Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại nút giao Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Thuỵ, thành phố Hà Nội. Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời động viên, chia sẻ với các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ trên các cao điểm vì an toàn giao thông; trong khi người người, nhà nhà đang quây quần bên gia đình, cùng nhau đón năm mới Bính Ngọ 2026.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực đảm bảo trật tự, an ninh của lực lượng công an.

Thủ tướng cho rằng, năm 2025 tình hình tai nạn giao thông đã giảm được 3 tiêu chí: về số vụ tai nạn giao thông, về số người chết và về số người bị thương. Tuy nhiên kết quả vẫn chưa đạt được mong muốn là giảm nhiều hơn nữa, ít người chết hơn và ít người bị thương hơn.

Thủ tướng cho rằng, năm 2025, dân số với gần 102 triệu người; phương tiện giao thông nhiều hơn; đường cao tốc, đường bộ, hoạt động giao thông tăng lên; yêu cầu đảm bảo giao thông cũng phải tăng lên; mong muốn của người dân đòi hỏi thuận lợi hơn... do đó, mong muốn lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phát huy thành quả của năm 2025 để làm tốt hơn trong năm 2026.

Thủ tướng đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông tiên phong trong chuyển đổi số để giảm công sức của chiến sĩ công an, theo dõi được nhiều hoạt động hơn, lực lượng cảnh sát giao thông đỡ vất vả ở những cung đường, những lúc thời tiết nắng nóng, gió bão.... Qua đó tăng cường kiểm soát bằng số hóa, cương quyết xử lý tiêu cực trong tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông tiên phong, gương mẫu vì nhân dân phục vụ. Dẫn chứng những hình ảnh xúc động của lực lượng cảnh sát giao thông như đưa người dân đi cấp cứu, đưa phụ nữ sinh con, đưa người đi lạc về nhà... Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong trong phục vụ nhân dân tốt nhất có thể.

Thủ tướng cũng đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các bộ, ngành để kiểm soát tình hình giao thông tốt hơn; phấn đấu số vụ việc giảm hơn so với năm 2025; số người chết do tai nạn giao thông phải giảm hơn; số người bị thương phải giảm hơn... để mang lại cuộc sống an bình cho người dân, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn và an dân trong kỷ nguyên mới.

Dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông phải kiện toàn tổ chức cho phù hợp, đầu tư hiệu quả và khai thác để tối ưu hiệu quả đầu tư. Rút kinh nghiệm từ những nơi đã làm thành công để nhân rộng nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho người tham gia giao thông.

Thủ tướng lưu ý, các phương tiện giao thông ngày càng hiện đại thì việc trang bị các phương tiện quản lý phương tiện giao thông cũng phải hiện đại; phải số hóa quản lý, điều hành việc tham gia hoạt động giao thông của người dân; tăng cường cơ sở vật chất; nâng cao trình độ của lực lượng cảnh sát giao thông; đồng thời phải khai thác, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.

Nhân dịp năm mới, Thủ tướng chúc lực lượng cảnh sát giao thông dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và thắng lợi hơn nữa trong năm 2026, góp phần đưa đất đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc và vững bước tiến lên CNXH.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Tôi mong và tin tưởng lực lượng giao thông càng ngày càng tiên phong, đặc biệt là tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong giao thông quan trọng. Đề nghị Bộ Công an nhanh chóng hoàn thành các đề án nhằm hiện đại hóa, bảo vệ tính mạng của con người, bảo vệ an toàn hoạt động giao thông, góp phần chống lãng phí, tiêu cực; đề nghị có chế độ bồi dưỡng đối với việc trực ngoài giờ, đột xuất của lực lượng công an”.

Thực hiện thao tác nhắn tin chúc Tết người tham gia giao thông, Thủ tướng gửi lời thăm chúc sức khỏe đến tất cả những người tham gia phương tiện giao thông có một năm mới an lành, mạnh khỏe và bình an khi tham gia giao thông trên phạm vi cả nước.