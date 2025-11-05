Hà Nội

Mazda chính thức ra mắt logo 2D phẳng, loại bỏ hiệu ứng 3D

Sau hơn một năm rò rỉ, Mazda đã chính thức công bố logo 2D mới tại Japan Mobility Show 2025. 

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu xe Mazda Vision-X Compact mới.

Sau hơn một năm xuất hiện trên Internet, logo 2D mới của Mazda đã được hãng xe Nhật Bản công bố chính thức tại triển lãm Japan Mobility Show 2025. Hình ảnh logo mới này trên thực tế đã lộ diện từ tháng 7 năm 2024 thông qua hồ sơ đăng ký thương hiệu tại Nhật Bản, nhưng đến nay mới được xác nhận.

Thay đổi lớn nhất là việc loại bỏ hoàn toàn lớp phủ kim loại và hiệu ứng 3D quen thuộc. Logo mới có dạng 2D phẳng. Phần viền bên ngoài được làm tròn hơn, trong khi phần cánh chim mòng biển cong mềm mại đặc trưng trước đây đã được chuyển đổi thành các đường thẳng, sắc cạnh và dứt khoát hơn.

111.jpg
Mazda chính thức ra mắt logo 2D phẳng, loại bỏ hiệu ứng 3D.

Không chỉ làm mới logo biểu tượng, Mazda còn bổ sung thiết kế mới cho logo dạng chữ. Mẫu Mazda CX-5 thế hệ kế cận vừa ra mắt đã có dòng chữ "MAZDA" kiểu mới trên cửa hậu và vô lăng. Tương tự, các mẫu xe điện như Mazda EZ-60 (dành riêng cho thị trường Trung Quốc) hay sedan điện EZ-6 cũng sử dụng logo dạng chữ này ở đuôi xe. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là chiếc CX-5 mới vẫn giữ logo 3D cũ ở lưới tản nhiệt phía đầu xe.

Chia sẻ với trang Motor1, Mazda cho biết logo 2D mới sẽ chủ yếu được sử dụng cho các hoạt động truyền thông kỹ thuật số trong giai đoạn đầu. Hãng xe Nhật Bản chưa quyết định liệu các mẫu xe hiện tại có từ bỏ hoàn toàn logo 3D cũ hay không, nhưng xác nhận các mẫu xe hoàn toàn mới trong tương lai sẽ chuyển đổi dần sang logo 2D kiểu mới này.

Tại Japan Mobility Show 2025, các mẫu xe ý tưởng (concept) của Mazda như Vision X-Coupe và X-Compact đều đã trưng bày logo dạng chữ mới ở đuôi xe và trên vô lăng. Bộ đôi này được cho là bản xem trước, đại diện cho bước phát triển tiếp theo của ngôn ngữ thiết kế Kodo. Giới quan sát nhận định X-Compact có thể sẽ trở thành Mazda2 trong tương lai, còn Vision X-Coupe nhiều khả năng được Mazda sử dụng để phát triển thành một mẫu xe thể thao sử dụng động cơ quay.

