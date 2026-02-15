Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận: Nền tảng thông tin chính thống của Đảng trên không gian số

Không chỉ cung cấp tin tức, ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận còn đóng vai trò là công cụ kiểm chứng, giúp người dân đối chiếu để có thông tin chính xác, tin cậy.

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận (TGDV) là nền tảng số chính thống của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cung cấp tin tức, chính sách và tài liệu Đảng nhanh chóng, chính xác trên toàn quốc. Ứng dụng hỗ trợ đa phương tiện, tích hợp AI, giúp người dân nắm bắt thông tin và tương tác, phản ánh trực tiếp với cơ quan chức năng.

Thông qua ứng dụng, chính sách, đường lối, pháp luật được giải thích rõ ràng bằng hình ảnh, video, văn bản dễ hiểu, và được cá nhân hóa cách tiếp cận, giúp người dân nắm bắt kịp thời, đúng đắn chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, qua đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Tin tức, thông tin chính thống

Đây là phân hệ lõi, được coi như trục xương sống của ứng dụng giúp người dân, cán bộ cập nhật thông tin chính thống nhanh, chính xác. Tin tức được tổng hợp đồng bộ từ các kênh truyền thông chính thống. Nội dung tin tức được tổ chức theo các lĩnh vực; AI giúp cá nhân hóa tin tức dựa trên hành vi, mối quan tâm, sở thích.

Không chỉ cung cấp tin tức, ứng dụng còn đóng vai trò là công cụ kiểm chứng, giúp người dân đối chiếu thông tin từ các nguồn đa chiều trên mạng xã hội với dòng thông tin chính thống, tin cậy.

Video, truyền hình, nội dung đa phương tiện (multimedia):

Tích hợp các định dạng tin tức hiện đại như tin ảnh, video, podcast, infographic, truyền hình… giúp dễ dàng tiếp cận thông tin, tăng hiệu quả tuyên truyền gấp nhiều lần so với văn bản thuần túy, phù hợp với giới trẻ, người lao động, vùng sâu vùng xa; chuyển “chính sách khó” thành “nội dung dễ hiểu”. Nội dung hiển thị được cá nhân hóa theo mỗi người dùng dựa trên dữ liệu người dùng.

Thăm dò dư luận xã hội: Cho phép tổ chức các cuộc khảo sát, thăm dò ngắn, tích hợp nhiều dạng thăm dò trên ứng dụng; thăm dò nhanh; khảo sát định kỳ; hỏi đáp có chọn lọc… Kết quả được tổng hợp tự động trên hệ thống và trực quan bằng biểu đồ, hình ảnh.

Phản ánh, góp ý, kiến nghị của người dân: Cho phép người dân gửi phản ánh hiện trường, góp ý chính sách, kiến nghị giải quyết vấn đề trực tiếp trên ứng dụng. Kiến nghị được phân loại, chuyển đúng đến đúng cấp, đúng đơn vị có thẩm quyền xử lý giúp tăng hiệu quả giải quyết, đồng thời giúp các cơ quan Đảng kịp thời phát hiện những điểm nghẽn, khó khăn trong quá trình triển khai chính sách và thực hiện nghị quyết tại cơ sở, thúc đẩy phản biện xã hội.

Nền tảng học tập số: Người dùng có thể học tập nghị quyết, chuyên đề bình dân học vụ số, cập nhật tri thức, kỹ năng số trên ứng dụng. Từng nhóm đối tượng như cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân được học tập với các nội dung phù hợp riêng.

Thư viện số: Cung cấp không gian lưu trữ và tra cứu, tập trung các nguồn tri thức chính thống bao gồm: văn kiện của Đảng và ngành tuyên giáo; hệ thống văn bản pháp luật từ Hiến pháp, luật, nghị quyết đến nghị định, quyết định, công văn; kho sách và sách nói phong phú với hàng nghìn đầu sách đa lĩnh vực đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và cập nhật thông tin của cán bộ và người dân.

Hệ thống tích hợp AI cho phép tra cứu nhanh với độ chính xác cao, tìm theo nội dung mô tả, đoạn ngắn liên quan, gợi ý từ khóa, tóm tắt nội dung chính của văn bản, so sánh khác biệt giữa hai phiên bản sửa đổi, đặc biệt tra cứu nhanh thông tin trong thư viện pháp luật.

Báo cáo viên: Phát huy vai trò đội ngũ tuyên truyền nòng cốt giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống, hiểu rõ chủ trương, chính sách, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao năng lực tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất tư tưởng và đồng thuận xã hội, giúp người dân nghe đúng, hiểu rõ, tin tưởng.

Trợ lý ảo AI: AI được kiểm soát bằng nguồn thông tin chính thống, bảo đảm tính chính xác, định hướng đúng và phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, điều hành. Trợ lý pháp luật, trợ lý chính sách hỗ trợ hỏi-đáp chính sách, trả lời nhanh các thắc mắc về đời sống và chính sách bằng ngôn ngữ bình dân, dễ hiểu, hỗ trợ phân tích dữ liệu và dư luận xã hội. Từ hành vi người dùng, ứng dụng giúp phát hiện xu hướng, dấu hiệu bất thường, giúp cảnh báo sớm, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

>> Chi tiết về ứng dụng “Tuyên giáo và Dân vận”, trân trọng mời Quý Bạn đọc xem TẠI ĐÂY: https://tgdv.vtscloud.vn/installation