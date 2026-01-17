Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Cộng đồng trẻ

Mê đắm với bộ sưu tập bikini của hot girl pickleball Nàng Kim

"Hot girl pickleball" Em Kim Say Hi thu hút sự chú ý lớn trong loạt ảnh diện bikini khoe trọn vóc dáng chuẩn mực, khỏe khoắn.

Thiên Anh
b1.jpg
Trong các bức hình, Nàng Kim lựa chọn bikini với phom dáng gọn gàng, tôn đường cong cơ thể nhưng vẫn giữ tinh thần năng động. Gam màu đen, hồng và trắng được phối tinh tế, kết hợp phụ kiện đơn giản như kính mát, mũ lưỡi trai giúp tổng thể thêm trẻ trung.
b2.jpg
Dưới nắng biển, làn da mịn màng cùng vòng eo săn chắc của nữ TikToker mê pickleball này trở thành điểm nhấn, thể hiện rõ thành quả từ quá trình luyện tập thể thao đều đặn.
b3.jpg
Không chỉ sở hữu vóc dáng cân đối, Nàng Kim còn ghi điểm bởi thần thái tự tin. Cách tạo dáng phóng khoáng, nụ cười nhẹ nhàng và ánh nhìn giàu năng lượng giúp cô toát lên vẻ cuốn hút rất riêng – hình ảnh của một cô gái trẻ yêu vận động, dám thể hiện cá tính.
b4.jpg
Nàng Kim xuất thân là một chuyên viên trang điểm (make-up artist) chuyên nghiệp.
b5.jpg
Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Nàng Kim đã có nền tảng vững vàng trong lĩnh vực làm đẹp, thường xuyên làm việc với khách hàng và các dự án cá nhân.
b6.jpg
Cuối năm 2025, đầu năm 2026, tên tuổi Nàng Kim bùng nổ nhờ những video chơi pickleball lan truyền mạnh mẽ trên TikTok.
a7.jpg
Bên cạnh sự chú ý tích cực, Nàng Kim cũng đối diện không ít tranh luận. Cô từng được cộng đồng mạng gán biệt danh “hot girl vén váy” bởi thói quen vén nhẹ chân váy khi di chuyển trên sân – chi tiết nhỏ nhưng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.
d10.jpg
Đáp lại những nghi ngờ cho rằng cô chỉ “sống ảo”, Nàng Kim đã chứng minh bằng thành tích cụ thể khi giành chức vô địch đôi nữ hạng semi-pro tại giải Vitamin Network Open lần II (tháng 10/2025).
a3.jpg
Đầu năm 2026, Nàng Kim tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện với bikini trong một buổi chơi pickleball trên bãi biển. Sự kiện này tạo ra làn sóng bàn luận, đi kèm một số lùm xùm liên quan đến phát ngôn của các huấn luyện viên trên mạng xã hội. Tuy vậy, cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tiếp tục theo đuổi con đường thể thao – sáng tạo nội dung theo cách riêng.
b10.jpg
Ở thời điểm hiện tại, Nàng Kim được xem là một trong những gương mặt trẻ nổi bật gắn với pickleball tại Việt Nam.
#Hot girl pickleball Nàng Kim #Vóc dáng và phong cách thời trang #Thành tích thi đấu pickleball #Ảnh hưởng mạng xã hội TikTok #Tranh luận và nghi vấn về hình ảnh #Chuyển đổi nghề nghiệp từ làm đẹp

Bài liên quan

Cộng đồng trẻ

'Hot girl pickleball' Nàng Kim khoe dáng nóng bỏng

Với gương mặt xinh xắn, làn da mịn màng cùng phong cách trang điểm tinh tế, Nàng Kim dễ dàng tạo được dấu ấn riêng giữa vô số hot girl trên mạng xã hội.

d1.png
Nàng Kim không phải là cái tên xa lạ đối với những ai thường xuyên theo dõi TikTok hay Instagram. Trước khi được biết đến rộng rãi như hiện tại, cô nàng đã sở hữu một lượng người theo dõi ổn định nhờ công việc make-up artist chuyên nghiệp.
d2.png
Với gương mặt xinh xắn, làn da mịn màng cùng phong cách trang điểm tinh tế, Nàng Kim dễ dàng tạo được dấu ấn riêng giữa vô số hot girl trên mạng xã hội.
Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Hot girl pickleball 'em Kim say hi' xuất hiện với phiên bản 'nàng thơ'

"Thoát vai" hoàn toàn khỏi danh xưng hot girl pickleball, "em Kim" có màn "lột xác" ngoạn mục, trở thành nàng thơ với phong cách hoàn toàn khác biệt.

f1.png
Trong chuyến du lịch vừa qua, "em Kim" khiến dân tình trầm trồ khi khoe trọn body cực phẩm.
f2.jpg
Không chỉ sở hữu làn da trắng sáng, cô nàng còn có vóc dáng thanh mảnh.
Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

'Hot girl xứ Quảng' Nhật Lê 'trắng phát sáng' trên sân pickleball

Nhật Lê còn khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi gu thời trang sân tập cực chất cùng nhan sắc ngày càng mặn mà, rạng rỡ trên sân pickleball.

g1.jpg
Thời gian gần đây, trên trang cá nhân của mình, Nhật Lê thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc miệt mài trên sân tập Pickleball. Ngay lập tức, những hình ảnh này đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác.
g2.jpg
Đa số ý kiến cho rằng, kể từ khi theo đuổi bộ môn này, "hot girl xứ Quảng" không chỉ thăng hạng về vóc dáng mà cả thần thái cũng có sự thay đổi rõ rệt.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới