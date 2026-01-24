Mừng đất nước vững mạnh bước vào giai đoạn phát triển mới

Biết tin Đại hội XIV của Đảng thành công, kiều bào trí thức tại Pháp vui mừng về những quyết sách lớn được thông qua cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Ngày 23/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp; đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Khát vọng lớn lao, thời cơ đã đến

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Toàn Trung, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Phục hồi chức năng vận động thần kinh - Bệnh viện Bullion (Pháp), bày tỏ: "Trước hết chúng ta đã thấy Đại hội Đảng lần này đã làm việc với tinh thần quyết liệt, hiệu quả. Thời gian rút ngắn nhưng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu ra Ban chấp hành Trung ương tiêu biểu cho ý chí của cả dân tộc để lãnh đạo chèo lái con thuyền Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Ngay từ khi Đại hội bắt đầu chúng ta đã cảm nhận được một làn gió mới trong tinh thần làm việc và quyết tâm đưa dân tộc vươn lên thành đất nước phát triển trong những thập kỷ tới.

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Toàn Trung.

Xây dựng đất nước trên cơ sở đội ngũ lãnh đạo tinh gọn và mạnh mẽ là điều kiện tiên quyết để hoàn thành sứ mạng của đất nước. Trọng trách ấy đang đặt trên vai những người chiến sĩ ưu tú của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ mới, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, sẽ chung sức đồng lòng để đưa dân tộc tiến bước mạnh mẽ trong thời gian tới.

Với sự đóng góp và ủng hộ của nhân dân ở cả trong nước và ngoài nước, mục tiêu cao cả sắp tới là xây dựng đất nước ta giàu mạnh, người dân được hưởng một nền giáo dục và y tế tốt nhất. Đất nước ta sẽ thành đất nước hiện đại trong một kỷ nguyên mới mà cả dân tộc ta đã bao đời mơ ước. Đại hội XIV cho thấy rõ quyết tâm của cả dân tộc đi theo ý chí của Đảng để hiện thực hóa giấc mơ cho dân tộc ".

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Toàn Trung cho biết: Nhiều bạn bè Pháp đã nói rằng một đất nước thống nhất và đồng lòng, có sự ổn định và quyết tâm, đầu tư vào đào tạo và phát triển khoa học công nghệ đồng thời có sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, đất nước ấy nhất định phát triển. Việt Nam của các bạn là một đất nước như thế, các bạn có thiên nhiên kỳ vĩ, có tài nguyên khoáng sản giàu có. Nhưng trên hết con người Việt Nam dễ mến lại cần cù, thông minh và không ngại gian khó, các bạn sẽ phát triển thành đất nước tươi đẹp. Đây cũng là nguyện vọng của hơn 6 triệu kiều bào ở ngoài nước chung vui với dân tộc và nguyện đồng hành cùng đất nước trong thời kỳ phát triển mới.

Phấn khởi về quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới, Tiến sĩ, bác sĩ Võ Toàn Trung bày tỏ: Với tinh thần và phương hướng xây dựng đất nước đã được Đại hội thông qua, chúng tôi tin tưởng vào tương lai tươi đẹp của dân tộc Việt Nam. Thời cơ đã đến, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, hãy cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thuận lợi để bước vào giai đoạn phát triển mới

Đề cập tinh thần làm việc của Đại hội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Lê Hưng, giảng viên Đại học Tổng hợp Gustave Eiffel (Pháp) ghi nhận: Các cơ quan báo chí đã đăng tải, cập nhật những thông tin nhanh, chính xác và chính thống nhất do vậy nhân dân ở trong và ngoài nước cũng như bè bạn quốc tế có thể nắm bắt các hoạt động của Đại hội. Buổi khai mạc Đại hội được tường thuật trực tiếp đã mang lại cảm xúc đặc biệt trong lòng người dân Việt Nam ở trong nước cũng như ở ngoài nước, cho thấy Đảng ta tạo mọi điều kiện tốt nhất để người dân cũng như bạn bè quốc tế nắm bắt rõ về chính sách, chiến lược của Đảng.

Đại hội cho thấy rõ tinh thần làm việc nghiêm túc, thống nhất và hiệu quả. Chương trình được rút ngắn 1,5 ngày cho thấy đây là kết quả của sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng từ trước, đặc biệt trong công tác triển khai lấy ý kiến toàn dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này. Việc rút ngắn cùng với chuyển đổi số, không sử dụng tài liệu giấy đã mang lại ấn tượng sâu sắc, cho thấy Đảng ta tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chuyển đổi số, nâng cao tính bảo mật. Có thể nói, tuy khối lượng công việc rất lớn, Đại hội đã hoàn thành với chất lượng và sự thống nhất rất cao.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV đọc Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chia sẻ niềm tin và kỳ vọng về đất nước trong nhiệm kỳ tới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Lê Hưng nhấn mạnh: "Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối, với 180/180 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức, tỷ lệ 100%, bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Điều này cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm là "hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, tiêu biểu về đạo đức, bản lĩnh và trí tuệ của toàn Đảng". Thông tin này được toàn thể người dân Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước vui mừng vì kể từ khi trên cương vị người lãnh đạo cao nhất của đất nước, Tổng Bí thư đã thổi một luồng gió mới, sinh khí mới vào công cuộc đổi mới toàn dân với tầm nhìn chiến lược sâu sắc và mong muốn đưa đất nước ta phát triển đột phá, mạnh mẽ, bền vững.

Với những định hướng đưa đất nước phát triển bằng khoa học-công nghệ, lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính đưa đất nước phát triển, thì niềm tin và kỳ vọng một Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu sẽ không còn là giấc mơ mà sẽ là định hướng, làm kim chỉ nam để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, đồng lòng và biến giấc mơ đó trở thành hiện thực".

PGS, TS Trần Lê Hưng.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Lê Hưng, Đại hội XIV đã mở ra giai đoạn mới cho sự phát triển của Việt Nam, được coi như công cuộc "đổi mới" lần thứ 2 của đất nước ta. Để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, cần có sự đoàn kết, nhất trí rất cao trong hành động. Thực tiễn 95 năm qua đã chứng minh "ý Đảng, lòng dân" hòa quyện, thống nhất tạo nên sức mạnh vô địch, đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tinh thần phấn khởi từ Đại hội là động lực to lớn để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cộng đồng trí thức người Việt Nam ở nước ngoài luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, sẵn sàng đồng hành cùng đất nước, đóng góp trí tuệ và sức lực trong những dự án lớn, bước chuyển mình của dân tộc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Lê Hưng, giảng viên Đại học Tổng hợp Gustave Eiffel (Pháp)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Lê Hưng nhấn mạnh: "Chúng ta hiện nay có đầy đủ các yếu tố để có những đột phá về mọi mặt, trong đó sức mạnh nhân dân là nguồn sức mạnh nội sinh mạnh mẽ. Cộng đồng trí thức người Việt Nam ở nước ngoài luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, sẵn sàng đồng hành cùng đất nước, đóng góp trí tuệ và sức lực trong những dự án lớn, bước chuyển mình của dân tộc. Tôi hy vọng rằng nguồn nội lực này sẽ được sử dụng hiệu quả tối đa trên tinh thần vì lợi ích quốc gia, dân tộc và giao đúng người, đúng việc và người tài được làm việc, cống hiến trong môi trường phát triển tốt, cạnh tranh lành mạnh.

Ngoài ra, những bài toán, vấn đề mà Việt Nam hiện nay đang gặp phải chắc chắn sẽ có những lời giải. Việc thúc đẩy ngoại giao khoa học, ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân cũng là những yếu tố cần thiết để đưa Việt Nam tiến ra thế giới và mang thế giới đến với Việt Nam.