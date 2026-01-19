Tài liệu nội bộ từ đại lý cho thấy, hai mẫu xe lâu đời nhất của Mazda là CX-3 và Mazda2 sẽ ngừng sản xuất vào 2026 sau khi có mặt trên thị trường hơn 10 năm.

Cả Mazda CX-3 và Mazda2 thế hệ hiện hành đã có mặt trên thị trường từ năm 2014, trải qua nhiều lần nâng cấp và điều chỉnh nhỏ hàng năm để giữ được vẻ hiện đại và duy trì sự cạnh tranh. Tuy nhiên, cả hai đều đã lỗi thời so với các dòng sản phẩm mới, về cả thiết kế lẫn công nghệ.

Theo một báo cáo từ trang tin Creative Trend của Nhật Bản, trích dẫn các tài liệu nội bộ của đại lý, Mazda có kế hoạch ngừng sản xuất cả Mazda2 và CX-3 trong năm 2026.

Mazda dừng sản xuất CX-3 và Mazda2 sau hơn một thập kỷ.

Theo đó, việc sản xuất CX-3 dự kiến kết thúc vào tháng 3, tiếp theo là Mazda2 vào tháng 6. Cho đến lúc đó, Mazda sẽ tiếp tục nhận đơn đặt hàng trong nước cho đến khi mỗi mẫu xe đạt chỉ tiêu cuối cùng. Sau đó, hàng tồn kho sẽ được bán cho đến khi hết hàng.

Dù từng có tin đồn Mazda sẽ rút khỏi phân khúc xe cỡ nhỏ, nhưng kịch bản đó ngày càng khó xảy ra. Công ty có trụ sở tại Hiroshima, Nhật Bản, dường như đã có kế hoạch khác.

Manh mối rõ nhất cho tương lai của Mazda2 là Vision X-Compact Concept ra mắt tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025. Mẫu xe ý tưởng này có kiểu dáng hatchback, thiết kế hiện đại và nội thất ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI.

Đáng chú ý, Vision X-Compact ngắn hơn Mazda2 hiện tại khoảng 255 mm. Nếu kích thước này được giữ nguyên khi đi vào sản xuất, mẫu xe giá rẻ tiếp theo của Mazda có thể chuyển xuống phân khúc xe hạng A. Dù thế nào thì mẫu xe mới này có thể sẽ ra mắt vào khoảng năm 2027 như “cửa ngõ” gia nhập thương hiệu Mazda tại nhiều thị trường toàn cầu.

Với CX-3, doanh số toàn cầu của mẫu xe này vẫn đủ để Mazda cân nhắc một người kế nhiệm. Mazda từng hé lộ hướng đi mới trong một buổi thuyết trình chính thức tại thị trường Thái Lan vào hồi đầu năm nay khi công bố 2 bản phác thảo thiết kế của một mẫu SUV nhỏ gọn với kiểu dáng rộng và tỷ lệ sắc sảo hơn. Phong cách thiết kế này mang nhiều nét của Mazda CX-5 đời mới.

