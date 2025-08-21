Mũi tên 4.000 năm tuổi được tìm thấy trong băng tan

Cục Di sản Văn hóa Na Uy đã phát hiện ra một mũi tên Thời Kỳ Đồ Đá trên sườn núi Lauvhøe ở Na Uy, giúp hé lộ nhiều thông tin khảo cổ đặc biệt.
Nhiều cửa hàng ở Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) trang trí cờ đỏ sao vàng, cờ Đảng để đón du khách đi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Tử vi dự báo trong 20 ngày sắp tới, có 3 con giáp được Phật Bà Quan Âm chở che, mọi điều hung hiểm đều có thể hóa giải
Nhiều cửa hàng ở Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) trang trí cờ đỏ sao vàng, cờ Đảng để đón du khách đi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Hàng ngàn bức tượng nhỏ bí ẩn được tìm thấy tại khu bảo tồn đảo Hy Lạp gây ngạc nhiên giới khảo cổ học.
Không khí tại khu vực Quảng trường Ba Đình trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Dòng người tấp nập kéo về, mang theo cờ đỏ sao vàng, tâm trạng hân hoan chờ đón tổng hợp luyện A80.
Trăng non ngày 23/8 là "trăng đen" theo mùa. Đây là một hiện tượng hiếm gặp, xảy ra mỗi 33 tháng/lần. Mọi người sẽ cơ hội chiêm ngưỡng bầu trời đêm tuyệt đẹp.
Nghiên cứu mới cho thấy GPT-5 dùng điện gấp 8,6 lần GPT-4, với mức tiêu thụ khủng khiếp đủ để vận hành cả một quốc gia nhỏ.
Yamaha tại Ấn Độ mới đây đã chính thức giới thiệu tới thị trường bộ đôi xe tay ga động cơ hybrid gồm Yamaha Fascino 125 và Yamaha RayZR 125 2025 mới.
Trong nửa đầu năm 2025, thị trường ôtô Việt Nam chứng kiến cuộc đua giảm giá mạnh chưa từng có ở phân khúc xe sang có mẫu giảm tới 2,6 tỷ đồng, vẫn ế khách.
Nhiều sinh viên Harvard và MIT bỏ học giữa chừng để khởi nghiệp, lo ngại trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) sẽ thay thế công việc trước khi họ tốt nghiệp.
Mỹ Linh - Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 chia sẻ về việc được lựa chọn tham gia đoàn diễu binh kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.
Cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ, di dời trạm trộn bê tông Phong Cảnh không phép, gây ô nhiễm trường nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện.
NSƯT Kim Oanh miệt mài đóng phim sau Sóng ở đáy sông, mới đây có sự thay đổi về gương mặt.
Sẽ ít ai dám mang Lamborghini và Ferrari ra đua với chiếc Ford Transit sử dụng động cơ điện độ công suất 2.000 mã lực, gấp 2 đến 3 lần sức mạnh các siêu xe.
Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) đã tiết lộ chính xác loại UAV được Nhóm đặc nhiệm Alpha sử dụng để tấn công hai trực thăng của Nga trên không trung vào năm ngoái.
Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng bảng thành tích ấn tượng, cô giáo Đinh Sao Mai từng viral khắp mạng xã hội, visual được ví như "thần tiên tỷ tỷ".
Quân đoàn Azov của Ukraine đã chiến đấu liên tục trong ba ngày và tạm thời đẩy lùi cuộc tấn công của Nga về phía bắc Pokrovsk, tuy nhiên lực lượng này cũng thiệt hại hơn 270 quân.
Cuối tháng 6 nhuận Âm lịch, ba con giáp may mắn đón tài lộc tràn về, vận rủi tan biến, con đường công danh sự nghiệp rộng mở thênh thang.
Những bức ảnh hiếm tiếp tục được trang Bored Panda đăng tải dưới đây phần nào hé lộ cuộc sống của người dân khắp thế giới nhiều năm trước.
Theo đuổi bộ môn pilates hơn 2 năm nay, cô nàng "rich kid" Chao sở hữu vóc dáng săn chắc, thon gọn khiến nhiều người mơ ước.
Từng 2 lần sinh nở, ca sĩ Đông Nhi dường như không "lép vế" khi đọ sắc Hoa hậu Thanh Thủy và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc.