặc dù đã bị thiếu hụt nguồn cung cấp trong một thời gian. Đạn dược và lương thực được thả xuống bằng UAV đa trục hạng nặng bất cứ khi nào có thể. Hầu hết là nước đóng chai và bánh quy.
Theo ước tính, khoảng hai nghìn quân Ukraine từ các lữ đoàn có khả năng chiến đấu cao đang bị bao vây tại Myrnohrad. Họ không có ý định đầu hàng, mặc dù đã bị thiếu hụt nguồn cung cấp trong một thời gian. Đạn dược và lương thực được thả xuống bằng UAV đa trục hạng nặng bất cứ khi nào có thể. Hầu hết là nước đóng chai và bánh quy.
Các chuyên gia phân tích rằng, nếu quân phòng thủ Ukraine không chịu ra đầu hàng hàng loạt ở Myrnohrad, rất họ sẽ bị quét sạch hoàn toàn, hoặc chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, chứ không còn lựa chọn nào khác; lý do là AFU không thể phá vòng vây để có thể cứu được họ.
Các chuyên gia phân tích rằng, nếu quân phòng thủ Ukraine không chịu ra đầu hàng hàng loạt ở Myrnohrad, rất họ sẽ bị quét sạch hoàn toàn, hoặc chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, chứ không còn lựa chọn nào khác; lý do là AFU không thể phá vòng vây để có thể cứu được họ.
Tại thị trấn Rodinske, quân đội Nga giành lại thế chủ động và kiểm soát phần lớn thị trấn chiến lược này, trong khi AFU không thể duy trì các vị trí trong khu vực đô thị đã chiếm được ở Rodinske, trong một cuộc phản công gần đây, được tăng cường cả bằng phương tiện thiết giáp.
Tại thị trấn Rodinske, quân đội Nga giành lại thế chủ động và kiểm soát phần lớn thị trấn chiến lược này, trong khi AFU không thể duy trì các vị trí trong khu vực đô thị đã chiếm được ở Rodinske, trong một cuộc phản công gần đây, được tăng cường cả bằng phương tiện thiết giáp.
Thông tin trái chiều đang xuất hiện từ sườn phía bắc của hướng này. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy quân Nga đang tiến quân từ Shakhove. Việc chiếm hoàn toàn Pokrovsk, Mirnograd và các khu định cư vệ tinh chắc chắn sẽ mất một thời gian. Việc RFAF tái tập hợp và điều chỉnh hậu cần cũng sẽ cần thiết, đặc biệt là sau khi có sự tham gia của một số lượng lớn đơn vị.
Thông tin trái chiều đang xuất hiện từ sườn phía bắc của hướng này. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy quân Nga đang tiến quân từ Shakhove. Việc chiếm hoàn toàn Pokrovsk, Mirnograd và các khu định cư vệ tinh chắc chắn sẽ mất một thời gian. Việc RFAF tái tập hợp và điều chỉnh hậu cần cũng sẽ cần thiết, đặc biệt là sau khi có sự tham gia của một số lượng lớn đơn vị.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là quân đội Nga tạm dừng cuộc tấn công, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, và các cuộc đột phá vào các tuyến đường tiếp cận Grishino và Shakhove càng chứng minh điều đó. Hệ thống phòng ngự của AFU tại đây đang đồng loạt rạn nứt theo nhiều hướng, và chắc chắn Bộ Tổng tham mưu RFAF kiên định với chủ trương "phải rèn sắt khi còn nóng". (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS, Kyiv Post).
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là quân đội Nga tạm dừng cuộc tấn công, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, và các cuộc đột phá vào các tuyến đường tiếp cận Grishino và Shakhove càng chứng minh điều đó. Hệ thống phòng ngự của AFU tại đây đang đồng loạt rạn nứt theo nhiều hướng, và chắc chắn Bộ Tổng tham mưu RFAF kiên định với chủ trương "phải rèn sắt khi còn nóng". (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS, Kyiv Post).
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/274198-vs-rf-zahlopnuli-kryshku-kotla-v-mirnograde-prodvinuvshis-severnee-pokrovska.html
#Pokrovsk #quân Ukraine bị bao vây ở Pokrovsk #Myrnohrad #FAB-3000 #siêu bom tấn #đóng nắp lò hơi

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT