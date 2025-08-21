Hà Nội

Mũi tên 4.000 năm tuổi được tìm thấy trong băng tan

Cục Di sản Văn hóa Na Uy đã phát hiện ra một mũi tên Thời Kỳ Đồ Đá trên sườn núi Lauvhøe ở Na Uy, giúp hé lộ nhiều thông tin khảo cổ đặc biệt.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Vào năm 2017, nhiều nhóm nghiên cứu đã khảo sát lớp băng tan chảy trên núi Lauvhøe và tìm thấy nhiều hiện vật Thời kỳ Đồ Sắt ước tính có niên đại khoảng 1.700 năm tuổi. Ảnh: @Cục Di sản Văn hóa Na Uy.
Vào năm 2017, nhiều nhóm nghiên cứu đã khảo sát lớp băng tan chảy trên núi Lauvhøe và tìm thấy nhiều hiện vật Thời kỳ Đồ Sắt ước tính có niên đại khoảng 1.700 năm tuổi. Ảnh: @Cục Di sản Văn hóa Na Uy.
Gần đây, khi tiến hành khai quật trên ngọn núi này theo Chương trình "Bí mật Băng", một chương trình khảo cổ học băng giá của Cục Di sản Văn hóa Na Uy, các chuyên gia khảo cổ bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ, cổ xưa. Ảnh: @Cục Di sản Văn hóa Na Uy.
Gần đây, khi tiến hành khai quật trên ngọn núi này theo Chương trình "Bí mật Băng", một chương trình khảo cổ học băng giá của Cục Di sản Văn hóa Na Uy, các chuyên gia khảo cổ bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ, cổ xưa. Ảnh: @Cục Di sản Văn hóa Na Uy.
Đó một mũi tên Thời Kỳ Đồ Đá trên sườn núi Lauvhøe ở Na Uy, ước tính có niên đại khoảng 4.000 năm tuổi. Đây cũng là hiện vật Thời Kỳ Đồ Đá đầu tiên được phát hiện tại địa điểm này. Ảnh: @Cục Di sản Văn hóa Na Uy.
Đó một mũi tên Thời Kỳ Đồ Đá trên sườn núi Lauvhøe ở Na Uy, ước tính có niên đại khoảng 4.000 năm tuổi. Đây cũng là hiện vật Thời Kỳ Đồ Đá đầu tiên được phát hiện tại địa điểm này. Ảnh: @Cục Di sản Văn hóa Na Uy.
Mũi tên bị gãy cả hai đầu, nằm dưới lớp bùn băng giá, sau khi làm sạch đã để lộ phần cán mũi tên, nơi đầu mũi tên được gắn vào. Nhiều khả năng đầu mũi tên nhọn làm từ viên đá lửa. Ảnh: @Cục Di sản Văn hóa Na Uy.
Mũi tên bị gãy cả hai đầu, nằm dưới lớp bùn băng giá, sau khi làm sạch đã để lộ phần cán mũi tên, nơi đầu mũi tên được gắn vào. Nhiều khả năng đầu mũi tên nhọn làm từ viên đá lửa. Ảnh: @Cục Di sản Văn hóa Na Uy.
Tiến sĩ Lars Holger thuộc Cục Di sản Văn hóa Na Uy cho biết trong một email: “Có khả năng mũi tên đã rơi xuống băng, khi những người thợ săn đang săn bắt theo tuần lộc, loài thường tụ tập gần băng và tuyết vào những ngày nắng nóng để tránh ruồi trâu”. Ảnh: @Cục Di sản Văn hóa Na Uy.
Tiến sĩ Lars Holger thuộc Cục Di sản Văn hóa Na Uy cho biết trong một email: “Có khả năng mũi tên đã rơi xuống băng, khi những người thợ săn đang săn bắt theo tuần lộc, loài thường tụ tập gần băng và tuyết vào những ngày nắng nóng để tránh ruồi trâu”. Ảnh: @Cục Di sản Văn hóa Na Uy.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
