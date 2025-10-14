Video: Bỏ CR-V & CX-5, mua Mitsubishi Outlander.

Cụ thể vào ngày 15/01/2025 vừa, Công ty TNHH Ôtô Mitsubishi Việt Nam đã thông báo về việc Nhà phân phối KLG Hà Nội, thuộc công ty CP KLG Hà Nội thất lạc 01 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (Phiếu xuất xưởng) với thông tin chi tiết như sau:

Số serial phiếu: AS1274447. Loại xe được cấp: Mitsubishi Outlander 2.0LSTD. Số Khung: RLA2TGF2MR1000983. Số máy: G448464B11. Ngày cấp: 10/05/2024. Xe Mitsubishi Outlander.

Mitsubishi Outlander "bị lạc" phiếu xuất xưởng tại Việt Nam.

Mẫu xe SUV Mitsubishi Outlander được xem là sự lựa chọn lý tưởng cho những người chủ gia đình trong công việc, kinh doanh và trên những hành trình khám phá cùng người thân.

Ngoại thất của Mitsubishi Outlander đậm phong cách Dynamic-Shield nhờ các chi tiết ốp cản trước và sau màu bạc, mâm xe 18-inch đa chấu hai tông màu đều được thiết kế mới, kết hợp với viền trang trí thân xe mạ và ốp đèn sương mù mạ crôm.

Không gian nội thất thân thiện với bộ ghế da cao cấp họa tiết kim cương cùng các đường nét trang trí cách điệu trên bảng điều khiển và cửa xe. Màn hình giải trí 8-inch tích hợp Android Auto và Apple CarPlay mang đến những phút giây thư giãn, thú vị dành cho cả gia đình.

Bản cao nhất có nhiều công nghệ an toàn như cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cùng 7 túi khí.

Mitsubishi Outlander dùng động cơ 2.0L, sản sinh công suất 145 mã lực và mô men xoắn 196Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.