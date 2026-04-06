Sony bán mảng TV cho TCL, lập liên doanh Bravia

Sony Nhật Bản chính thức chuyển giao mảng TV cho TCL Trung Quốc, thành lập liên doanh Bravia Inc. với giá trị hơn 102 tỷ yên, gây chấn động ngành điện tử.

Thiên Trang (TH)
Sony vừa ký thỏa thuận với TCL để tái cấu trúc mảng kinh doanh TV, lĩnh vực từng là niềm tự hào của hãng.
Hai bên thành lập liên doanh Bravia Inc., TCL nắm 51% cổ phần, Sony giữ 49%.
TCL chi khoảng 75,4 tỷ yên để đạt quyền kiểm soát, công ty mới đặt trụ sở tại Tokyo từ tháng 4/2027.
Bravia Inc. sẽ tiếp quản toàn bộ mảng giải trí tại gia của Sony, bao gồm TV, màn hình, máy chiếu và âm thanh.
TCL cũng tiếp quản 100% nhà máy Sony EMCS tại Malaysia, đồng thời đàm phán thêm về hoạt động sản xuất tại Trung Quốc.
Sony vẫn giữ thương hiệu Bravia để duy trì niềm tin người tiêu dùng toàn cầu.
Thị trường phản ứng trái chiều: cổ phiếu TCL tăng mạnh, trong khi cổ phiếu Sony giảm 20%.
Thương vụ này phản ánh sự dịch chuyển quyền lực trong ngành điện tử, khi Sony tập trung vào game, cảm biến và giải trí số, còn TCL mở rộng ra quốc tế.
