Chính trị

Công bố danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Danh sách có 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, vừa ký ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14/2/2026 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Khoá XVI theo từng đơn vị trong cả nước.

Theo Nghị quyết, danh sách gồm 864 người ứng cử ĐBQH khoá XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

quoc-hoi.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Znews

Theo cơ cấu, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, số đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 người (43,4%), số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 người (56,6%).

Theo Nghị quyết, số đại biểu TP Hà Nội được bầu là 32 người, số người ứng cử là 54 người. Tổng bí thư Tô Lâm ứng cử tại TP Hà Nội.

Số đại biểu TP Hồ Chí Minh được bầu là 38 người, số người ứng cử là 64 người. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại TP Hồ Chí Minh.

TP Đà Nẵng được bầu 14 người, số người ứng cử là 34. Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử tại TP Đà Nẵng.

TP Hải Phòng được bầu 19 người, số người ứng cử là 33 người.

TP Cần Thơ được bầu 18 người, số người ứng cử là 30 người.

TP Huế được bầu 09 người, số người ứng cử là 17 người.

Tỉnh An Giang được bầu 21 người, số người ứng cử là 35 người.

Tỉnh Bắc Ninh được bầu 16 người, số người ứng cử là 28 người.

Tỉnh Cà Mau được bầu 13 người, số người ứng cử là 23 người.

Tỉnh Cao Bằng, được bầu 07 người, số người ứng cử là 13 người.

Tỉnh Đắc Lắc, được bầu 15 người, số người ứng cử là 25 người.

Tỉnh Điện Biên, được bầu 07 người, số người ứng cử là 13 người.

Tỉnh Đồng Nai, được bầu 18 người, số người ứng cử là 30 người.

Tỉnh Đồng Tháp, được bầu 18 người, số người ứng cử là 30 người.

Tỉnh Gia Lai, được bầu 16 người, số người ứng cử là 28 người.

Tỉnh Hà Tĩnh, được bầu 09 người, số người ứng cử là 15 người.

Tỉnh Hưng Yên, được bầu 16 người, số người ứng cử là 28 người.

Tỉnh Khánh Hòa, được bầu 12 người, số người ứng cử là 20 người.

Tỉnh Lai Châu, được bầu 07 người, số người ứng cử là 13 người.

Tỉnh Lâm Đồng, được bầu 17 người, số người ứng cử là 29 người.

Tỉnh Lạng Sơn, được bầu 07 người, số người ứng cử là 13 người.

Tỉnh Lào Cai, được bầu 10 người, số người ứng cử là 18 người.

Tỉnh Nghệ An, được bầu 16 người, số người ứng cử là 28 người.

Tỉnh Ninh Bình, được bầu 19 người, số người ứng cử là 35 người.

Tỉnh Phú Thọ, được bầu 17 người, số người ứng cử là 29 người.

Tỉnh Quảng Ngãi, được bầu 11 người, số người ứng cử là 19 người.

Tỉnh Quảng Ninh, được bầu 09 người, số người ứng cử là 15 người.

Tỉnh Quảng Trị, được bầu 10 người, số người ứng cử là 18 người.

Tỉnh Sơn La, được bầu 09 người, số người ứng cử là 15 người.

Tỉnh Tây Ninh, được bầu 15 người, số người ứng cử là 25 người.

Tỉnh Thái Nguyên, được bầu 10 người, số người ứng cử là 20 người.

Tỉnh Thanh Hóa, được bầu 17 người, số người ứng cử là 29 người.

Tỉnh Tuyên Quang, được bầu 10 người, số người ứng cử là 18 người.

Tỉnh Vĩnh Long, được bầu 19 người, số người ứng cử là 30 người.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 15/3. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước xem TẠI ĐÂY.

