Nâng giá trị Robusta từ dữ liệu canh tác trên ứng dụng 2Nông

Năm 2026, cà phê Việt Nam bước vào giai đoạn mới sau khi xuất khẩu năm 2025 thiết lập mức kỷ lục hơn 8,9 tỷ USD, với Robusta tiếp tục là dòng sản phẩm chủ lực.

Giá trị ngày càng lớn cũng đặt ra yêu cầu cao hơn cho ngành cà phê khi không chỉ nâng năng suất, chất lượng hạt mà còn phải kiểm soát tốt hơn quá trình sản xuất, minh bạch vùng nguyên liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.

Workshop “Nâng giá trị Robusta từ dữ liệu canh tác” thiết kế theo hướng chia sẻ đi cùng thực hành.

Lấy dữ liệu vùng trồng và ứng dụng công nghệ trong canh tác làm hai nội dung xuyên suốt, Workshop “Nâng giá trị Robusta từ dữ liệu canh tác” ngày 4/9/2026 tại Đắk Lắk được thiết kế theo hướng chia sẻ đi cùng thực hành. Từ việc lý giải “Vì sao hạt cà phê cần có dữ liệu?”, bà con tiếp tục tìm hiểu cách công nghệ hỗ trợ canh tác và trực tiếp thực hành trên ứng dụng 2Nông. Cách tiếp cận này đưa dữ liệu ra khỏi những khái niệm kỹ thuật, trở thành công cụ gần gũi để người trồng ghi nhận mùa vụ, hiểu hơn tình trạng cây và có thêm cơ sở cho từng quyết định canh tác.

Tại Tây Nguyên, vùng nguyên liệu Robusta lớn nhất cả nước, cùng một giống cây nhưng năng suất, tỷ lệ nhân chắc và chất lượng hạt có thể khác biệt đáng kể giữa các vùng trồng do điều kiện đất đai và phương thức canh tác khác nhau. Nhiều quyết định quan trọng như thời điểm bón phân, lượng dinh dưỡng bổ sung hay nhận diện sớm sâu bệnh hiện vẫn phụ thuộc chủ yếu vào kinh nghiệm của người trồng. Trong khi đó, biến đổi khí hậu, chi phí vật tư tăng cao và yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường đang đặt ra nhiều bài toán thách thức mới với nhà nông.

Bà con được hướng dẫn cài đặt và sử dụng dữ liệu trên ứng dụng 2Nông.

Điểm nổi bật của workshop dành cho hoạt động thực hành ứng dụng 2Nông trong ứng dụng dữ liệu canh tác, giúp bà con trực tiếp làm quen với việc sử dụng các tính năng của app như chẩn đoán sâu bệnh, thời tiết, diễn đàn,... Trên 2Nông, người trồng còn có thể theo dõi vật tư, lập kế hoạch canh tác, ghi nhật ký canh tác, quản lý công việc và theo dõi các báo cáo về vật tư, chi phí, doanh thu cũng như hiệu quả canh tác.

Đặc biệt, với tính năng “Chẩn đoán sâu bệnh”, bà con có thể chụp hình tình trạng thực tế của cây để AI hỗ trợ nhận diện sâu bệnh và dấu hiệu thiếu dinh dưỡng. Hệ thống hiện có khả năng phát hiện hơn 60 loại sâu bệnh và dinh dưỡng trên 6 loại cây trồng trọng điểm gồm lúa, cà phê, tiêu, cam, chanh dây và sầu riêng.

Thực hành tính năng chẩn đoán sâu bệnh trên ứng dụng 2Nông tại vườn Robusta.

Sau khi phân tích hình ảnh, 2Nông cung cấp thông tin tham khảo về nguyên nhân, triệu chứng, biện pháp xử lý và phòng ngừa, hỗ trợ người trồng có thêm cơ sở xử lý tình trạng cây trồng ngay trong quá trình canh tác. Dữ liệu chẩn đoán tiếp tục được tổng hợp thành bản đồ sâu bệnh, bản đồ dinh dưỡng, qua đó giúp người dùng tham khảo tình hình tại địa phương và các khuyến cáo liên quan đến dinh dưỡng cây trồng. Xa hơn, việc số hóa dữ liệu canh tác còn góp phần xây dựng hồ sơ sản xuất minh bạch cho từng vùng nguyên liệu, tạo nền tảng cho truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị hạt Robusta Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Workshop “Nâng giá trị Robusta từ dữ liệu canh tác” mở ra một cách tiếp cận thiết thực khi đưa dữ liệu vào từng công việc hằng ngày trên vườn cà phê. Phân Bón Cà Mau góp phần đưa công nghệ trở thành “trợ lý canh tác” từ ghi nhận mùa vụ, quản lý vật tư, theo dõi dinh dưỡng đến nhận diện sâu bệnh bằng AI, mỗi dữ liệu được tích lũy qua 2Nông sẽ giúp người trồng hiểu rõ hơn vườn cây của mình, có thêm cơ sở cho các quyết định canh tác và từng bước hình thành hồ sơ sản xuất minh bạch qua từng mùa vụ. Khi dữ liệu được bắt đầu ngay từ nơi hạt cà phê được vun trồng, hành trình nâng giá trị Robusta Việt Nam cũng được bắt đầu từ gốc, bằng những quyết định tốt hơn trên mỗi vườn cây, qua từng mùa vụ.