Mẹo chạy xe máy điện tối ưu quãng đường, không cần sạc nhiều

Xe máy điện rào cản vẫn là phạm vi di chuyển một lần sạc, mặc dù rất nhiều hãng đã tối ưu quãng đường hơn 200km nhưng không phải ai cũng có thể đạt con số này.

Video: Trải nghiệm Honda Icon e – Đi học, đi làm không cần bằng lái.

Thị trường xe máy điện tại Việt Nam thời gian gần đây trở nên sôi động hơn hẳn. Một số hãng còn phát triển những chiếc xe máy điện có phạm vi di chuyển hơn 200 km/lần sạc; tuy nhiên không phải mẫu xe nào cũng có thể di chuyển hơn 100 km/lần sạc đầy. Dưới đây là những cách tối ưu phạm vi di chuyển đối với xe máy điện, tiệm cận với các thông số tối đa của nhà sản xuất công bố; đồng thời giảm chu kỳ sạc khi đi giữa hành trình.

Điều khiển xe với tốc độ tối ưu

Tương tự như xe máy xăng, xe điện cũng có dải tốc độ tối ưu, thông thường sẽ là hai mốc tốc độ 30-40 km/h và 50-60 km/h. Việc giữ đều dải tốc độ này tối ưu mức độ hoạt động của mô tơ điện và kéo dài phạm vi di chuyển nhiều hơn.

Trong khi đó việc chạy xe điện ở dải tốc độ cao 80-90 km/h hoặc thốc ga tăng tốc liên tục sẽ khiến pin hao hụt nhanh hơn. Nguyên nhân do lực cản của sức gió, mô tơ điện phải hoạt động cường độ cao hơn dẫn đến hao pin.Trên các mẫu xe máy điện đều có hai chế độ chạy, gồm Eco và Sport. Trong trường hợp bạn không quan tâm đến việc tối ưu phạm vi di chuyển, chế độ Sport sẽ mang cảm xúc lái thú vị hơn, nhờ gia tốc lớn xe tăng tốc vượt mặt tốt hơn xe xăng truyền thống.

Đối với chế độ Eco, xe máy điện sẽ tối ưu phạm vi di chuyển nhiều hơn. Điển hình như VinFast Evo200 khi kích hoạt chế độ Eco chạy 1 người có thể di chuyển phạm vi hơn 100 km/lần sạc.

Bên cạnh đó xe máy điện Honda CUV e: có 3 chế độ Eco, Standard và Sport; điều này đảm bảo quá trình vận hành xe được tối ưu hơn về mức độ tiêu thụ năng lượng và cảm giác vận hành đặc trưng của xe máy điện.

Không chở hàng nặng

Nếu các món đồ có trọng lượng nặng và không cần thiết chuyên chở bằng xe máy thì đừng dùng xe máy điện để vận chuyển. Khi tải hàng hoá nặng, mô tô điện cần hoạt động nhiều hơn nhằm gia tăng sức kéo, điều này có nhiều điểm tương đồng với việc chạy xe với dải vận tốc cao.Món đồ càng nặng thì mức độ tiêu hao năng lượng càng lớn và phạm vi di chuyển cũng bị giảm đáng kể.

Sạc pin đúng cách

Để chiếc xe có thể di chuyển phạm vi tối đa lượng pin cần đạt 100%. Tuy nhiên trong trường hợp sạc xe tại nhà, cần duy trì pin tình trạng tốt nhất và không để pin dưới 20% hoặc 15%. Đồng thời lưu ý không nên sạc 100% trong thời gian dài và thường xuyên.Thao tác sạc pin không đúng cách và nhiệt độ pin tăng cao cũng khiến pin nhanh bị chai, giảm tuổi thọ.

Bảo dưỡng, kiểm tra xe điện định kỳ

Lốp xe điện có mức độ hao mòn nhiều hơn khi so với xe xăng, nhất là lốp sau. Trong trường hợp lốp bị thiếu áp suất hay còn gọi là "non hơi" sẽ khiến lực cản lăn tăng và mô tơ điện cần hoạt động nhiều hơn để bù lực cản, mức tiêu thụ năng lượng cũng lớn hơn.

Hệ thống phanh cũng cần được bảo dưỡng định kỳ, tránh tình trạng bị kẹt phanh, cạ má phanh tăng lực ma sát lên bánh xe; buộc mô tơ phải kéo nhiều hơn.Xe điện vẫn cần bảo dưỡng theo đúng các hạng mục, việc chăm sóc xe không chỉ đảm bảo "sức khoẻ" bộ pin, mô tơ mà còn giúp quá trình đi lại di chuyển của bạn trên đường an toàn hơn.