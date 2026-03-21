Tàu đổ bộ chở hàng ngàn quân Mỹ đang tiến về Trung Đông

Tàu USS Boxer cùng lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đang hướng tới Trung Đông, chuẩn bị các chiến dịch trên bộ trong bối cảnh chiến tranh leo thang.

Một quan chức Mỹ xác nhận rằng tàu USS Boxer và hai tàu tấn công đổ bộ khác, cùng với khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11, đang trên đường đến Trung Đông từ cảng nhà San Diego. Hai quan chức Mỹ khác xác nhận việc triển khai các tàu này, nhưng không cho biết điểm đến tiếp theo.

Tổng thống Mỹ chỉ trích NATO

Cả ba quan chức đều phát biểu với điều kiện giấu tên để thảo luận về các hoạt động quân sự nhạy cảm.

Phát ngôn Nhà trắng cho biết Bộ Chiến tranh đã chuẩn bị các kế hoạch chi tiết để triển khai lực lượng mặt đất bên trong Iran, như một phần của việc nghiên cứu các lựa chọn quân sự rộng hơn trong cuộc xung đột để Tổng thống Trump lựa chọn.

Trong khi đó Tổng thống Donal Trump đã đăng tải trên mạng xã hội sáng thứ Sáu rằng, "NATO chỉ là một con hổ giấy!"

Ông Trump cũng tuyên bố rằng “cuộc chiến ở Iran đã THẮNG về mặt quân sự” và các thành viên NATO đang phàn nàn về giá dầu cao nhưng không muốn giúp mở cửa eo biển.

Thông điệp của Lãnh tụ tối cao

Lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, đã tuyên bố trong một thông điệp nhân dịp năm mới Ba Tư (Nowruz) hôm thứ Sáu rằng Cộng hòa Hồi giáo đã giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ và Israel.

Ông Khamenei nói: "Vào thời điểm này, nhờ sự đoàn kết đã nảy sinh giữa các bạn, đồng bào của chúng ta, bất chấp mọi khác biệt về tôn giáo, trí tuệ, văn hóa và chính trị, kẻ thù đã bị đánh bại."

Ông Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi chiến tranh bùng nổ và sau khi được bầu làm Lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo, kế nhiệm cha mình là Ali Khamenei, người đã thiệt mạng vào ngày đầu tiên của cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

Trong thông điệp của mình, ông Khamenei cho biết rằng bằng cách thể hiện sự đoàn kết, người dân Iran đã giáng một "đòn quyết định vào kẻ thù", đến mức hắn ta giờ đây bắt đầu nói những lời mâu thuẫn và vô nghĩa.

Nhà lãnh đạo mới nhấn mạnh rằng Israel và Mỹ tin rằng nếu Lãnh tụ tối cao và một số nhân vật quân sự có ảnh hưởng bị giết, điều đó sẽ "gieo rắc nỗi sợ hãi và tuyệt vọng" ở Iran, và sẽ cho phép họ "thực hiện được giấc mơ kiểm soát Iran rồi chia cắt đất nước này".

Lãnh tụ tối cao Khamenei ca ngợi "sự đoàn kết của người dân Iran", điều mà ông mô tả là "một phước lành thiêng liêng vĩ đại".

Mặt khác, nhà lãnh đạo tối cao mới đã phủ nhận việc Iran chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công gần đây nhắm vào Oman và Thổ Nhĩ Kỳ.

Lãnh tụ tối cao Iran cũng cho rằng các cuộc tấn công xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Oman, hai quốc gia có quan hệ tốt với chúng tôi, hoàn toàn không phải do lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran hay bất kỳ lực lượng nào khác trong mặt trận kháng chiến thực hiện, đồng thời cáo buộc Israel đứng sau các cuộc tấn công này.

Dừng tấn công hạ tầng năng lượng

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ tạm dừng mọi cuộc tấn công tiếp theo vào mỏ khí đốt tự nhiên khổng lồ của Iran theo yêu cầu của ông Trump.

Israel đã oanh tạc Tehran bằng các cuộc không kích hôm thứ Sáu khi người dân Iran đang kỷ niệm Nowruz, hay Tết Nguyên đán của người Ba Tư, giữa lúc cuộc chiến đang gây chấn động nền kinh tế toàn cầu và có nguy cơ kéo các nước láng giềng Ả Rập của Iran trực tiếp vào cuộc xung đột.

Đáp lại, Iran tiếp tục làn sóng tấn công nhằm vào Israel, khiến hàng triệu người phải tìm nơi trú ẩn, với còi báo động vang lên khắp một khu vực rộng lớn ở phía bắc, từ Haifa đến Galilee và biên giới với Lebanon.

Phe Dân chủ quyết ngăn 200 tỷ USD

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, Chuck Schumer, cho rằng mức giá tiềm năng 200 tỷ đô la cho cuộc chiến tranh với Iran “sẽ không bao giờ xảy ra” nếu được trình lên Quốc hội và đó là một “rủi ro phi lý và nguy hiểm”.

Thượng nghị sĩ Schumer phát biểu trên sàn Thượng viện hôm thứ Sáu rằng “ngay cả một phần nhỏ của 200 tỷ đô la cũng là không thể chấp nhận được cho một cuộc chiến không có kế hoạch, không có hồi kết và không có sự ủng hộ của người dân Mỹ”. Ông kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến.

Lầu Năm Góc đã gửi yêu cầu 200 tỷ đô la tới Nhà Trắng, nhưng Nhà Trắng vẫn chưa gửi yêu cầu chính thức tới Quốc hội. Sau khi có yêu cầu chính thức, đảng Cộng hòa sẽ cần sự ủng hộ của một số đảng viên Dân chủ để thông qua tại Thượng viện.

Anh thừa nhận cho Mỹ dùng căn cứ tấn công Iran

Trong một tuyên bố, Văn phòng Thủ tướng Anh (số 10 phố Downing) cho biết các bộ trưởng đã họp vào chiều thứ Sáu và “xác nhận rằng thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh trong việc tự vệ tập thể khu vực bao gồm các hoạt động phòng thủ của Mỹ nhằm làm suy yếu các địa điểm phóng tên lửa và khả năng tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz”.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh trong khu vực cho các hoạt động phòng thủ vài ngày sau khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28 tháng 2, khi Iran bắt đầu phóng tên lửa và máy bay không người lái xung quanh Trung Đông, đặc biệt là những mục tiêu ở phía bên kia Vịnh Ba Tư.

Theo thỏa thuận đó, lực lượng vũ trang Mỹ có thể sử dụng các căn cứ này để nhắm mục tiêu vào tên lửa và các cơ sở tên lửa của Iran.

Ngoại trưởng Anh cho biết Anh chỉ tham gia vào hành động phòng thủ, sau khi ngoại trưởng Iran tuyên bố việc Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh để tấn công Iran là "tham gia vào hành động gây hấn".

Chính phủ Anh cho biết Ngoại trưởng Yvette Cooper đã nói với Ngoại trưởng Abbas Araghchi rằng “các hoạt động phòng thủ của Anh trong khu vực là phản ứng trước sự gây hấn của Iran đối với các đối tác vùng Vịnh”.

Trong cuộc điện đàm hôm thứ Năm, bà cảnh báo Iran không được nhắm mục tiêu trực tiếp vào các căn cứ, lãnh thổ hoặc lợi ích của Anh, đồng thời khẳng định rõ ràng rằng Anh muốn thấy một giải pháp nhanh chóng.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này sẽ “thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình” để đáp trả quyết định của Thủ tướng Anh Keir Starmer cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh để tiến hành các cuộc tấn công vào các địa điểm phóng tên lửa của Iran nhằm vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz.

Mỹ công bố thương vong

Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, nói với hãng tin AP rằng 232 binh sĩ đã bị thương ở Trung Đông.

Con số này cao hơn 30 so với thống kê trước đó của quân đội là khoảng 200 vào thứ Hai.

Ông Hawkins cho biết 207 trong số 232 người bị thương đã trở lại làm nhiệm vụ. Số lượng quân nhân bị thương nặng vẫn ở mức 10 người.

Kể từ khi chiến tranh ở Iran bắt đầu, 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng.