Một ngày phát hiện 16 xe khách chở quá số người quy định tại Phú Thọ

Đội CSGT đường bộ số 4, Công an Phú Thọ phát hiện và xử lý 16 trường hợp xe khách chở quá số người quy định trong cao điểm bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết.

Ngày 15/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Công an tỉnh Phú Thọ về cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ) đã tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24h trên các tuyến giao thông trọng điểm, tập trung xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 xử lý nghiêm 16 trường hợp xe khách chở quá số người quy định.

Trong ngày 13/2, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý 16 trường hợp xe khách chở quá số người quy định; đồng thời xem xét trách nhiệm của lái xe và chủ phương tiện theo quy định pháp luật.

Điển hình, vào 3h11 ngày 13/2 tại Km87+800 Quốc lộ 6, thuộc phường Thống Nhất, tổ công tác đã dừng kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 27B-004.XX do lái xe Lê Duy Thắng (SN 1983, trú tại xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chạy tuyến cố định Điện Biên - Yên Bái.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện chở 55 người trên xe 41 chỗ, vượt quá số người được phép theo quy định. Lái xe thừa nhận hành vi vi phạm.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt về hành vi chở quá số người quy định và vi phạm liên quan theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt theo khung quy định và hình thức trừ điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện là Hợp tác xã vận chuyển khách, hàng hóa và dịch vụ (tỉnh Điện Biên) cũng bị lập biên bản xử lý về hành vi giao phương tiện cho người làm công vi phạm.

Theo lực lượng chức năng, hành vi chở quá số người quy định tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của hành khách và người tham gia giao thông. Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 4 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ người dân đi lại an toàn trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu xuân.

(Nguồn: THĐT)