Món bánh đặc sản Hưng Yên vàng óng, mềm dẻo níu chân thực khách

Du lịch

Món bánh đặc sản Hưng Yên vàng óng, mềm dẻo níu chân thực khách

Bánh nghệ Hưng Yên với sắc vàng rực, vỏ mềm dẻo, nhân béo ngậy là món quà quê dân dã, thơm ngon, níu chân du khách mỗi lần ghé thăm.

Hưng Yên không chỉ nổi tiếng với vải thiều hay các di tích lịch sử mà còn lưu giữ một món quà quê giản dị mà đặc sắc: bánh nghệ. Ảnh Hòa Bùi
Sắc vàng rực của nghệ tươi, kết hợp với lớp vỏ mềm mịn và nhân béo ngậy, khiến chiếc bánh trở thành đặc sản được nhiều du khách săn tìm và góp mặt trong Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021–2022. Ảnh dulichHungYen
Nguyên liệu chính của bánh nghệ là bột gạo tẻ và nghệ tươi, tạo nên hương thơm nhẹ nhàng, không ngán. Nhân bánh là sự hòa quyện tinh tế giữa tóp mỡ béo, hành củ thơm lừng và mộc nhĩ giòn sần sật. Nhờ cách chế biến riêng, bánh giữ được vị dân dã, mộc mạc, khác biệt hẳn so với các loại bánh nhân thịt thông thường. Ảnh Hà Nội Phố
Dù nguyên liệu đơn giản, bánh nghệ đòi hỏi công đoạn chế biến kỳ công. Nghệ tươi được rửa sạch, giã nhuyễn, lọc lấy phần bột mịn, trong khi gạo tẻ được ngâm đủ thời gian rồi xay thành bột khô. Ảnh Hà Nội Phố
Hỗn hợp bột nghệ và gạo được nhào kỹ, hấp chín và nhồi lại để vỏ bánh đạt độ mềm, dẻo. Nhân bánh được nêm nếm vừa miệng, kết hợp với bột quế, ngũ vị hương hoặc chút nước mắm, tạo hương vị hài hòa, hấp dẫn. Công đoạn nặn bánh đòi hỏi sự khéo léo để vỏ bao trọn nhân mà không bị vỡ khi hấp. Ảnh dulich
Bánh nghệ ngon nhất khi thưởng thức còn nóng, lúc này hương gạo, nghệ và hành khô hòa cùng vị béo của tóp mỡ tạo nên trải nghiệm ẩm thực khó quên. Ảnh dulichHungYen
Không chỉ là món ăn dân dã, bánh nghệ còn được xem như “vị thuốc dân gian” nhờ nghệ tươi, có tác dụng chống viêm, kích thích tiêu hóa và làm đẹp da. Ảnh Internet
Ở Hưng Yên, bánh nghệ xuất hiện nhiều ở các chợ quê và là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ giỗ chạp. Đồng thời, bánh nghệ còn là món quà ý nghĩa, được người dân mang biếu phụ nữ sau sinh, tượng trưng cho sức khỏe, sự chăm sóc và giá trị truyền thống. Ảnh Internet
Mỗi chiếc bánh nghệ không chỉ phản ánh tay nghề và sự tỉ mỉ trong ẩm thực mà còn kể câu chuyện về văn hóa, con người và đời sống miền quê Bắc Bộ. Với du khách, thưởng thức bánh nghệ Hưng Yên chính là trải nghiệm kết hợp giữa ẩm thực, lịch sử và văn hóa, lưu lại ấn tượng khó quên về mảnh đất yên bình này. Ảnh Hòa Bùi
