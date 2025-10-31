Hà Nội

Motorola quay trở lại Việt Nam, người dùng trông đợi gì?

Motorola không chỉ mang theo lịch sử mà còn hứa hẹn những sản phẩm smartphone đột phá. Cùng mình khám phá 5 điều thú vị về Motorola mà có lẽ bạn chưa biết nhé!

Tuệ Minh
Motorola được thành lập năm 1928 tại Mỹ. Từ đó, hãng nhanh chóng vươn lên thành biểu tượng công nghệ, mở ra kỷ nguyên di động, nền tảng cho chất lượng sản phẩm vượt trội: độ bền cao, sáng tạo liên tục và cam kết với người dùng. Chất lượng của Motorola tỷ lệ thuận trực tiếp với chiều sâu thương hiệu. Là một trong những công ty viễn thông lâu đời nhất, hãng đã vượt qua vô số thách thức để duy trì vị thế như hiện tại.
Hiện nay, Motorola nằm trong top 5 thị phần smartphone tại Mỹ (theo Counterpoint Research 2025), cạnh tranh sòng phẳng với Apple và Samsung nhờ chiến lược tập trung vào giá trị thực: hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế sáng tạo mà không đánh đổi độ bền. Điều này khẳng định, khi chọn Motorola, bạn đang đầu tư vào một thương hiệu Mỹ đích thực, đáng tin cậy.
Thương hiệu này từng "làm mưa làm gió" tại Việt Nam từ những năm 2000, đặc biệt qua các mẫu smartphone hợp tác với S-Fone – nhà mạng đầu tiên mang 3G đến Việt Nam. Những chiếc Motorola Razr mỏng dính, lật mở kiểu sò hay Motorola V3 "siêu phẩm" thời bấy giờ, biểu tượng thời trang di động, với thiết kế kim loại cao cấp và bàn phím QWERTY tiện lợi.
Sau đó, Motorola tiếp tục duy trì sự hiện diện qua các dòng Motorola G, Motorola X, mang đến những sáng tạo đột phá như điện thoại siêu mỏng Motorola X (chỉ 5.6 mm) hay hệ thống phụ kiện lắp ghép rời: pin dự phòng, loa ngoài, thậm chí máy chiếu mini – biến smartphone thành "cỗ máy đa năng" thực thụ.
Tuy nhiên, từ năm 2011, sau khi bị Google mua lại rồi bán cho Lenovo, Motorola dần vắng bóng tại Việt Nam do chiến lược tái cấu trúc toàn cầu, tập trung vào thị trường lớn hơn. Các sản phẩm chỉ lưu hành xách tay, khiến người dùng tiếc nuối.
Nhưng giờ đây, hãng đang quay trở lại mạnh mẽ, với dòng sản phẩm mới được tối ưu hóa cho nhu cầu địa phương: 5G tốc độ cao, pin trâu phù hợp lối sống năng động. Sự trở lại này không chỉ khơi dậy ký ức mà còn hứa hẹn chinh phục thế hệ trẻ bằng công nghệ hiện đại. Nếu bạn từng "yêu" Motorola, đây là lúc để "tái hợp"!
Năm 2014, Lenovo – gã khổng lồ Trung Quốc nổi tiếng đã mua lại Motorola từ Google với giá 2.91 tỷ USD, đánh dấu bước ngoặt lớn. Thay vì duy trì riêng lẻ, Lenovo nhanh chóng "all-in" vào Motorola, tận dụng thế mạnh thiết kế Mỹ để tạo ra sản phẩm hybrid hoàn hảo. Kết quả Motorola không còn là "di sản cũ" mà trở thành lực lượng tiên phong, với ngân sách R&amp;D khổng lồ từ Lenovo.
Tiềm lực của bộ đôi này thực sự mạnh mẽ. Lenovo mang đến chuỗi cung ứng toàn cầu, giúp giảm chi phí sản xuất mà vẫn đảm bảo chất lượng cao cấp. Sau tái cấu trúc, Motorola bùng nổ sáng tạo: từ Razr gập hiện đại đến Edge series với màn hình cong 3D, tất cả đều được hậu thuẫn bởi AI và phần mềm tối ưu từ Lenovo.
Điều này không chỉ giúp Motorola lọt top 5 thị phần Mỹ mà còn mở rộng sang châu Á, nơi Việt Nam là thị trường chiến lược. Chọn Motorola hôm nay, bạn đang sở hữu sản phẩm từ "liên minh" công nghệ đỉnh cao, bền bỉ, thông minh và mang giá trị lâu dài.
Smartphone Motorola nổi bật với sự đa dạng phân khúc, từ giá rẻ đến cận cao cấp, phù hợp mọi nhu cầu người dùng Việt. Các dòng Motorola G (giá bình dân), Edge (tầm trung cao cấp) và Razr (gập sang trọng) tạo nên hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi mỗi mẫu đều mang dấu ấn riêng: thiết kế tối giản kiểu Mỹ, gần gũi nhưng tinh tế.
Điểm nhấn lớn nhất là cấu hình vượt trội trong tầm giá, pin lớn và sạc nhanh TurboPower lên đến 68 W. Ngôn ngữ thiết kế riêng biệt với lưng da vegan, khung nhôm chắc chắn. Đặc biệt, Motorola đánh mạnh vào trải nghiệm màn hình: tấm nền OLED cong tần số quét 144Hz mượt mà, độ sáng đỉnh 4.500 nits "out-trình" nhiều đối thủ.
Đơn cử, Motorola G35 5G với chip Unisoc T760, pin 5.000 mAh dùng cả ngày, màn hình IPS 6.72 inch Full HD+ sắc nét, camera 50MP lý tưởng cho học sinh, sinh viên. Hay Motorola G86 Power 5G, pin lớn 6.720 mAh sạc 30 W, chip Dimensity 7300 mạnh mẽ, màn hình AMOLED sống động. Motorola không chỉ bán máy mà còn mang đến trải nghiệm lâu dài, đáng tin cậy.
Sau gần 4 năm, Motorola chính thức trở lại Việt Nam, với chiến dịch "Hello Moto" đầy cảm xúc, đánh dấu chương mới tại thị trường Đông Nam Á đầy tiềm năng.
Hãng mang về 5 mẫu smartphone trải dài phân khúc: Từ Motorola G06 Power, Motorola G35 5G giá rẻ, đến Motorola G86 Power, Motorola Edge 60 Fusion tầm trung đến Motorola Razr 60 gập thời thượng. Tất cả đều hỗ trợ 5G, AI tích hợp, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ giải trí đến công việc.
Để phủ sóng nhanh chóng, Motorola hợp tác chiến lược với Thế Giới Di Động – hệ thống bán lẻ lớn nhất Việt Nam với hàng ngàn cửa hàng offline trải dài từ thành thị đến nông thôn, kết hợp nền tảng online đạt hàng triệu lượt truy cập mỗi tháng. Điều này đảm bảo sản phẩm dễ tiếp cận, kèm dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp.
Sự trở lại của Motorola không chỉ khơi dậy ký ức "Hello Moto" mà còn mang đến giá trị thực sự: thương hiệu Mỹ uy tín, hậu thuẫn Lenovo mạnh mẽ, sản phẩm đa dạng với điểm mạnh vượt trội về pin, màn hình và sáng tạo. Từ G06 Power tiết kiệm đến Rarz 60 5G thời thượng, mỗi chiếc đều là lời mời gọi trải nghiệm công nghệ Mỹ, nhưng lại phù hợp lối sống Việt Nam.
Hello Moto, hello new Rarz Plus 2025.
