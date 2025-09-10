Ngày 14/9 tới đây, Hà Nội sẽ trở thành điểm hẹn đặc biệt của cộng đồng biker cả nước khi Yamaha Motor Việt Nam chính thức tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới.

Video: Chi tiết Mercedes G63 800 G Class Pick Up từ Brabus.

Bản dựng được chia sẻ bởi tài khoản @lsdesignsrl cho thấy Mercedes G-Class thế hệ mới vẫn giữ kiểu dáng vuông vức đặc trưng, nhưng có nhiều thay đổi ở chi tiết.

Cụm đèn pha tròn quen thuộc được thay thế bằng thiết kế hiện đại hơn, lưới tản nhiệt đi kèm hai nan ngang và logo ngôi sao ba cánh nổi bật. Ở phía sau, xe trang bị đèn hậu dọc đặt hai bên cửa sau, vẫn giữ bánh dự phòng treo ngoài quen thuộc.

Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới.

Theo dự đoán, Mercedes-Benz sẽ tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế cổ điển vốn đã làm nên dấu ấn của G-Class trong nhiều thập kỷ, đồng thời tinh chỉnh ở đầu và đuôi xe để tạo sự khác biệt so với thế hệ hiện tại.

Nội thất được kỳ vọng sẽ là nơi tập trung nhiều thay đổi nhất, với các màn hình thế hệ mới và hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến. Khung gầm rời dự kiến vẫn được giữ lại, bên cạnh các tùy chọn động cơ đốt trong, trong đó ít nhất một phiên bản V8 nhiều khả năng tiếp tục hiện diện.

Ở thời điểm hiện tại, G-Class vẫn là một trong những mẫu SUV hạng sang phổ biến nhất, đặc biệt với phiên bản hiệu năng cao AMG G 63 sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 577 mã lực. Bên cạnh đó, dòng xe này cũng vừa có thêm biến thể chạy điện hoàn toàn G 580 EQ Technology với 580 mã lực.

Dù Mercedes-Benz chưa công bố kế hoạch chính thức, những hình ảnh phác họa cho thấy thương hiệu ngôi sao ba cánh nhiều khả năng sẽ duy trì phong cách thiết kế đặc trưng của G-Class, đồng thời bổ sung yếu tố hiện đại để đáp ứng kỳ vọng ở thế hệ mới.