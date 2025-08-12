Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Việt Nam là quốc gia tiêu thụ xe máy điện nhiều thứ 3 thế giới

Sau nửa đầu 2025, có khoảng 209.000 xe máy điện được bán ra tại Việt Nam, số lượng chỉ xếp sau hai thị trường đông dân nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ.

Thảo Nguyễn
Video: Trên tay xe đạp trợ lực điện Vinfats.

Dữ liệu thu thập bởi MotorCycles Data cho thấy trong nửa đầu năm, toàn thế giới tiêu thụ 4,4 triệu xe máy điện, tăng trưởng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc và Ấn Độ dẫn đầu về doanh số xe máy điện trong 6 tháng đầu năm, còn Việt Nam cũng tăng trưởng mạnh để trở thành thị trường xe máy điện lớn thứ ba toàn cầu.

2-9971.jpg
Việt Nam là quốc gia tiêu thụ xe máy điện nhiều thứ 3 thế giới.

Cụ thể, MotorCycles Data cho biết doanh số xe máy điện tại Việt Nam trong nửa đầu năm tăng trưởng đến 99,2% với tổng cộng 209.000 chiếc đã đến tay khách hàng. Dữ liệu từ chuyên trang này cũng cho thấy VinFast vừa lọt top 10 hãng xe máy điện lớn nhất thế giới.

Trung Quốc tiếp tục là quốc gia dẫn đầu về lượng tiêu thụ xe máy điện. Trong nửa đầu năm, khách hàng Trung Quốc đã mua tổng cộng khoảng 3,2 triệu xe máy điện. Số liệu này tương đương 73% tổng doanh số xe máy điện toàn cầu.

Các quy định khí thải cùng ưu đãi dành cho xe điện là nguyên nhân giúp Ấn Độ vươn lên trở thành thị trường xe máy điện lớn thứ hai thế giới trong nửa đầu năm. Doanh số xe 2 bánh chạy điện ở quốc gia đông dân nhất thế giới tăng trưởng 9,1%. TVS Motor là hãng xe máy điện bán chạy nhất, dù có xuất phát điểm là một hãng xe máy xăng.

3-4083.jpg
Dữ liệu của MotorCycles Data cũng cho thấy toàn thế giới có hơn 80 triệu xe máy điện còn đang lưu hành.

Doanh số xe máy điện ở Indonesia nửa đầu năm giảm 32,2% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến quốc gia vạn đảo rơi xuống vị trí thứ 5, xếp sau Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo MotorCycles Data, việc chính quyền Indonesia quyết định dừng các ưu đãi cho xe máy điện vào tháng 12/2024 là nguyên nhân chính cho đà sa sút này. Trước phản ứng của các hãng xe máy điện như Yadea hay Tailg, Indonesia đã cho khởi động lại chương trình ưu đãi từ đầu tháng 8.

Dữ liệu của MotorCycles Data cũng cho thấy toàn thế giới có hơn 80 triệu xe máy điện còn đang lưu hành. Dù đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể, chuyên trang này nhận định thị trường xe máy điện toàn cầu vẫn còn dư địa phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

5-8199.jpg
Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho biết tổng doanh số 5 thành viên trong nửa đầu năm đạt 1,284 triệu chiếc xe máy điện.

Trước đó, báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho biết tổng doanh số 5 thành viên trong nửa đầu năm đạt 1,284 triệu chiếc. So với lượng tiêu thụ khoảng 1,206 triệu chiếc đạt được hồi 6 tháng đầu năm ngoái, thị trường xe máy Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng dương về doanh số.

Phần lớn thành viên VAMM không có sản phẩm xe máy điện trong danh mục hiện hành. Honda vừa ra mắt bộ đôi ICON e: và CUV e:, Yamaha đã trình làng Neo's từ khá lâu. Các hãng xe còn lại gồm SYM, Suzuki và Piaggio đều chưa có xe máy điện.

Bên cạnh các hãng xe thuộc VAMM, thị trường xe 2 bánh ở Việt Nam còn có một vài thương hiệu khác, bao gồm loạt thương hiệu môtô phân khối lớn cùng với các hãng xe máy điện VinFast, Yadea, Selex Motor...

#xe máy điện tại việt Nam #giá xe máy điện Việt nam #doanh số xe máy điện Việt nam #đổi xe xăng sang xe máy điện #mu bán xe máy điện #sử dụng xe máy điện

Bài liên quan

Xe

Độ pin xe máy điện để chạy xa hơn - hiểm hoạ khôn lường

Độ pin xe máy điện tiềm ẩn nhiều rủi ro như cháy nổ, ảnh hưởng đến độ an toàn khi sử dụng, đồng thời có thể khiến xe mất quyền bảo hành từ nhà sản xuất.

Video: Pin Lithium xe điện cháy không thể dập tắt được (Nguồn VTV)

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng xe máy điện ngày càng tăng, trào lưu độ - nâng cấp pin để cải thiện phạm vi hoạt động đang thu hút sự quan tâm lớn. Việc tìm kiếm những nhận thực hiện công đoạn này không hề khó khăn khi chỉ cần gõ từ khóa “độ pin xe điện” sẽ cho ra hàng trăm kết quả khác nhau.

Xem chi tiết

Xe

Avatr khánh thành nhà máy xe điện thông minh thế hệ mới

Avatr khai trương nhà máy số hóa toàn diện, tích hợp công nghệ 5G, AI và dây chuyền tự động, cho phép sản xuất xe điện cá nhân hóa chỉ sau 60 giây.

Video: Xem chi tiết Avatr 11 Royal Edition 2025 tại Trung Quốc.

Ngày 28/7, Avatr Technology thương hiệu xe điện cao cấp của Trung Quốc, chính thức đưa vào vận hành nhà máy kỹ thuật số hoàn toàn mới, đánh dấu bước tiến lớn trong tham vọng trở thành người chơi chủ lực trên sân chơi xe điện toàn cầu. Dự án này là thành quả của sự hợp tác chiến lược giữa Avatr và các "ông lớn" trong ngành công nghệ và ô tô, bao gồm Changan Auto, Huawei, China Unicom cùng nhiều đối tác công nghiệp.

Xem chi tiết

Xe

Ather 450S hơn 43 triệu đồng - xe máy điện chạy phố tới 161 km/lần sạc

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng về một chiếc xe máy điện cho nhu cầu di chuyển hàng ngày, Ather Energy mới đây đã trình làng mẫu xe điện 450S.

7-670.jpg
Tại thị trường Ấn Độ, mẫu xe máy điện Ather 450S được bán ra với mức giá chỉ 145.999 rupee (khoảng 43,6 triệu đồng). Đây là mức giá bán rất cạnh tranh và phù hợp với túi tiền của nhiều người sử dụng trong khi các trang bị được tích hợp trên xe cực kỳ ấn tượng.
6-9153.jpg
Điểm nhấn trước tiên của mẫu xe máy điện Ather 450S 2025 mới tại Ấn Độ này chính là việc được tích hợp pin dung lượng tới 3,7 kWh.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới