Sát hại người đi nhờ xe, giả chết lấy tiền bảo hiểm

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc sát hại người đi nhờ xe, sau đó giả chết để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ.

An An (Theo India Today)

Theo India Today, vụ án xảy ra tại Latur, bang Maharashtra, Ấn Độ. Người đàn ông này đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại người đi nhờ xe nhằm giả chết và chiếm đoạt khoản tiền bảo hiểm nhân thọ trị giá 1 crore rupee (khoảng gần 3 tỷ đồng).

Cơ quan chức năng sau đó xác định nghi phạm là Ganesh Gopinath Chauhan, người được cho là gặp khó khăn về tài chính do nợ nần chồng chất.

untitled-6947.png
Ganesh Gopinath Chauhan đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: India Today.

Chauhan đã vay 57 lakh rupee (hơn 1,6 tỷ) để mua một căn hộ ở Mumbai, nơi anh ta sống cùng vợ con. Công việc của anh ta tại một công ty tài chính tư nhân không đủ thu nhập để trang trải các khoản trả góp hàng tháng và chi phí sinh hoạt gia đình, dẫn đến tình trạng khó khăn tài chính nghiêm trọng.

Áp lực tài chính ngày càng gia tăng và Chauhan không thể tiếp tục trả các khoản trả góp hàng tháng, đối mặt với nguy cơ mất nhà.

Cảnh sát trưởng Latur, Amol Tambe, cho biết Chauhan trước đó từng tự tử vì không thể trả nợ. Cuối cùng, anh ta đã đưa gia đình trở về quê nhà ở Ausa theo lời khuyên của cha mình. Tuy nhiên, sự thay đổi môi trường sống không giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho Chauhan, vì khoản vay mua căn hộ ở Mumbai vẫn chưa được trả và lãi suất tiếp tục tăng.

Để tìm cách trả nợ, Chauhan được cho là đã mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 1 crore rupee đứng tên mình. Vào đêm 13/12/2025, anh ta đi ô tô rời khỏi nhà và mang theo máy tính xách tay.

Theo cảnh sát, Chauhan đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho hành động của mình, hy vọng rằng khoản tiền bảo hiểm sẽ giúp gia đình anh ta trả hết khoản vay còn tồn đọng và đảm bảo tương lai.

Vào thời điểm đó, một người đàn ông 50 tuổi tên Govind Yadav được cho là đã xin đi nhờ xe của Chauhan và muốn được xuống khu vực Kila. Yadav, được cho là đang say rượu khi đó, ăn đồ do Chauhan mời trước khi ngủ thiếp đi ở ghế sau.

Theo báo cáo của cảnh sát, Chauhan sau đó lái xe đến một con đường vắng vẻ, đưa Yadav vào ghế lái và thắt dây an toàn cho ông.

Sau khi khóa tất cả các cửa xe, Chauhan phóng hỏa đốt xe khi Yadav vẫn còn ở bên trong, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Hành động này được thực hiện với mục đích tạo ra hiện trường giả như thể chính Chauhan đã chết trong vụ cháy, nhờ đó gia đình anh ta có thể nhận được tiền bảo hiểm.

Tối hôm đó, cảnh sát nhận được thông tin về một chiếc xe đang bốc cháy. Các sĩ quan đã tìm thấy một thi thể bên trong và bắt đầu cuộc điều tra.

Các nhà chức trách sau đó phát hiện ra những điểm không nhất quán trong bằng chứng, dẫn đến nghi ngờ có sự mưu hại và cuối cùng xác định Chauhan là thủ phạm, bắt giữ anh ta.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran gần đây hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.